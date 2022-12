Twitter by se mohl zbavit svého charakteristického limitu počtu znaků

Fotografie: Brett Jordan, unsplash.com

Je to změna, o které se diskutovalo už dlouho před tím, než sociální síť Twitter koupil miliardář Elon Musk. Limit 140 znaků byl pro Twitter typický. Nutil tak autory k údernějšímu vyjádření, díky čemuž síť snáze pronikla na mobilní zařízení. Definice limitu se různě měnila a před pěti lety dokonce narostla na dvojnásobek, ale pro Twitter stále platí, že méně znamená více. Zda je to ku prospěchu věci, nebo ne, je ale otázka.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Jak se nechal Elon Musk slyšet ještě před převzetím, bude na sociální síti uplatňovat maximální svobodu slova, až na samotný limit zákonů. Obvykle se v této situaci myslí na účty, které měly z nějakého důvodu zákaz publikace, jako byl například bývalý americký prezident Donald Trump. Kromě toho by ale mohla padnout i jiná omezení, třeba právě zmiňovaný limit znaků. Naznačuje to jednoduchá odpověď Muska „yes“ na otázku, zda se pracuje na zvýšení počtu znaků na čtyři tisíce.

Pro představu, tento článek včetně nadpisu a perexu má zhruba 1 500 znaků. „Grafomanům“ a jiným „psavcům“ se tak otevře cesta k detailnějšímu rozboru problému, aniž by při tom museli řetězit své příspěvky. Otázkou zůstává, jestli o to budou mít zájem i jejich sledující. Kdy přesně by ke změně mělo dojít, to není prozatím jasné.