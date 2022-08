Telefonů se zvýšenou odolností na trhu najdete nespočet. Těch opravdu odolných je však podstatně méně a najít vysoce odolný telefon s dobrou výbavou je mnohdy nesplnitelný úkol. Zaplnit díru na trhu se pokusí nový Samsung Galaxy Xcover6 Pro, který rozhodně není z cukru a výbavou se snaží vám zpříjemnit život. Vrásky vám však možná přidělá cena 15 tisíc korun.

Samsung vždy po nějakém čase obnoví své obrněné telefony v řadě XCover. Letos přišla řada na lépe vybavenou linii s přídomkem Pro v názvu. Dočkali jsme se Samsungu Galaxy XCover6 Pro, který by měl výbavou uspokojit i lehce náročnější uživatele. Má velký displej, Snapdragon 778G, duální zadní fotoaparát či spolehlivou softwarovou stránku. Je však třeba říci, že mobil je dosti specificky zaměřen, například pro firemní klientelu.

Technické parametry Samsung Galaxy XCover6 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 168,8 × 79,9 × 9,9 mm , 235 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , CPU: 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz , GPU: Adreno 642L Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 050 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2022, 14 999 Kč

Samsung Galaxy XCover6 Pro – videorecenze

Obsah balení: tady vládne skromnost

Ekologický trend dorazil i mezi odolné telefony, a tak je již na první pohled prodejní balení netypicky malé. Mnoho v něm totiž nenajdete. Kromě samotného telefonu pouze USB-C kabel, chybí dokonce i nabíjecí adaptér.

Nelíbilo se nám chybí nabíječka

Konstrukční zpracování: robustnost především

První pohled vás jednoznačně utvrdí v tom, že máte tu čest s odolným Samsungem. Výrobce si udržuje svůj design, kdy černou barvu doplňují stylové červené doplňky, například kolem tlačítek či fotoaparátů na zadní straně. Telefon má masivní rámeček, který je pogumovaný, zadní strana je plastová s protiskluzovým povrchem. Nepřekvapí, že je plněn vojenský standard MIL STD-810G, telefon tak zvládne i pády z výšky, přičemž by se mu nemělo nic zásadního stát. Problémem není ani voda a prach, je plněna certifikace IP68.

Odolnost je zajištěna i skrze odnímatelný zadní kryt. Ten budete muset sundat vždy, když budete chtít vložit nano SIM kartu či paměťovku. Stejně tak i v případě, když byste náhodou chtěli vyměnit baterii. Ano, baterie je uživatelsky vyměnitelná.

Telefon je již poměrně velký a široký, nehodí se do menších dlaní. Pokud jej však už chytnete, rozhodně si budete jisti, že jej držíte pevně, neklouže. Ovládání napomáhá řešit sestava tlačítek po bocích. Horní klávesa je pevně nastavena na rychlé spuštění svítilny. Bohužel je podmínkou mít odemčený telefon. Na levém boku je obrovská klávesa XCover, které lze přiřadit dvě funkce, pro krátký a dlouhý stisk. Spustit se může jakákoliv nainstalovaná aplikace, ale například můžete tlačítku přiřadit i funkci Zpět či Domů. Pro leváky může jít o skvělé řešení, jak telefon obstojně ovládat jednou rukou.

Zbývá zmínit tlačítka na pravém boku. Ta slouží k regulaci hlasitosti či odemknutí mobilu. V něm je rovněž dobře fungující čtečka otisků prstů.

Líbilo se nám protiskluzový povrch

vysoká odolnost

Nelíbilo se nám větší rozměry

nehodí se do menších rukou

Displej: na AMOLED se nedostalo

U odolných telefonů je hodně diskutovaný displej. V tomto případě je navíc velký, má 6,6". Naštěstí jej chrání moderní sklíčko Gorilla Glass Victus+, displej by tak neměl trpět na škrábance. Navíc je i mírně zapuštěný. Bohužel se však jedná jen o IPS panel, což se negativně podepisuje na čitelnosti při ostrém slunci. Dojem částečně zachraňuje Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence.

Jelikož nejde o AMOLED panel, nijak nepřekvapí, že chybí režim Always-On. Malou náplastí budiž fakt, že se dostalo na informační diodu, která je umístěna na horní hraně a poměrně výrazně dokáže blikat při zmeškaných notifikacích.

Líbilo se nám 120 Hz

displej je zapuštěný

Nelíbilo se nám hodil by se spíše AMOLED panel

chybí Always-On

Zvuk: klasika s jackem

Na hudbu se velký důraz nekladl a k dispozici je jeden reproduktor, který je hlasitý, vyzvánění tedy rozhodně nepřeslechnete. Trošku překvapivě je zde 3,5mm jack, připojit i starší sluchátka tak nebude problém.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: slušná nabídka

Spokojeni budete s výkonem, Samsung sáhl po velice solidním Snapdragonu 778G, což mimo jiné znamená i podporu 5G. 6 GB RAM je dostatečná, stejně jako 128GB úložiště, které lze navíc snadno rozšířit paměťovkou. Výkonu má tedy telefon dost, a to i na hraní her, kdyby vás náhodou zastihla dlouhá chvíle.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušný procesor

podporuje paměťovky

Výdrž baterie: kapacita neoslní

Baterii jsme již tak trochu nakousli, víme že je výměnná, což je dobře. Kapacitou totiž neohromí, 4 050 mAh opravdu příliš parády neudělá a více než s jedním dnem nepočítejte. Pokud budete telefon využívat i mimo civilizaci, koupě náhradní baterie či powerbanky se nevyhnete. Nabíjení je možné jen základním výkonem 15 W po kabelu, avšak nabíječku musíte mít, v krabičce žádná není. Bezdrátové nabíjení se nekoná.

Líbilo se nám vyměnitelná baterie

Nelíbilo se nám velmi pomalé nabíjení

chybí bezdrátové nabíjení

slabá výdrž

Konektivita: včetně 5G

Telefon dostal do vínku plnohodnotnou konektivitu. Můžete se těšit na podporu rychlých dat v síti 5G. Dostalo se také na Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.1 či NFC. Při toulkách světem se můžete spolehnout na GPS, GLONASS a BeiDou. Lokalizace vaší polohy trvá několik málo vteřin.

Líbilo se nám podporuje 5G

Fotoaparát: pro základ připraven

Fotoaparáty jsou na zadní straně dva, ale je vidět, že pro Samsung tentokrát nebyly nijak zvlášť důležité. Hlavní 50megapixelový snímač je spolehlivý a za dobrého světla pořizuje slušné snímky, zhruba jako telefony střední třídy. S ubývajícím světlem se však o slovo přihlásí šum a slabší ostrost.

Druhým fotoaparátem je 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který má příjemný záběr, ale rozlišení postačí jen méně náročným fotografům. Okraje krajinek se již viditelně slévají.

Výčet zakončuje čelní 13megapixelová kamerka, která pro základní selfíčka postačuje a kvalita je obstojná pro sdílení skrze sociální sítě.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je umožněn třeba až ve 4K kvalitě, nicméně na 60 snímků za vteřinu musíte zapomenout. Videa jsou tak spíše nouzovka.

Líbilo se nám za denního světla slušné snímky

Nelíbilo se nám hodila by se OIS

Software: příkladem pro ostatní

Co se týče prostředí, jde o klasický Samsung, tedy pomyslnou jistotou a osvědčenou kvalitu. Tentokrát v podobě Androidu 12 a nadstavby One UI 4.1. Mimochodem o bezpečí se nebojte, v telefonu jsou srpnové záplaty a aktualizace by měly chodit každý měsíc. Optimalizace prostředí je příkladná a telefon funguje skvěle.

Líbilo se nám přehledné prostředí

nejnovější záplaty

Zhodnocení

Jak jsme si řekli na úvod, skutečně odolných telefonů je málo, slušně vybavených ještě míň a těch, co vypadají současně jako běžný mobil zcela nejméně. Galaxy Xcover6 pro však tyto podmínky splňuje. Má velký displej, dobrý procesor a slušný hlavní foťák. Nechybí mu podpora 5G a současně zvládne náročné podmínky. Zamrzí jen absence AMOLED panelu. S ohledem na cenu bezmála 15 tisíc korun mohl Samsung výbavu přeci jen ještě lehce vylepšit. Opět ale musíme dodat, že na běžné uživatele telefon primárně necílí, což je i trochu škoda. Lépe vybavený a vážně odolný telefon totiž na trhu chybí.

Konkurence

Konkurentů příliš v současné době na českém trhu není. Pokud lpíte na 5G, můžete zvážit CAT S53, který je levnější, ale má slabší procesor i horší displej.

Přejít do katalogu CAT S53 Rozměry ? × ? × ? mm , ? g Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 480 , 2×200 MHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDHC Akumulátor 5 500 mAh

Oželíte-li 5G, můžete mít Nokii XR20, která vás vyjde zhruba na 13 tisíc korun, je podobně odolná a navrch přihodí bezdrátové nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nokia XR20 128+6 GB Rozměry 171,6 × 81,5 × 10,6 mm , 248 g Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 480 , 2×2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 630 mAh Kč 13 299 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz