Podívejte se na podrobný videonávod, jak zprovoznit českou asistentku Hello Emma

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na začátku týdne jsme vás informovali o chytré hlasové asistentce Hello Emma, která mluví česky a lze ji aktivovat na jakémkoliv iPhonu s iOS 13.

Česká Siri v iPhonu – Návod instalace Hello Emma

Zprovoznění Hello Emma skrze aplikaci Zkratky zabere zhruba 20 minut a i přesto, že autor česky mluvící asistentky David Beck na svých stránkách helloemma.cz nabízí velmi podrobný textový návod, rozhodli jsme se natočit doprovodný videonávod. V něm vás krok po kroku provedeme celým postupem a ukážeme vám, jak asistentku Hello Emma zprovoznit. Pokud máte ve svém okolí další majitele iPhonů, kteří by chtěli hlasovou asistentku Hello Emma vyzkoušet, nezapomeňte video sdílet.