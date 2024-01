Chystá se velká změna. App Store se údajně rozdělí na verzi pro EU a ostatní

Fotografie: Apple

Podle zprávy macrumors.com, která cituje Marka Gurmana z agentury Bloomberg, je v přípravě zásadní změna, jež se údajně chystá pro obchod App Store. Konkrétně má Apple připravovat rozdělení App Store na dvě verze – jednu pro Evropskou unii a druhou pro ostatní. Proč?

App Store to Be 'Split in Two' Ahead of EU iPhone Sideloading Deadline https://t.co/svZrYgXSYN pic.twitter.com/yc1ghX7AZK — MacRumors.com (@MacRumors) January 15, 2024

Firma se sídlem v kalifornském Cupertinu tak chce vyhovět požadavkům Evropské unie, která po ní vyžaduje na základě Aktu o digitálních trzích (DMA) umožnit uživatelům instalaci aplikací z obchodů třetích stran, stejně jako využívat platební systémy třetích stran. Toho jistě hodlají využít velcí hráči na poli technologií, jako je například Meta, u níž už se před několika měsíci mluvilo o tom, že chce v Evropě umožnit skrze Facebook stahovat aplikace pro Android a iOS.

V nejnovějším vydání zpravodaje Power On, který Gurman pravidelně připravuje, se zmiňuje právě to, že se Apple aktuálně připravuje na změny v App Store v EU, aby vyhověl chystanému zákonu o digitálních trzích (DMA). Apple zřejmě plánuje v nadcházejících týdnech zavést úpravy, které zajistí, že jeho politika bude vyhovovat novým právním požadavkům EU.

Stát by se tak každopádně mělo do 6. března, což je právě kritické datum, kdy vejde Akt o digitálních trzích (DMA) v platnost. Jinak by Applu hrozila tučná pokuta, případně by byl povinen stáhnout se z trhů EU. I v souvislosti s tím se minulý týden generální ředitel společnosti Apple Tim Cook setkal v Apple Parku s šéfkou antimonopolního úřadu Evropské unie Margrethe Vestagerovou. Ta podle zahraničních zdrojů Cookovi připomněla blížící se povinnost společnosti Apple umožnit uživatelům využít obchody třetí strany pro instalaci aplikací. Obecně se přitom očekává, že Akt o digitálních trzích (DMA) donutí Apple k řadě významných změn ve způsobu fungování nejen App Store, ale i služeb jako FaceTime a Siri v EU. Už v minulosti jsme vás přitom informovali o tom, jak například Google naléhá na Brusel, aby donutil Apple „otevřít“ iMessage.