Jaké jsou naše první dojmy z cenově dostupného Samsungu Galaxy A21s?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Cenově dostupná novinka Samsung Galaxy A21s disponuje velkým displejem, 48Mpx fotoaparátem i slušnou baterií. Jaké jsou naše první dojmy?

Samsung Galaxy A21s míří do nižší třídy, od čehož se odvíjí specifikace, ale také balení. Telefon dorazil ve velmi jednoduché papírové krabičce, která však obsahuje vše důležité. Výrobce dokonce nezapomněl ani na obyčejná špuntová sluchátka s 3,5mm jackem, která poslouží pro vyřízení telefonních hovorů.

Samotný telefon pak spoléhá na plastový rámeček i záda, která se bohužel velmi rychle zašpiní od otisků. Je zde také kapacitní čtečka otisků prstů, která funguje spolehlivě a je umístěna kousek od modulu fotoaparátů. Ten naštěstí téměř vůbec nevystupuje nad okolní povrch, takže se nemusíte obávat houpání telefonu na stole. V ruce pak novinka působí vcelku příjemným dojmem a kvalitě konstrukčního zpracování nelze nic vytknout.

Při čelním pohledu nelze přehlédnout 6,5" IPS LCD panel s průstřelem v levém horním rohu. Obrazovku lemují poměrně široké rámečky, což je však v této cenové třídě běžné. I přestože se nejedná o AMOLED panel, nabídne displej vcelku pěkné podání barev. V oblasti průstřelu a spodního rámečku je však viditelný tzv. „light bleeding“, který lze zpozorovat zejména u bílého pozadí. Stále se však jedná o poměrně kvalitní panel s HD+ rozlišením, jenž vyhoví uživatelům, kteří chtějí na telefonu často sledovat videa nebo prohlížet internet. Některé však zcela jistě zamrzí absence notifikační diody.

Velký displej svádí také k hraní her, uvnitř však tiká Exynos 850, který je vhodný spíše pro méně náročné uživatele. Chod Androidu 10 s nadstavbou One UI 2.1 je dostatečně svižný pro běžné operace, občas se však nevyhnete mírně delšímu načítání u různých aplikací. Společnost čipsetu dělá 4 GB RAM a 64GB úložiště, které lze rozšířit o paměťovou kartu typu microSD. Baterie o kapacitě 5 000 mAh s podporou až 15W nabíjení (v balení však najdete pouze 10W adaptér) by měla zajistit nadprůměrně dlouhou výdrž. O výsledcích vás však budeme informovat v podrobné recenzi.

Telefon má celkem pět fotoaparátů. Hlavní 48Mpx snímač disponuje světelností f/2.0 a ohniskovou vzdáleností 26 mm. Během krátkodobého používání nás zatím mírně zklamalo PDAF ostření, které je bohužel dost pomalé. Naštěstí nechybí 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s velmi solidním 123˚ rozsahem či dedikovaná makro kamerka. Ta má však pouze 2 Mpx a nízkou světelnost f/2.4, stejně jako bokeh senzor se shodným počtem megapixelů. Pořízení selfies obstará 13Mpx čelní snímač, který nabízí také digitální ultraširokoúhlý režim.

Pokud vás o novém Galaxy A21s cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích pod článkem.