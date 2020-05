Google nasadil novou strategii. Nečekaně nízká cena Pixelu 5 má zničit konkurenci

Telefony od Googlu, přestože obvykle nabízí zajímavou výbavu v čele s dlouholetou softwarovou podporou a excelentními fotoaparáty, se bohužel nestaly mainstreamovými smartphony, jak před pár lety předpovídal vedoucí hardwarové divize Googlu, Rick Osterloh. Údajně právě kvůli nespokojenosti s Pixely navíc nedáno opustili Google i dva klíčoví zaměstnanci.

Letošní Pixel 5 by však měl být diametrálně odlišný od svých předchůdců. Pochopitelně přinese podporu 5G sítí a očekává se také již tradičně špičkový fotoaparát (věříme, že tentokrát snad i s ultraširokoúhlým objektivem), největší změnou je však samotná cena. Uživatel sociální sítě Reddit (na kterého následně odkázal androidauthority.com) zveřejnil screenshot z průzkumu od Googlu, v něm lze spatřit cenu 699 amerických dolarů. Zároveň zde můžeme zahlédnout druhý telefon, a to Pixel 4a s cenovkou 349 dolarů (necelých 11 tisíc korun s daní), která odpovídá dříve uniklým informacím. Pokud se bude Pixel 5 opravdu prodávat za 699 dolarů (tedy přibližně 21,5 tisíce korun i s DPH), stane se jednou z nejlevnějších vlajkových lodí letošního roku.

