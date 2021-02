14× jsme se s vámi sešli u drinku. Ohlédnutí za akcemi #mobileDrink

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Oblíbené akce #mobileDrink pro vás pořádáme již od roku 2013. Od té doby jsme navštívili desítku různých měst z celé České republiky. Nejčastěji jsme se viděli v hlavním městě a vždy s sebou vozíme ty nejnovější telefony, tablety, chytré hodinky a elektromobily.

Žádný magazín by nemohl existovat bez čtenářů a fanoušků. Výjimkou není ani mobilenet.cz. Před 8 lety jsme proto rozhodli, že se vám za trvalou přízeň chceme nějak odvděčit. Vymysleli jsme ve spolupráci s operátorem Vodafone pravidelné akce nazvané #mobileDrink. Jejich podstatnou je setkávání členů redakce mobilenet.cz se čtenáři a fanoušky.

V dnešním článku se za všemi akcemi ohlédneme a v krátkosti zavzpomínáme, kde a kdy se konaly a současně si také vypíchneme, jaké produkty jsme vám s sebou přivezli ukázat.

Akce #mobileDrink v číslech

Od roku 2013 jsme uspořádali celkem 14 setkání

Navštívili jsme 10 různých měst po celé České republice

Nejčastěji jsme zavítali do Prahy (4×) a Olomouce (2×)

Nejvíce #mobileDrinků proběhlo v roce 2015 (3)

Odložený #mobileDrink s číslem 15 měl proběhnout v Plzni

1. #mobileDrink: Praha – 31. 10. 2013

Historicky první #mobileDrink proběhl v Praze, kde také sídlí redakce mobilenet.cz. Probíhal na podzim roku 2013 a mohli jste se kochat například iPhonem 5s, Nokií Lumia 1020 nebo LG G2. Zajímavostí bylo také demo NVIDIA Shield včetně létání s dronem ovládaným právě z této konzole.

Již na prvním #mobileDrinku nechyběly také soutěže o hodnotné ceny. A o co se tehdy hrálo? Hlavní cenou nebylo nic menšího než špičkový Samsung Galaxy S4, tedy tehdejší vlajková loď.

2. #mobileDrink: Pardubice – 29. 5. 2014

Historicky druhý #mobileDrink jsme společně s Vodafonem pořádali v Pardubicích. Program na jaře 2014 se skládal například z přednášek týkajících se LTE sítí nebo fungování operátorských call center. Opět jsme pro vás přivezli nejnovější kousky mobilní techniky. Nechyběla NVIDIA Shield nebo chytré hodinky a náramky řady Samsung Gear.

V průběhu večera se také soutěžilo o lákavé ceny, a to formou zodpovězení několika otázek. Zájemci mohli využít nápovědy, které byly umístěny na tajných místech a k jejich načtení bylo nutné využít QR kód či technologii NFC.

3. #mobileDrink: Olomouc – 4. 11. 2014

Třetí #mobileDrink se prvně podíval za hranice Čech a redakce mobilenet.cz zamířila na Hanou. Účastníci mohli sledovat zajímavé přednášky odborníků z Vodafonu, kteří prozradili tajemství toho, jak se o vás starají na sociálních sítích, následované Jiřím Opletalem s velmi zajímavými informacemi o čínském trhu se smartphony a jednotlivých značkách.

Ani cestou do Olomouce jsme nezapomněli přibalit aktuální telefony, avšak nejen ty. Nechyběly ani exotické Google Glass nebo chytré hodinky Motorola Moto 360 a LG G Watch. A jednu z prvních hromadných selfie fotek pořídilo i zbrusu nové HTC Desire Eye.

4. #mobileDrink: Brno – 27. 3. 2015

Na jaře roku 2015 jsme navštívili moravskou metropoli Brno, kde se uskutečnil čtvrtý #mobileDrink. Vše odstartovaly zajímavé přednášky odborníků z Vodafonu, kteří opět prozradili tajemství toho, jak to chodí v call centrech nebo v interní komunikaci. Že témata účastníky zaujala, dokázala více než půl hodina zajímavých dotazů na zástupce Vodafonu.

V Brně jste také poprvé mohli spatřit naše redakční hrníčky s logem, které si každý účastník odvezl na památku s sebou domů. Mezi telefony, které jsme pro vás přivezli, se největší pozornosti těšilo prohnuté LG G Flex.

5. #mobileDrink: Liberec – 16. 6. 2015

V pořadí pátý #mobileDrink zavítal do severočeského Liberce, z čehož měla má maličkost samozřejmě velkou radost. Přednášky měl na starost opět Vodafone a tentokrát Samsung.

Specialitou libereckého #mobileDrinku byly nejen zajímavé telefony na stolech, ale především brýle pro virtuální realitu Gear VR s hororovým příběhem, ze kterého šel mráz po zádech.

6. #mobileDrink: České Budějovice – 22. 10. 2015

Po největším městě na severu jsme se vydali přesně na opačný konec republiky, kde by chtěl žít každý. Šestý #mobileDrink se konal v prostorách pivovarské restaurace, kde se mimo zajímavých přednášek poprvé představilo také zbrusu nové logo mobilenet.cz, které používáme dodnes.

Účastníci českobudějovického #mobileDrinku si jako první mohli vyzkoušet nové HTC One A9 a přímo ho porovnat s iPhony. Nechyběly ani hodinky Motorola Moto 360, LG G Watch Urbane nebo třeba Microsoft Band

7. #mobileDrink: Praha – 18. 2. 2016

Historicky největší akcí se stal v pořadí sedmý #mobileDrink, který se uskutečnil v Praze, jednalo se tak o první návrat. Do prostorného pražského klubu Royal se mohlo dostat až 100 našich čtenářů a fanoušků. Přednášky na této akci zajistil Vodafone, Huawei a také HTC, které s sebou přivezlo i svou virtuální realitu.

Kromě nepřeberného množství telefonů si návštěvníci mohli vyzkoušet i chytré hodinky Motorola Moto 360, Huawei Watch, Apple Watch a LG Watch Urbane nebo náramek Microsoft Band 2. Přímo na místě si mohli účastníci vyzkoušet také režim Continuum v tehdy novém systému Windows 10 Mobile.

8. #mobileDrink: Plzeň – 22. 10. 2016

Plzeňský #mobileDrink s dosud nejbohatším programem se konal v divadelní restauraci Za Oponou, kam jsme pozvali 60 fanoušků. Celý večer okořenila hned trojice virtuálních realit. První, kterou dostanete společně s Vodafonem smart ultra 7, druhou byl již známý Samsung Gear VR a velkým lákadlem pak byla kompletní virtuální realita HTC Vive s mnoha hrami a ukázkami. Není divu, že se po celý večer na virtuální reality stála fronta.

Symbolem osmého #mobileDrinku se však staly elektromobily z našeho sesterského magazínu fDrive.cz. Šlo o BMW i3, Audi A3, ve kterém si bylo možné vyzkoušet Virtual Cockpit i systémy Apple CarPlay a Android Auto, a samozřejmě také špičkovou Teslu Model S, se kterou se úplně všichni mohli také projet.

9. #mobileDrink: Praha – 20. 4. 2017

Devátý #mobileDrink se konal v krásném prostředí Veslařského klubu Slavia na břehu Vltavy. Přichystáno bylo bohaté občerstvení včetně grilu, krásný výhled ale hlavně možnost potkat se s týmem mobilenet.cz, fDrive.cz a Vodafone, vyzkoušet si desítky telefonů, tabletů, wearables a dalších nových zařízení.

Účastníci si mohli kromě mobilních telefonů a wearables vyzkoušet také elektromobily BMW i3 a Kia Soul EV nebo třeba speciální režimy Android Auto a Apple CarPlay.

10. #mobileDrink: Praha – 16. 11. 2017

Jubilejní desátý #mobileDrink se konal v krásném prostředí Tapas baru hotelu Room v srdci Prahy. Přichystáno bylo bohaté občerstvení, ale hlavně zajímavý program.

Díky našemu sesterskému portálu fDrive.cz, BMW, carsharingu Car4Way a asociaci pro elektromobilitu si účastníci mohli vyzkoušet také elektromobily BMW i3 a Volkswagen e-Golf nebo třeba speciální režimy Android Auto a Apple CarPlay. Velkým lákadlem pak byla možnost svézt se Teslou Model X a detailně si ji prohlédnout.

11. #mobileDrink: Ostrava – 18. 4. 2018

V rámci jedenáctého #mobileDrinku jsme zavítali do Ostravy. Padesát účastníků se sešlo v krásném prostředí Polo Caffé přímo na Masarykově náměstí v srdci moravsko-slezské metropole.

Přichystáno bylo bohaté občerstvení, ale hlavně možnost vyzkoušet si desítky telefonů, tabletů, wearables a dalších nových zařízení.

12. #mobileDrink: Olomouc – 18. 10. 2018

V pořadí dvanáctý #mobileDrink oslavoval pětileté výročí této akce. Samozřejmě nechyběl dort a každý z účastníků dostal také speciální dárek s logem #mobileDrinku a Bluetooth LE uvnitř. Vy jste se ale těšili zejména na to nejzajímavější, co dokáže #mobileDrink nabídnout, tedy možnost si vyzkoušet ty poslední mobilní novinky, svézt se špičkovými elektromobily a dozvědět se něco zajímavého na přednáškách a potkat se s lidmi, se kterými jinak přicházíte do styku jen přes internet.

Přichystáno bylo bohaté občerstvení, ale hlavně zajímavý program a desítky telefonů k vyzkoušení. Velkými lákadly byly například nové iPhony Xs a Xs Max, Samsung Galaxy Note9 i úplně nový Samsung Galaxy A9 a přímo z premiéry v Londýně dorazil také zbrusu nový Huawei Mate 20 Pro.

13. #mobileDrink: Hradec Králové – 21. 2. 2019

Třináctý #mobileDrink se konal v úžasném prostoru Petrof galerie a kavárny, budově, která získala i ocenění krajská stavba roku. Mezi krásnými piany Petrof se sešlo padesát z vás.

Velkými lákadly královehradeckého #mobileDrinku byly například zbrusu nové Samsungy Galaxy S10, které se představily v San Franciscu jen den předtím! V předpremiéře pak Huawei ukázal nové MateBooky a nechyběl také nový Honor View20.

14. #mobileDrink: Praha – 26. 9. 2019

Prozatím poslední #mobileDrink se konal v hlavním městě, v prostorách Kotelny 55 v pražském Karlíně. Zajímavostí byly přednášky Vodafonu i Samsungu na téma sítí 5. generace a žhavým tématem byly také fake news, které se šíří světem.

Velkými lákadly byly například zbrusu nové iPhony 11, které nám na akci zapůjčila Alza.cz, a v premiéře na tuzemském trhu pak Huawei ukázal nový Mate 30 Pro. Nechyběly ani Nokie, LG, nové Xperie, Xiaomi nebo třeba ZenFone 6 a mobily BlackBerry.

A na jaký #mobileDrink vzpomínáte nejraději vy?