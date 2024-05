Těchto 5 vlastností by z Pixelu 9 udělalo dokonalý telefon pro milovníky kompaktů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Poslední řada Pixel 8 sklízí úspěchy ve světě i u nás, kam Google před pár dny oficiálně vstoupil se svými smartphony včetně nejnovějšího Pixelu 8a. Jako několikaměsíční uživatel Pixelu 8 (který v současnosti testuje Pixel 8a) jsem si tento model velmi oblíbil, ať už pro jeho kompaktní rozměry, zpracování, výkon, podporu či parádní fotovýbavu. V rámci mých osobních požadavků, respektive toho, jak si představuji ideální telefon, se jedná zřejmě o nejlepší (kompaktní) Android. I proto se již nemohu dočkat na příchod nové řady Pixel 9, v níž by neměl chybět stále kompaktní Pixel 9. Jaké vlastnosti či funkce by měl mít, aby se podle mého názoru mohl stát splněným snem každého uživatele Androidu se slabostí pro menší zařízení?

Rychlejší nabíjení

Po nedávném testu Motoroly Edge 50 Pro, která za podobnou (respektive nižší) cenu, než kolik stojí Pixel 8, nabídne skutečně extrémně rychlé 125W nabíjení, je mým přáním, abychom se dočkali vyšší rychlosti nabíjení i u Pixelu 9. Aktuální Pixel 8 lze nabít z 0 do 100 % zhruba za 70 minut, což není špatné a dovolím si tvrdit, že běžnému uživateli postačí, každý z nás se však určitě vyskytl v situaci, kdy by se mu skutečně hodilo mít možnost doplnit třeba 50 % kapacity baterie během čtvrt hodiny. Bohužel jsem si téměř jist, že v tomto případě zůstane pouze u zbožného přání, Google, ostatně stejně jako Samsung či Apple, je totiž v rychlosti nabíjení dost konzervativní, přesto bych rychlejší nabíjení ocenil.

Ultraširokoúhlý objektiv z Pixelu 8 Pro

Pixel 8 nemá (na rozdíl od jihokorejské konkurence) teleobjektiv a domnívám se, že se jej nedočkáme ani u Pixelu 9. Teoreticky bychom se však mohli těšit z jedné jiné inovace, která se týká ultraširokoúhlého objektivu. „Šachování“ s objektivy je u vlajkové řady poměrně běžnou praxí, kdy se u starší generace, resp. levnějšího modelu, objeví senzor z dražšího modelu. V tomto duchu bych se rád dočkal nasazení špičkového 48Mpx ultraširokoúhlého objektivu z Pixelu 8 Pro, který se může pochlubit rozsahem 126 stupňů, velikostí 1/2,0", automatickým ostřením a clonou f/2.2.

Ultrazvuková čtečka otisků prstů

Dalším z vítaných upgradů by mohla být ultrazvuková čtečka otisků prstů. V ideálním případě by se pochopitelně mělo jednat o tu s větší plochou z Viva X80 Pro, která zvládá mj. skenovat i dva prsty najednou. Avšak i ta, kterou známe z moderních smartphonů Samsung, by výrazně vylepšila celkový dojem z používání čtečky u Pixelů, neboť je bezpečnější a také funguje i s mokrými či promrzlými prsty.

Corning Gorilla Armor

I tuto vítanou vlastnost jsme mohli poprvé spatřit u Samsungu, konkrétně u Galaxy S24 Ultra. Sklo Gorilla Glass Armor je totiž nejen zhruba čtyřnásobně odolnější proti poškrábání a prasknutí, ale hlavně je schopno pohltit až 75 % odlesků. Jedná se o vlastnost, kterou si musí každý zažít na vlastní kůži, každopádně je to vysoce praktický prvek, který výrazně vylepší čitelnost snad za všech světelných podmínek. Jediná nevýhoda tkví v tom, že si na Gorilla Glass Armor nelze (bez ztráty zmiňovaných vlastností) nainstalovat ochranné sklo.

Podpora standardu Qi2

Poslední oblastí, kde se domnívám, že by mohl Pixel přinést vcelku zásadní vylepšení, je nabíjecí standard. Nasazení nejnovější (teprve druhé) generace bezdrátového nabíjení Qi by sice nezvýšilo nabíjecí výkon (ten zůstává zachován na 15 W), nicméně bychom se dočkali integrace magnetického uchycení. To je velmi praktické, ať už se jedná o různé držáky, powerbanky či jiné příslušenství, které může z magnetů těžit.