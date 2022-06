Čas letí, první zájemci si mohli Apple iPhone pořídit již před 15 lety

Fotografie: Apple

Vůbec první Apple iPhone je již letitý mobilní telefon a není náhoda, že se objevil i v seriálu Retro. Od jeho představení uplynulo v lednu letošního roku 15 let, avšak až na dnešek vychází 15leté výročí zahájení prodeje. Právě 29. června 2007 spustil Apple prodej na trhu v USA. Zájem byl samozřejmě obrovský, mnozí zájemci před obchody kempovali několik dní předem. Netradiční provoz panoval také ve všech obchodech, ve kterých byl Apple iPhone naskladněn. Například prodejny operátora AT&T zavřely ve 14:00 hodin a opětovně otevřely v 18:00 hodin. To již s připravenými iPhony, kterých měl operátor na skladě 3 milióny. Připraveny byly samozřejmě i Apple Store otevřené mimořádně až do půlnoci.

Nejlevnější iPhone vyšel v roce 2007 na 499 dolarů, což by v prostým přepočtem znamenalo zhruba 14 tisíc korun i s daní. Připomeňme, že se jednalo o základní model se 4GB pamětí. Zájemci v USA se však museli u operátora vždy upsat, a to rovnou k nejdražším tarifům, jejichž cena byla minimálně 60 dolarů měsíčně (necelé 2 tisíce korun s daní). V tomto tarifu bylo obsaženo 200 volných SMS, neomezené datové přenosy, 450 minut hovoru ve špičce a 5 000 minut mimo špičku. Pakliže jste mladší ročník, možná jste už ani na českém trhu nezažili, co je to čekat na volání mimo špičku, případně až v noci. Správně předpokládáte, že s pozdní denní dobou klesala minutová sazba za hovor.

Velké pozdvižení kolem prvního iPhonu však minulo Českou republiku. Na našem trhu se totiž tehdejší novinka, někdy označována jako iPhone 2G, protože navzdory vysoké ceně nepodporovala moderní sítě 3G, oficiálně vůbec neprodávala. To však neznamenalo, že v českých sítích nefungovala a například redakce mobilenet.cz se k jednomu kousku dostala. Navzdory přešlapu kolem nepodpory 3G však iPhone způsobil revoluci, kterou si před 15 lety nikdo plně neuvědomil. Nabídl nebývale kvalitní konstrukční zpracování a především velký dotykový displej, který šlo pohodlně ovládat prsty. Někoho však i dále dokázal iPhone nemile překvapit. Například pouze 2megapixelovým fotoaparátem bez automatického ostření a přisvětlovací diody nebo nepodporou multimediálních zpráv MMS.

Za velkým úspěchem trvajícím do dnešních dní však stál především zmíněný vzhled, kdy velký dotykový displej doplňovalo ikonické kruhové tlačítko. Tento vzhled Apple těží dodnes, a to v iPhonu SE (2022), byť již pod displejem fyzická klávesa není. Čeští zájemci se regulérního prodeje iPhonu na našem trhu dočkali až o více než rok později, konkrétně 22. srpna 2008. Šlo však již o druhou generaci zvanou iPhone 3G.