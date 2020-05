Už váš nebaví čekat na to, až se Siri naučí česky? Vyzkoušejte Hello Emma

Fotografie: helloemma.cz

Chytrá asistentka Siri od Applu učinila během uplynulých let obrovský pokrok. Z mnohdy těžkopádně působícího hlasového asistenta „vyrostl“ užitečný pomocník, který dokáže porozumět většině příkazů a usnadnit (a zefektivnit) uživatelům život. Má to však jeden háček. Na našem trhu bohužel stále čekáme na implementaci podpory českého jazyka. Většina uživatelů (včetně těch, kteří angličtinu ovládají) by tak pochopitelně byla ráda za adopci mateřského jazyka, který je nám přeci jen bližší.

Česky mluvící asistentka pro #iphone je tady! Diktujte jí SMS, schůzky do kalendáře, připomínky, poznámky. Nečekejte na #siri v češtině. Hello Emma. Naprogramováno ve Zkratkách! Rozumí i slovensky, brzy polsky a maďarsky. Zdarma ke stažení na https://t.co/8AGoCv3SCk pic.twitter.com/TemRRvCiYg — David Beck (@DavidBeckCZ) May 16, 2020

David Beck se naštěstí rozhodl zvednout hozenou rukavici a naprogramoval česky (a v budoucnu i slovensky) mluvící chytrou asistentku Hello Emma, která využívá funkce zkratek, které dorazily s příchodem operačního systému iOS 12. Nejedná se tedy o samostatnou aplikaci, nýbrž o sofistikovanou sadu připravených zkratek. Zájemcům přitom stačí, aby si tento balíček do aplikace Zkratky nainstalovali a provedli základní nastavení. K fungování je vyžadován operační systém iOS 13, což znamená, že je Hello Emma dostupná i na stařičkém iPhonu 6s.

Skrze Hello Emma lze posílat zprávy přátelům, přidávat události do kalendáře nebo si psát poznámky, kdykoliv je to potřeba. Zároveň lze skrze Hello Emma používat navigaci či asistentku využít jako tlumočníka do anglického jazyka. V přiloženém videu se ostatně sami můžete podívat na malou ukázku toho, co vše Hello Emma umí. Kompletní návod, jak si česky mluvící chytrou asistentku „nainstalovat“, najdete na stránkách helloemma.cz. Mimo jiné zde máte rovněž možnost tento unikátní český projekt podpořit libovolným finančním příspěvkem.