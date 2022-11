Chcete další sociální síť? Bývalý šéf Waze chystá Post

Fotografie: Nathan Dumlao, unsplash.com

Řada kroků, které po převzetí Twitteru provedl Elon Musk, odrazuje mnoho uživatelů a nutí je hledat alternativu. V této souvislosti se nejčastěji skloňuje Mastodon, ten je ale kvůli své decentralizované povaze, a tím pádem složitější koncepci, vhodný jen pro někoho. Dá se očekávat, že pokud budou problémy Twitteru pokračovat, otevřou se dveře pro nějakou jeho konkurenci – ať už stávající, nebo zbrusu novou.

Do druhé skupiny chce spadat sociální síť Post, za kterou stojí Noam Bardin, který vedl Waze 12 let, a to až do roku 2021. Waze byl ve své době revoluční právě tím, že k běžné navigaci přidal prvky sociální sítě. Řidiči tak mezi sebou mohou sdílet informace o dopravní situaci a případných problémech na silnici. Vzájemně si tak pomáhají a skvěle zde naplňují myšlenku, že celek je víc než jen prostý součet jeho částí.

Podobný synergický efekt by Bardin rád naplnil na svém novém projektu, který plánuje spustit začátkem příštího roku. Jeho úvodní příspěvek na síti, kde se zatím můžete pouze přihlásit do čekací listiny, ji označuje jako „slušné místo, kde lze diskutovat o myšlenkách; učit se od odborníků, novinářů, jednotlivých tvůrců i od sebe navzájem; volně konverzovat a bavit se“.

Jednoduchá vizuální i funkční stránka Postu zjevně odkazuje k počátkům Twitteru.

„Vzpomínáte si na dobu, kdy sociální média byla zábavná, seznamovala vás s velkými nápady a skvělými lidmi a skutečně vás dělala chytřejšími? Vzpomínáte si, jak neztrácela čas a nerozčilovala nebo nerozesmutňovala? Kdy jste mohli s někým nesouhlasit, aniž by vám někdo vyhrožoval nebo vás urážel? Chceme vám to s Postem vrátit,“ láká Bardin uživatele, kterým se současná podoba ostatních sítí přestává pomalu ale jistě zamlouvat.

Dále pokračuje výčtem kroků, kterými chce přispět ke kultivaci zdejšího prostředí. Jedním z nich bude důsledné vymáhání nastavených pravidel s pomocí komunity, tedy totéž, díky čemuž Waze funguje tak dobře. Na čekací listině už jsou statisíce lidí, vybrané skupiny již brzy začnou testovat funkce. Co se týče schopností, budou podporovány příspěvky libovolné délky s možností komentovat, lajkovat, sdílet a přeposílat obsah s vaším názorem. Delší obsah bude poněkud bránit rychlé stravitelnosti, kterou je Twitter známý, ale to nemusí být nutně na škodu.