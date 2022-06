Samsung Galaxy XCover6 Pro je obrněnec s 50Mpx foťákem

Fotografie: Samsung

Samsung omlazuje svou nabídku odolných mobilů a před malou chvílí představil novinku v podobě modelu Galaxy XCover6 Pro. Ano, skutečně jde názvem o jakousi kombinaci předchůdců Galaxy XCover 5 a Galaxy XCover Pro, přičemž mezeru před číslovkou výrobce nedává. Nový model je věrný designovému vzhledu, který kombinuje černé plochy s červenými prvky. Telefon na první pohled působí obrněně, má vyztužené boky i hrany, což znamená, že pád by jej neměl nijak ohrozit. Ostatně plní vojenský standard MIL STD-810G. Samozřejmostí je pak certifikace IP68, což znamená, že Samsungu nevadí prach ani ponoření na půl hodiny do vody, a to až do hloubky 1,5 metru.

U odolného telefonu je citlivým místem samozřejmě displej. Ten Galaxy XCoveru6 Pro s úhlopříčkou 6,6" je chráněn sklíčkem Gorilla Glass Victus. Jedná se však bohužel jen o obyčejný IPS panel, což je poměrně škoda. Jinak má ale Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci.

Výrobce prozatím neprozradil, jakým konkrétním procesorem novinku osadil, jen víme, že půjde o 6nm. Počítat můžeme s 6GB RAM a 128GB úložištěm. Komu by to nestačilo, může spoléhat na slot pro až 1TB paměťovou kartu.

Prostředí zajišťuje Android 12, tedy vůbec nejnovější verze, a také nadstavba One UI. O zabezpečení se klidně postará váš prst, respektive jeho otisk. Čtečka je na pravém boku. Na zadní straně nalezneme dvojici fotoaparátů. Hlavní 50megapixelový snímač doprovází 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. V drobném výřezu displeje se ukrývá čelní kamerka se 13 megapixely.

Menší trable budete možná zažívat s výdrží. V telefonu se totiž nachází jen poměrně malá baterie s kapacitou 4 050 mAh. Malou útěchou budiž to, že je uživatelsky vyměnitelná a jistě bude možné dokoupit náhradní a v případě potřeby ji vždy rychle vyměnit. Samsung se netají tím, že Galaxy XCover6 Pro míří především k firemním zákazníkům. V prodeji se objeví zkraje července a maloobchodní cena byla stanovena na 14 999 Kč.