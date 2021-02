mobilenet.cz slaví „nekonečné“ výročí 888 týdnů. My slavíme, vy soutěžíte!

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Tak co, kdo z vás uhádl, že něco chystáme? Možná všichni, možná nikdo, to je však už nepodstatné. Právě dnes slavíme výročí 888 týdnů od vydání prvního článku a zatímco my oslavujeme, vy budete soutěžit o hodnotné ceny. První soutěž odstartuje dnes ve 20:00, tak zůstaňte naladěni a poté už jen hodně štěstí!