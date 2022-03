Jak se v redakčním testu osvědčil nejmenší zástupce nové řady Galaxy S22, který láká na 4nm procesor, 120Hz AMOLED displej i klasický trojnásobný teleobjektiv? Na to odpoví naše dnešní recenze.

V roce 2019 představený Galaxy S10e byl díky malým rozměrům a výkonnému hardwaru mým osobním favoritem. A protože mám slabost pro kompaktní telefony, udělalo mi velkou radost, když letos Samsung uvedl duchovního nástupce tohoto oblíbeného mobilu. V recenzi se zaměřím nejen na to, jak se kompaktní Galaxy S22 osvědčil během několikatýdenního používání, ale také jestli mezigeneračně menší kapacita baterie nepředstavuje zásadní ústupek.

Samsung Galaxy S22 – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy S22 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 146 × 70,6 × 7,6 mm , 168 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Samsung Exynos 2200 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 3 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2022, 22 999 Kč

Obsah balení: kompaktní, stejně jako telefon

V černé krabičce najdeme tradičně samotný telefon, základní příručky a také datový a nabíjecí kabel typu USB-C/USB-C v černém provedení. Adaptér či pouzdro si tak případně musí zákazníci samostatně dokoupit.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: v hlavní roli... velikost

Pokud máte řadu Galaxy „v malíčku“, jistě vám neuniklo, že Samsung letos po stránce designu nijak neexperimentoval a namísto toho vsadil na to, co se mu osvědčilo u předchozí generace (což je podle mě jen dobře). Fotomodul navazující na pravý bok telefonu vypadá decentně a skvělý dojem ve vás jistě zanechají i skleněná záda s ochranou Gorilla Glass Victus+, která jsou naštěstí matná, takže je nemusíte neustále leštit, ani když budete telefon nosit bez pouzdra. Pokud ale pouzdro nosit budete, mám pro vás jeden tip.

Obvykle v recenzích nehodnotím nabízené příslušenství (občas dorazí telefon na test i s dokoupitelným obalem) a pouzdra obecně, neboť je na trhu spousta alternativ, ale kombinace malého Galaxy S22 a praktického originálního pouzdra od výrobce je díky poutku extrémně návyková, viz videorecenze. Věřte mi, že se vám mnohem pohodlněji budou psát zprávy, fotit s různě nakloněným telefonem a také poslouží jako pojistka proti tomu, že mobil neskončí na zemi. Při výletě si zase můžete pouzdro i s telefonem klidně připnout k batohu.

I když je Galaxy S22 o pěknou řádku tisíc korun levnější než dříve testovaný model Galaxy S22 Ultra, věřte, že se dočkáte stejně prémiového zpracování včetně kovových rámečků z hliníku. Asi není potřeba zmiňovat, že k dispozici je i odolnost dle IP68. Co podle mě ale naopak za zmínku stojí, jsou vibrace, které se obecně vzato špatně popisují a samozřejmě je nejlepší si je vyzkoušet naživo. Uvedu však, že zatímco si obvykle vypínám při psaní zpráv haptickou odezvu, u tohoto telefonu je tak dobře zpracovaná, že jsem si ji nechal zapnutou a běžně ji používal. Na fantasticky rafinovanou haptickou odezvu iPhonů podle mě Samsungům pořád něco schází, avšak na poměry Androidu se jedná o jednu z nejlepších odezev, se kterou jsem se setkal.

A co je podle mě na S22 nejlepší? Samozřejmě jsou to rozměry, které jsou (na dnešní poměry) opravdu malé, zařízení tak zůstává kompaktní i s nasazeným pouzdrem. Skvěle vejde do dlaně a je ideálním adeptem ke koupi pro uživatele s menší rukou, kteří se nechtějí omezovat v oblasti displeje, výkonu či prémiového vzhledu. Mám velkou radosti, že Samsung na malé telefony nezanevřel, a proto: kupujte, než to zakážou!

Líbilo se nám sklo Gorilla Glass Victus+

velmi kompaktní rozměry

praktický povrch zad

povedená haptická odezva

Displej: ultrazvukový, plochý a se 120 Hz

Kromě kompaktních rozměrů nabídne Galaxy S22 také krásný displej, který je plochý a má opravdu velmi tenké, symetrické rámečky. Skvěle funguje i ultrazvuková čtečka otisků prstů, jež není zbytečně až příliš dole, ačkoliv by to zrovna u kompaktního zařízení nevadilo tolik jako v případě větších smartphonů. Telefon vždy spolehlivě rozpoznal prst, ať už jsem byl v mínusových teplotách venku s prokřehlýma rukama, zrovna si umyl ruce a odemykal mokrým prstem, nebo si šel zaběhat a na displej přiložil zpocený prst. Chvályhodný je i velmi vysoký maximální jas či adaptivní frekvence 10 až 120 Hz. Oproti Galaxy S22 Ultra, jehož zobrazovací panel je schopný vykreslit dokonce rozsah 1 až 120 Hz jsem si přitom nevšiml žádného výraznějšího rozdílu.

Použitý 6,1palcový panel s ochranou Gorilla Glass Victus+ je zkrátka parádní a dojem rozhodně nezkazí ani miniaturní „průstřel“ pro 10Mpx selfie kamerku s ostřením Dual Pixel PDAF. V neposlední řadě musím pochválit i zcela dostačující maximální jas, který sice nedosahuje extrémních hodnot Galaxy S22 Ultra, ale rozhodně vás nenechá na holičkách.

Líbilo se nám 120Hz zobrazovací panel

vysoký maximální jas

velmi tenké, symetrické rámečky

spolehlivá čtečka otisků prstů s vyšším umístěním

Zvuk: hutné audio v malém těle

Pokud zrovna nebudete používat sluchátka, jistě oceníte skvěle hrající hlasité reproduktory, které vykouzlí i solidní prostorový efekt a není problém je využít jako náhradu menšího přenosného reproduktoru. Stejně tak si nelze stěžovat na kvalitu audiozáznamu či telefonních hovorů.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: 4nm Exynos má síly dost

Ačkoliv nenabízí Galaxy S22 tak velký displej jako jeho sourozenci, jedná se podle mě o ideální zařízení pro hraní her či sledování videí. Dostatek výkonu zajistí 4nm procesor Exynos 2200, který možná není tak extrémně výkonný jako konkurence, ale i tak vám dá jistotu hladkého chodu na několik let dopředu. Ani během delšího hraní nebo natáčení 4K videa jsem navíc nezaznamenal nijak výrazné zahřívání. 8GB operační paměť spolu se 128/256GB úložištěm by pak měla stačit většině uživatelů. Oceňuji, že rozdíl v pořizovací ceně mezi paměťovými variantami činí pouhých tisíc korun, každý by tak měl sáhnout po 256GB úložišti. Slot pro paměťové karty pak chybí, takže volte s rozumem.

Líbilo se nám přívětivá cena za dokoupení většího úložiště

moderní 4nm procesor

dostatek výkonu bez nadměrného zahřívání

Nelíbilo se nám absence slotu pro paměťové karty

Výdrž baterie: zklamání, nebo milé překvapení?

Malé tělo zpravidla přináší i nějaké ty ústupky v oblasti výdrže na nabití. Jak je na tom Galaxy S22?

Jako v podstatě u všech telefonů bylo prvních pár dnů vcelku náročných. Galaxy S22 jsem měl s sebou na veletrhu MWC, kde jsem s ním fotil a natáčel videa, a po čtyřech hodinách nošení zařízení v kapse a vyfocení zhruba 15 fotek jsem zažil úbytek i 30 % baterie. Postupem času se však výdrž o dost zlepšila. S plně nabitou baterií o kapacitě 3 700 mAh a běžném používání jsem se pak zpravidla dostal na jeden den, tedy dejme tomu od 8 ráno do 10 hodin večer (v klidnějším režimu práce z domova), aniž bych musel zařízení v průběhu dne dobíjet. Pokud však budete chtít hrát náročnější hry nebo aktivujete záznam 4K/8K videa, poletí procenta baterie celkem dost rychle dolů. Nabíjení (v mém případě 30W adaptérem) je však relativně svižné a zabere necelou hodinku.

Od takto kompaktního telefonu se však podle mě počítá s maximálně jednodenní vydrží, kterou Galaxy S22 dokáže doručit, dokonce bych řekl, že mě i mírně (pozitivně) překvapil. Ihned po zakoupení však zázraky nečekejte a dejte mu alespoň několik dní na to, aby si zvykl na vaše uživatelské návyky.

Absenci 45W nabíjení také nevnímám jako zásadní problém, neboť oproti 25W nepřináší výrazně vyšší nabíjecí rychlost. Co naopak vždycky potěší, to je přítomnost bezdrátového nabíjení, které například u obdobně kompaktního ZenFonu 8 schází. Na rozdíl od ještě menšího iPhonu 13 mini se navíc v případě Galaxy S22 můžete spolehnout na 15W bezdrátové nabíjení standardem Qi. V případě iPhonu potřebujete nabíječku MagSafe, abyste mohli nabíjet 15 W, jinak se musíte spolehnout max. na 7,5 W. Mezi schopnosti Galaxy S22 patří také 4,5W reverzní bezdrátové nabíjení. V nastavení baterie je také možnost omezit maximální nabití na 85 %, což prodlouží životnost baterie.

Líbilo se nám možnosti nastavení nabíjení

solidní výdrž navzdory menší kapacitě

15W bezdrátové nabíjení

Konektivita: 5G i superrychlá Wi-Fi

Konektivita je tradičně příkladná, což znamená, že se mohou zákazníci těšit na Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování. UWB sice schází, ale vzhledem k omezené využitelnosti, to podle mého názoru nepředstavuje žádný zásadní problém. Telefon podporuje také celkem až tři SIM karty, a to dvě nanoSIM + jednu eSIM.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: premiéra 50Mpx snímače

Po stránce variability fotovýbavy nebudete nijak zásadně ochuzeni oproti regulérní vlajkové lodi Ultra. Jistě, Galaxy S22 nenabídne desetinásobný teleobjektiv a bohužel mu schází i automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu (což mě osobně mrzí víc), ale pořád máte k dispozici nový hlavní snímač s rozlišením 50 megapixelů, trojnásobný teleobjektiv i ultraširokoúhlý objektiv.

50Mpx hlavní snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 10Mpx 3× teleobjektiv 10Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,56" 1/2,55" 1/3,94" 1/3,24" Ohnisko 23mm 13 mm 70mm 26 mm Velikost pixelů 1,0 µm 1,4 µm 1,0 µm 1,22 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevný focus PDAF Dual Pixel PDAF

Kvalita snímků přitom splnila má očekávání. Pokud fotíte hlavně kvůli tomu, abyste mohli sdílet vaše zážitky na sociálních sítích a nejde vám až tolik o zachycení reálných barev, budete nadšeni. Líbivé barevné podání zpravidla doprovází dobře nastavená expozice, správný kontrast, dostatek detailů i solidně fungující HDR, ačkoliv právě HDR má občas své chvilky. Velmi obstojně si mobil poradí i se zhoršenými světelnými podmínkami, takže můžete pořídit i pěkné večerní snímky. Přiložené fotky z výletu do Španělska podle mě dobře demonstrují, že je Galaxy S22 vcelku univerzální fotomobil, který by měl zákazníky uspokojit. Milovníkům selfie jistě udělá i radost čelní kamerka s 10 Mpx a automatickým ostřením, která dokáže softwarově snížit/rozšířit rozsah záběru a natáčet videa až ve 4K ve 60 FPS, viz videorecenze.

Samsung Galaxy S22 4K 30 FPS

Samsung Galaxy S22 2160p 30 FPS

Samsung Galaxy S22 2160p 30 FPS

Samsung Galaxy S22 1080p 30 FPS

Líbilo se nám variabilní fotovýbava

líbivé snímky s dobře nastavenou expozicí, pěknými barvami i slušnou úrovní detailů

Nelíbilo se nám živé barevné podání nemusí vyhovovat každému

chybějící autofocus u ultraširokoúhlého objektivu

Software: Android 12 a podpora na několik let

Co se softwaru týče, nabízí Galaxy S22 celkem mnoho. Již z výroby najdete v zařízení Android 12 s nejnovějším One UI a hlavně máte od Samsungu garanci 5 let bezpečnostních záplat a čtyř velkých softwarových aktualizací. To je na poměry Androidu opravdu hodně. Prostředí pak tradičně funguje velmi svižně a během používání jsem se nesetkal se záseky.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná nadstavba

nejnovější Android 12

dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Samsung Galaxy S22 je nejlevnějším z nové řady Galaxy S22, ale pro mě paradoxně i nejzajímavějším modelem, který bych si v případě nákupu nového smartphonu velmi pravděpodobně sám pořídil. V kompaktním těle čeká na budoucí majitele dostatek výkonu, povedený displej bez zaoblených okrajů, zato se spolehlivou čtečkou, a k tomu i skvěle hrající reproduktory. Po několikatýdenním používání mě příjemně překvapila i výdrž a za velký plus považuji dlouhou softwarovou podporu. Ty úplně nejnáročnější pravděpodobně zklame absence automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu a do budoucna by mohlo zamrzet i scházející UWB. Cena, za kterou se novinka prodává (plus různé slevové akce od Samsungu), však podle mě veškerá negativa vyváží – nákup Galaxy S22 tak mohu vřele doporučit.

Konkurence

Skvělou alternativou s Androidem, avšak bez podpory bezdrátového nabíjení (zato však s 3,5mm jackem), je ZenFone 8. Nabídne díky Snapdragonu 888 dostatek výkonu, kromě toho má 120Hz AMOLED displej i špičkové reproduktory.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi ASUS ZenFone 8 16/256 GB Rozměry 148 × 68,5 × 8,9 mm , 169 g Displej AMOLED, 5,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh Kč

Z říše iPhonů je hlavním konkurentem iPhone 13 mini. Daní za ještě menší rozměry a hmotnost je však absence teleobjektivu či jen 60Hz zobrazovací panel. Drobnou výhodou může být naopak přítomnost UWB.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 13 mini 128 GB Rozměry 131,5 × 64,2 × 7,7 mm , 140 g Displej OLED, 5,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A15 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 2 438 mAh 16 479 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz