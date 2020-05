Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Trump dostal znovu na stůl zákaz pro Huawei, jak to asi dopadlo? Dále se podíváme na nové Pixely, jeden Samsung a takovou českou Siri. Vítejte u mNews.

Trump řekl NE Huawei, Pixel 5 zlevňuje – mNews

Trump prodloužil ban Huawei

Nepříjemná situace, ve které se nachází čínský Huawei, i nadále pokračuje. Americké společnosti s ním totiž nesmí obchodovat, což se hlavně podepsalo na absenci Google služeb v jeho nových telefonech. Kdo doufal ve zrušení zákazu, má smůlu, prezident Trump podepsal jeho prodloužení na další rok. Na rychlé vyřešení situace to tedy nevypadá. Jak to ovlivní mobilní trh ještě uvidíme, jisté je akorát to, že situace neprospívá nikomu.

Pixel 5 láká nižší cenou

Očekávaný Pixel 5 má zvolit jinou strategii než předchozí modely. Zaměří se na software a fotografické schopnosti. Výkonu má mít dost, ale na vlajkové lodě bude trochu ztrácet. Nové zprávy také hovoří o tom, že by měl stát okolo 21,5 tisíce korun. A to by už bylo zajímavé. Další zprávy říkají, že Pixel 4a, odlehčená verze současného modelu, by měla na trh dorazit se zpožděním, tedy až 13. června.

Galaxy A21s má 4 fotoaparáty

V tomto týdnu představoval nové telefony Huawei, ale pro náš trh bude asi zajímavější Samsung Galaxy A21s, inovovaný základní model nižší střední třídy. Na zadní straně je úctyhodná přehlídka čtyř snímačů, z nichž jeden je širokoúhlý, vpředu je velký 6,5palcový IPS displej s HD+ rozlišením. Potěší však 5 000mAh baterie. Do obchodů se má dostat v červnu za 5,5 tisíce korun, což není málo.

Hello Emma je český iOS asistent

Na závěr pro vás mám jeden tip, pokud vlastníte zařízení s iOS. Mrzí vás, že Siri stále neumí česky? Zaujmout by vás mohl český projekt Hello Emma, kdy můžete svůj iPhone naučit poslouchat vaše příkazy v rodném jazyce. Kompletní návod k instalaci najdete přímo na našem kanálu.

A pokud by vás přeci jen ty novinky od Huawei zajímaly, prozradím, že některé mají i Google služby, určitě zamiřte na mobilenet.cz.