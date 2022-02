Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Včera se celý technologický web převlékl do barev Samsungu, který představil hned šest nových zařízení. Novinek však máme více. Zajímavý telefon představil Honor a Facebook pohrozil vypnutím služeb v Evropě. Tak pojďme na to.

mNews #162 – Honor co vypadá jak iPhone a Evropa bez Facebooku

Podcast v audio formě

Samsung představil Galaxy S22

Nová vlajková řada Galaxy S22 dle očekávání obsahuje trojici telefonů. A jelikož jsme vám o nich přinesli celou řadu článků, vezmu to jen velmi krátce. Základní model se chlubí kompaktními rozměry, skleněnými zády a novým 50megapixelovým fotoaparátem. Verze Plus nabízí téměř to samé, akorát ve větším těle, s větší baterkou, rychlejším nabíjením a podporou ultra-wideband. Galaxy S22 Ultra pak doznal nejvíce změn, protože se liší designem, ale zároveň v těle zařízení najdete pero S Pen. Z celé trojice je nejvybavenější, největší a samozřejmě nejdražší. Ceny jsou mimochodem meziročně o něco nižší a základní model začíná na 22 tisících korunách.

Vedle toho Samsung představil i nové tablety v čele s obřím Galaxy Tab S8 Ultra. Vše potřebné samozřejmě zjistíte u nás na webu.

Honor 60 SE připomíná iPhone

A v další novince se podíváme na iPhone 13. Tedy, Honor 60? Ne, vždyť to vypadá... Tak skutečně je to Honor 60 SE, jehož moduly fotoaparátu náramně připomínají zmíněnou konkurenci od Applu. V ničem jiném si je však nespletete. Na přední straně je velký OLED displej s průstřelem a 120Hz obnovovací frekvencí a o výkon se stará čipset Dimensity 900. Baterie má sice kapacitu pouze 4 300 mAh, ale nabíjení rychlostí 66 W už zní slibně. Telefon se zatím bude prodávat pouze v Číně, ale jeho příchod k nám rozhodně není vyloučen.

Facebook vyhrožuje vypnutím

V rámci ochrany dat uživatelů evropská legislativa nařizuje uchovávat tato data pouze na serverech v Evropě, což se samozřejmě nelíbí technologickým společnostem, pro které je to komplikace a finanční zátěž. Společnost Meta provozující Facebook a Instagram dokonce ve svém prohlášení zašla tak daleko, že pohrozila vypnutím těchto služeb pro Evropu. Zcela očividně jde o snahu získat lepší vyjednávací pozici a jen těžko si můžeme představit, že by se Facebook obešel bez evropských uživatelů. Na druhou stranu tím rozvířil debatu o tom, co by takové vypnutí vlastně pro nás znamenalo a zda by to nebylo ku prospěchu věci. A to je asi otázka na vás, obešli byste se bez těchto sociálních sítí?

Wi-Fi se naučí vnímat polohu

A nakonec se podívejme na jedno zajímavé vylepšení týkající se standardu Wi-Fi. Novinka s označením 802.11 bf totiž zvládá rozpoznat přesnou polohu zařízení v prostoru. A to s takovou přesností, že umožňuje detekování gest. Z využití se nabízí posílení domácího zabezpečení, ale třeba i rozpoznání pádů u seniorů. Vývoj této funkce by měl být ukončen v roce 2024 a pak už bude na výrobcích, jak se s jeho nasazením poperou.

Dejte nám vědět do komentářů, jak byste se smířili s vypnutím Facebooku a Instagramu.