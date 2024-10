Google ve stopách Applu? Hodinky Pixel Watch 5 by mohla čekat velká změna

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pověstné sladění softwaru a hardwaru přináší mnohé benefity nejen pro uživatele, ale také pro výrobce smartphonů a jiné moderní elektroniky. Zatímco u chytrých hodinek, s výjimkou Applu, všichni velcí výrobci spoléhají na čipsety dodávané třetími stranami, u smartphonů můžeme pozorovat trend, kdy například Google přešel na vlastní čipsety Tensor, ačkoliv na nich spolupracuje se Samsungem. Ten si zase vyrábí čipsety Exynos. Apple pak již několik let spoléhá na strategii, kdy si co nejvíce komponent navrhuje a zadává do výroby společnostem, jako je TSMC. To se mu evidentně vyplácí, neboť díky vývoji vlastního softwaru i hardwaru může dosáhnout kromě špičkového výkonu například také velmi dlouhé výdrže navzdory menším bateriím ve srovnání s Androidem. Touto cestou by se měl vydat i Google u svých hodinek Pixel Watch.

Google Pixel Watch 3 – videorecenze

Redaktoři serveru Android Authority, kteří údajně měli možnost nahlédnout do interních dokumentů společnosti Google s plány na příští roky, nyní přicházejí se zajímavými informacemi.

V rámci kontextu se sluší zmínit, že zatímco první hodinky Pixel Watch poháněl již tehdy slabší a energeticky náročný čipset Exynos, druhá a třetí generace spoléhá na mnohem schopnější Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Do budoucna se počítá s dalším upgradem v oblasti čipové sady, nezdá se však, že by čipsety pro chytré hodinky byly pro Qualcomm velkou prioritou. Ten se spíše soustředí na jiné oblasti, například čipsety pro smartphony. Možná i proto, a také kvůli kladení důrazu na využití AI, strojového učení a dalších oblíbených prvků Googlu, by mohl Google uvést svůj vlastní čipset. Dočkat bychom se měli v roce 2026, v době uvedení Pixel Watch 5. Zůstává tedy otázkou, jakého čipsetu se dočkáme u Pixel Watch 4. A čím by měl vlastní čipset od Googlu vyniknout?

Čip má nést označení NPT, odkazující na Newport Beach, což je skutečná pláž v Kalifornii. Předpokládané uvedení má proběhnout spolu s Tensorem G6 v roce 2026. Dokument, ze kterého informace pochází, byl však datován na začátek roku 2023, tudíž je možné, že se mezitím datum uvedení změnilo. Z dalších informací také víme, že by měl čip disponovat jedním jádrem ARM Cortex-A78 a dvojicí jader ARM Cortex-A55 s nespecifikovanými frekvencemi. Dvojice jader je relativně zastaralá, Cortex-A55 byl ostatně uveden již v roce 2017, avšak v segmentu chytrých hodinek je nasazení starších jader vcelku běžný jev a využívají je také ostatní výrobci. Velkou otázkou zůstává, jaký výrobní proces má zmíněný čipset využívat, ale lze předpokládat, že by se mohlo jednat alespoň o 3nm proces. Stejně tak bude hrát důležitou roli nasazení modemu, o kterém zatím nic nevíme. I ten se totiž významně podílí na výdrži hodinek.