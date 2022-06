Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung představil novou cihlu, Xiaomi láká na revoluci ve focení a nakonec si zavzpomínáme na 15 let starou revoluci chytrých telefonů. Vítejte u mNews.

mNews #178 – XCover6 Pro je nová cihla od Samsungu, vzpomínáme na retro telefony

Podcast v audio formě

XCover6 Pro je nový obrněnec

Samsung po delší odmlce představil nástupce odolné řady, tentokrát s označením XCover6 Pro. Ten už na první pohled vypadá bytelně. Díky vyztuženým bokům a zádům by mobilu neměl vadit nějaký ten pád. Plní standardy MIL STD-810G a samozřejmě i IP68, takže mu nevadí prach či ponoření do vody. Displej je pak chráněn sklíčkem Gorilla Glass Victus. Bohužel se jedná jen o IPS panel, i když alespoň má Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Na zádech jsou hned dva foťáky, přičemž potěší hlavní 50megapixelový. Rozpaky však vzbuzuje baterie s kapacitou 4 050 mAh. Na druhou stranu bude uživatelsky vyměnitelná, takže si můžete koupit záložní. Telefon se objeví v prodeji již v červenci za doporučenou cenu 15 tisíc korun. To není málo, ale pokud chcete odolný Samsung, příliš k výběru není.

Xiaomi 12S nasadí 1" senzor

Řada Xiaomi 12 ještě neřekla poslední slovo a výrobce začíná lákat na chystanou novinku Xiaomi 12S. Plného představení se dočkáme již 4. července. Již nyní však víme, že telefon ponese logo Leica. Spolupráce by přitom neměla probíhat jen na úrovni barevného ladění snímků, ale legendární výrobce se údajně podílí právě na optice. Že půjde o model zaměřený na focení dokládá i další informace, která hovoří o nasazení velkého palcového snímače od Sony. Ze starších úniků víme, že by se měl zařadit ke špičce i v oblasti výkonu díky nasazení procesoru Snapdragon 8 Gen 1+. Jak to dopadne? To zjistíme již příští týden.

Samsung má Starbucks edici

Samsung spojil síly se Starbucks a v Jižní Koreji nabízí novou limitovanou edici svých produktů. Normálně bych takovou zprávu asi do výběru nezařazoval, ale když se podíváte na obrázky, snad mě pochopíte. V první řadě jde o pouzdra pro telefony Galaxy S22, která třeba vtipně stylizují poutko do účtenky. V tomto ohledu nic dechberoucího. Podívejte se ale na pouzdro pro Galaxy Buds 2, které vypadá jako šálek kávy. Netvrdím, že jde o nejpraktičtější pouzdro na světě, rozhodně je však vážně originální.

První iPhone vyšel před 15 lety

A nakonec si dejme jednu vzpomínkovou. Historicky první iPhone se začal prodávat 29. června 2007, tedy přesně před 15 lety. A přestože oproti dnešním telefonům tehdejší senzace od Applu vlastně nic moc neuměla, povedlo se jí nastartovat zcela novou éru kapesních počítačů s dotykovým displejem. I přesto tehdejší iPhone působil v lecčems oproti konkurenci zastarale. Třeba nepodporoval sítě 3G, neuměl nahrávat video a měl jen 2megapixelový foťák. Dokonce jste z něj neodeslali ani MMS. Ne, že by zrovna to dnes hrálo roli, ale tehdy? A pokud by vás to zajímalo, iPhone se na náš domácí trh dostal až v srpnu 2008 a šlo o model iPhone 3G.

Který telefon je pro vás zlomový? Na jaký kousek s láskou vzpomínáte zrovna vy? U mě osobně je to Sony Ericsson Xperia X10 s Androidem 1.6 a tehdy „obřím“ 4" displejem.