Noční můra Samsungu i dalších výrobců. Nad Seattlem shořel Galaxy A21 v letadle

Fotografie: Suhyeon Choi, unsplash.com

Vzpomínáte ještě na Samsung Galaxy Note 7? Kvůli výrobní vadě byla jeho baterie náchylná na vznícení. Následný požár je problém za všech okolností, zejména pak v případě, že jste deset kilometrů nad zemí. I proto přijaly aerolinky zvláštní opatření.

Noční můra leteckého personálu se opět zhmotnila v letu společnosti Alaska Airlines z New Orleans do Seattlu. Let 751 zahalil kouř a posádka musela pomocí příručních hasících přístrojů zvládnout oheň, který se objevil v prostoru pro příruční zavazadla. Letoun pak nouzově přistál na mezinárodním letišti Seattle-Tacoma. Nikdo z 128 cestujících ani 6 členů posádky nebyl při incidentu zraněn.

Pro seattletimes.com situaci komentoval Perry Cooper, mluvčí letiště: „Po dlouhém pátrání jsme zjistili, že telefon byl spálený k nepoznání. Nicméně během rozhovoru s jedním z našich policistů z letiště Seattle se cestující dobrovolně přihlásil, že telefonem byl Samsung Galaxy A21. To však podle zbytků zařízení není možné potvrdit,“ napsal Perry Cooper v e-mailu.