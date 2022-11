Velká amnestie na Twitteru. Musk obnoví pozastavené účty

Fotografie: Brett Jordan, unsplash.com

Když byl ještě nákup Twitteru miliardářem Elonem Muskem teoretickou záležitostí, nechal se slyšet, že chce na této sociální síti zavést absolutní svobodu slova. Svá vyjádření později korigoval s tím, že „absolutní“ si představuje jako vše, co neporušuje zákony. Netrvalo dlouho a můžeme vidět, co to znamená v praxi.

Jako první přišel na řadu asi nejznámější uživatel této sítě, bývalý americký prezident Donald Trump. Uživatelé v anketě rozhodli o jeho odblokování, on však mezitím vybudoval vlastní Truth Social a vracet se podle všeho nechystá. Musk poté vyhlásil další anketu. Zatímco ta prezidentská dopadla těsným výsledkem, nyní jsou čísla mnohem jednoznačnější.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

Téměř tři čtvrtiny uživatelů poradily Muskovi, že má odblokovat doposud nepřístupné účty. Výjimky jsou v tomto případě pouze dvě: porušení zákona nebo zjevné spamování. Kolika účtů se amnestie, která vstoupí v platnost v pondělí, bude týkat, není zatím jasné. Mezi zablokovanými jsou však i vrcholní američtí politici, kteří šířili dezinformace o koronaviru a amerických volbách. Mezi vysoce postavené osoby, které byly zakázány, patří generální ředitel MyPillow Mike Lindell poté, co pronesl řadu tvrzení, že Trump skutečně vyhrál prezidentské volby v roce 2020; bývalý Trumpův poradce a bývalý výkonný předseda Breitbartu Steve Bannon poté, co řekl, že Anthony Fauci a ředitel FBI Christopher Wray by měli být sťati; a zakladatel Proud Boys Gavin McInnes za porušení politiky webu zakazující násilné extremistické skupiny.

Nejen na to už reagují velcí hráči. Koncern Volkswagen, kam spadá i Škoda Auto, podle reuters.com oznámil, že pozastavuje placené aktivity na této sociální síti. Ke stejnému kroku se rozhodla i americká automobilka General Motors. Důvody nebyly v obou případech specifikovány, ale je zjevné, že si velké firmy nepřejí být spojovány s kontroverzním obsahem, jehož množství nyní bude na této platformě bezpochyby narůstat.