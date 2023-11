Investice do ohebného smartphonu kategorie „fold“ vyžaduje notnou dávku nadšení do moderních technologií. Ačkoliv si lze už i na našem trhu v omezené míře vybírat, není žádným tajemstvím, že v tuzemsku dominuje Samsung se svou řadou Galaxy Z Fold. Jak si oproti tomu stojí konkurenční Pixel Fold a má vůbec šanci na úspěch?

Jedním z novějších přírůstků do segmentu ohebných telefonů je i na přelomu roku uvedený Google Pixel Fold, jenž láká na fotovýbavu i zvýšenou odolnost IPX8, avšak na českém trhu, kterému vévodí řada Galaxy Z Fold, to nebude mít snadné hned z několika důvodů. Jak jsem byl s tímto telefonem spokojen?

Google Pixel Fold je skvělou skládačkou, která je ale příliš drahá (RECENZE)

Technické parametry Google Pixel Fold Kompletní specifikace Konstrukce 139,7 × 158,7 × 12,1 mm , 283 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IPx8 Displej OLED, 7,6" (2 208 × 1 840 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px Chipset Google Tensor G2 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 821 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 45 000 Kč

Obsah balení: kabel a šmitec

V relativně malém balení najdeme po vzoru ostatních Pixelů kabel typu USB-C/USB-C a pro někoho stále praktický adaptér USB-C/USB-A. Pouzdro, nabíjecí adaptér či jakékoliv další příslušenství si musí uživatel obstarat sám.

Líbilo se nám obsah balení v souladu s environmentálním přístupem

Konstrukční zpracování: rozměry, které vykouzlí úsměv na tváři

V minulosti jsem měl již vícero možností si vyzkoušet (a nějakou dobu používat) ohebné smartphony, přičemž u mě osobně jasně vede konstrukce typu „flip“ před konstrukcí typu „fold“, neboť je ve složeném stavu menší a příjemněji se mi používá. I proto hodně dám na samotný pocit z používání a držení, v čemž mě Pixel Fold velmi zaujal. Na rozdíl od zmíněné jihokorejské konkurence je totiž Pixel Fold značně nižší, ale také širší, což považuji za správnou volbu konstruktérů v Googlu. V podstatě každý, kdo si mohl Pixel Fold osahat, se mnou přitom souhlasil v tom, že se toto zařízení velmi pohodlně drží. Navzdory nijak extra nízké hmotnosti nepůsobí díky dobrému rozložení váhy ani obzvlášť těžce, stejně tak mu neschází velmi povedená haptická odezva. Příjemné držení v ruce a prémiovou haptickou odezvu považuji u ohebného telefonu za 50 tisíc korun za samozřejmost a Pixel Fold v tomto ohledu nezklamal.

Googlu se však kromě výše uvedeného povedlo implementovat i vysokou odolnost dle IPX8, což znamená, telefon nerozhází ani ponoření do vody. Prach naopak stále představuje problém, určitě je tak stále vhodná jistá dávka obezřetnosti. Na odolnost se myslelo také, co se použitých skel týče, neboť ta jsou typu Corning Gorilla Glass Victus, pochopitelně s výjimkou speciální fólie u ohebné obrazovky.

Samostatnou kapitolou je pak pant, resp. jeho tuhost, která je podle mého názoru tak akorát. Rozevření displeje tak není příliš obtížné, ale zároveň pant klade adekvátní odpor. Důležité je rovněž zmínit, že pant Pixelu Fold umožňuje otevření (a setrvání pantu) v různých úhlech, které jsou možná až mírně nadprůměrné. Uživateli tak nic nebrání si vytvořit například malý improvizovaný notebook, i když podle mě není psaní na klávesnici v této podobě o nic komfortnější než normálně.

Celkově mám z konstrukce, zpracování a použitých materiálů (tedy i celkového designu) velmi pozitivní dojem a rovnou prozradím, že pro mě osobně je to dost možná i největší přednost tohoto zařízení s ohledem na cenu.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IPX8

použití Gorilla Glass Victus

ideální tuhost pantu (setrvání v pozici)

prémiová haptická odezva

velmi pohodlně se drží

Displej: využitelnost s otazníkem

V návaznosti na zmínku o tuhosti pantu je nutné okomentovat i ohyb v zobrazovacím panelu, který zde je, ale zařadil bych jej do kategorie méně výrazných. Standardně rovněž platí, že si jej po chvíli nebudete vůbec všímat. Každý má však na velikost tohoto ohybu evidentně jiný názor, neboť jsem se setkal i s tvrzením, že je ohyb relativně velký, ačkoliv tomu podle mě tak není. Stejně tak fólie překrývající zobrazovací panel podle mého soudu nepůsobí příliš „plastově“, což je určitě pozitivní.

Rámečky naopak budí značnou kontroverzi, ovšem ani ty nemohu příliš kritizovat. Nezasvěcení, kterým se Pixel Fold nikdy nedostal do ruky, možná budou ohrnovat nos nad tím, že tlusté rámečky nahoře a dole esteticky příliš ladně nevypadají, zkušenosti z praxe však ukázaly něco jiného. Tlustší rámečky (stejně jako jsme třeba zvyklí na tlustší rámečky u tabletů či některých 2v1) jsem běžně využíval k držení zařízení, které tak bylo velmi pohodlné, zároveň jsem si tím pádem nemusel zákonitě „opatlat“ displej. Podobně jako u telefonů Sony tedy tlustší rámečky nahoře a dole u Pixel Foldu nevnímám za nevýhodu, spíše právě naopak, i když ano, esteticky tak hezky nevypadají.

Samotný ohebný displej je z praktických zkušeností rovněž povedený, stěžovat si totiž nemohu na maximální jas, jemnost ani obnovovací frekvenci, kterou si chytře reguluje (až 120 Hz). Uživatele potěší rovněž podpora HDR10+, i když Dolby Vision schází.

Využitelnost velkého ohebného displeje je však u mě tak trochu s otazníkem, neboť je vnější displej natolik povedený, že jsem velké množství času neměl absolutně žádný důvod zařízení rozevřít, čímž tedy pozbýval i smysl nákupu Foldu. Vnější obrazovka, která je, na rozdíl od Galaxy Foldu, širší a nižší, je extrémně povedená a její poměr stran mi skvěle vyhovoval. S přihlédnutím k tomu, že má rovněž špičkovou jemnost, podporuje HDR10 a nabízí zcela dostačující jas, jsem ji tak používal s velkou oblibou většinu času. V případě zmíněného Galaxy Foldu mě pak do rozevření občas „motivoval“ právě poměr stran externí obrazovky, což se zde zkrátka nedělo.

Vnější displej je natolik povedený, že jsem často neměl žádný důvod zařízení rozevřít.

Novodobé Pixely mají standardně v displeji rovněž čtečku otisků prstů, což se ale zde neděje a podle mého názoru je to jen dobře. Nezřídka se totiž dělo, že čtečka nefungovala zcela optimálně a například oproti ultrazvukovým čtečkám u vlajkových Samsungů hodně zaostávala. V případě Pixelu Fold biometrické ověření řeší kromě (2D) skenu obličeje řeší kapacitní čtečka otisků prstů umístěná ve vypínacím tlačítku. Ta funguje velmi rychle a spolehlivě, jejímu umístění pak nelze nic vytknout.

Líbilo se nám kvalitní 120Hz displeje s dostatečným jasem

velmi návykový poměr stran externí obrazovky

skvělá čtečka otisků prstů (která není v obrazovce)

Nelíbilo se nám schází podpora Dolby Vision

Zvuk: bez výtek

Google Pixel Fold disponuje dvojicí reproduktorů, které umí zprostředkovat velmi solidní kvalitu zvuku, jež běžně postačí pro sledování videí, hraní her, ale i občasný poslech hudby. Zvuk má solidní náznaky basů i dostačující max. hlasitost, v tomto ohledu tedy Foldu nelze nic vytknout. Stejně tak jsem byl spokojen s kvalitou záznamu zvuku při hovorech či natáčení videa (či záznamů na diktafon).

Líbilo se nám kvalitní reproduktory i mikrofony

Výkon hardwaru: odpovídá ceně?

Velmi diskutabilní téma u Pixelu Fold představuje výkon, neboť výrobce nasadil proprietární čipset Tensor G2. To se na jednu stranu očekávalo, na stranu druhou se však nejedná o vlajkový procesor, který by byl výkonem srovnatelný s konkurencí. Konkrétně v porovnání s ohebnými telefony Galaxy, jež Samsung osazuje na všech trzích procesory Snapdragon, Pixel Fold vcelku výrazně zaostává, po stránce výkonu i energetické efektivity. Je to špatně?

Za vyloženě negativní toto rozhodnutí nepovažuji, neboť zařízení běží pěkně svižně (v době testování již na Androidu 14), aplikace se spouštějí rychle, stejně jako je bezproblémové jejich rychlé přepínání. Pravdou však je, že u telefonu za 50 tisíc korun by byla zkrátka má očekávání vyšší, po této stránce tedy Pixel Fold nemohu úplně doporučit někomu, kdo chce zařízení bez omezení používat několik let (řekněme 3 roky a více), neboť by mohl být procesor v budoucnu problémy s výkonem. 256 GB úložiště typu UFS 3.1 je na danou cenu také trochu málo a vytknout nelze snad jen 12 GB RAM. Ta však můj celkově horší dojem z použitého hardwaru nespasí.

Líbilo se nám velká RAM

Nelíbilo se nám s ohledem na cenu málo výkonný procesor i menší úložiště

Výdrž baterie: jeden den bez problémů

Pixel Fold nabízí jednu z větších baterií ve svém segmentu se solidní kapacitou 4 821 mAh, která z mých zkušeností bohatě vystačí na jednodenní používání, kdy budete primárně používat vnější displej a ohebný panel budete používat spíše méně. Nutno podotknout, že jsem Pixel Fold testoval ještě v období, kdy byly dny relativně slunečné, tudíž byl obvykle jas nastaven na vyšší hodnoty, než by tomu bylo v době vydání recenze. Nabíjení (kabelem) z 25 do 80 % pak trvalo 40 minut, zatímco plné nabití o 52 minut déle. Rychlostí nabíjení tedy Pixel Fold neoslní, alespoň však podporuje bezdrátové nabíjení včetně reverzního. Nabíjecí výkon Google standardně neudává, pouze příslib nabití z 0 na 50 % během půl hodiny.

Líbilo se nám solidní výdrž

podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám nijak extra rychlé nabíjení

Konektivita: naprosto vše

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí technologie ultrawideband, která vám pomůže vyhledat chytrý přívěsek, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 či NFC. Naprostou samozřejmostí jsou pak navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo.

Líbilo se nám kompletní výbava včetně UWB

Fotoaparát: výsledky vás nezklamou

Fotovýbava je jedním z hlavních taháků Pixel Foldu a částečně i důvodem, proč jej preferovat právě před některou konkurencí. Ve výbavě přitom najdeme dvě selfie kamerky, hlavní snímač, ultraširokoúhlý objektiv, ale třeba také 5× teleobjektiv, viz tabulka.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 5× teleobjektiv Selfie kamerka (vně) Selfie kamerka (uvnitř) Rozlišení 48 Mpx 10,8 Mpx 10,8 Mpx 8 Mpx 9,5 Mpx Clona f/1.7 f/2.2 f/3.1 f/2.0 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm 121˚ 112 mm 24 mm 24 mm Velikost senzoru 1/2" 1/3" 1/3,1" 1/4" ?" Velikost pixelu 0,8 µm 1,25 µm 1,22 µm 1,12 µm 1,22 µm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF fixní Dual Pixel PDAF Pevné Dual Pixel PDAF OIS ano ne ano ne ne

S kvalitou výsledných fotografií jsem byl velmi spokojen, ostatně jako u všech Pixelů. Začněme již samotným barevným podáním, které se vyznačuje například sytě modrou, líbivou oblohou, která však není až příliš saturovaná, jako to umí například Samsung. Barevné podání obecně je pak velmi hezké, ale Pixel jej zároveň umí držet na uzdě, takže barvy, jejich podání a z toho vznikající kontrasty nepůsobí jako pěst na oko.

Pixel Fold si umí rovněž velmi dobře poradit s nastavením expozice, vyladěním kontrastu i používáním HDR. Problém tak není zachytit i velmi pěknou fotku při západu slunce apod., stejně tak vás ale nezklame množství detailů, které je pochopitelně nejlepší u hlavního snímače. Ultraširokoúhlý objektiv a výstupy z něj jsou už o poznání měkčí, stále však vypadají dobře, škoda jen, že nedisponuje automatickým ostřením. Nasazení 5× teleobjektivu je pak s ohledem na konstrukci chvalitebné, ačkoliv je na mnoho uživatelů tato úroveň přiblížení již moc a preferují 3×.

Samotnou kategorii představují noční snímky, které jsou na rozdíl od prvních Pixelů prosvícené v rozumné míře a nemají zbytečně ostrý studený nádech bílé barvy. Také video je velmi povedené, pouze zamrzí, že Pixel Fold neumí nabídnout náhled na vnější obrazovce pro focenou osobu, aby se mohla upravit a zkrátka se viděla v hledáčku. Kvalita videa je rovněž chvalitebná, maximem je pak 4K s 60 FPS a potěší schopná stabilizace.

Google Pixel Fold 4K 60 FPS noc

Google Pixel Fold 4K 60 FPS

Líbilo se nám včetně 5× teleobjektivu

kvalitní snímky i video

Nelíbilo se nám chybí automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu

fotoaplikace neumí zprostředkovat náhled na vnějším displeji při použití vnitřní obrazovky

Software: Android 14

O podobě a možnostech systému si uděláte nejlepší obrázek z přiloženého videa, kde je patrná například speciální multitaskingová lišta, ale také to, jak upravený Pixel launcher na Foldu vypadá a funguje. S nainstalovaným Androidem 14 jsem se (možná trochu překvapivě) nedočkal žádných bugů a vše fungovalo příkladně a k mé spokojenosti. Přítomen je rovněž režim, kdy se aplikace aktivovaná na vnějším displeji po zavření přepne na vnitřní obrazovku a naoapk. Pixel Fold má garantovanou softwarovou podporu až do 25. června 2028 v případě bezpečnostních záplat, u velkých aktualizací do 26. června 2026. Platí přitom, že by mělo mít zařízení vždy nejaktuálnější verzi systému, tudíž bychom se mohli dočkat až Androidu 17, minimálně však Androidu 16.

Líbilo se nám slušná softwarová podpora

bezproblémový chod

Zhodnocení

Google Pixel Fold mě příjemně překvapil z hlediska zpracování a toho, jak pohodlně se jako kus hardwaru používá. V oblasti výkonu se jedná spíše o zklamání, stejně tak neoslní například rychlost nabíjení. Zřejmě největším neduhem tohoto produktu je však zkrátka příliš vysoká pořizovací cena, kterou se podle mě Pixel Fold dobrovolně staví do role zařízení určeného jen pro skalní fanoušky. Konkurence je totiž cenově přívětivější a má na českém trhu oficiální zastoupení, což Pixel Fold bohužel nedorovná ani velmi povedenou fotovýbavou.

Konkurence

Jasným a jediným skutečně relevantním konkurentem (pomineme-li předešlé generace Foldu) je nejnovější Galaxy Z Fold, který lze za cenu nižší o více než 10 tisíc korun pořídit s 512GB úložištěm. Kromě toho nabídne výrazně výkonnější procesor, desktopový režim DeX či oblíbený S Pen.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Fold5 1 TB Rozměry 154,9 × 67,1 × 13,4 mm , 253 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

