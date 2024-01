Samsung Galaxy S24 Ultra je tak trochu jako Harry Potter. V dětství přišel o rodiče (řadu Note), kouzelnickou hůlku nosí vždy u sebe (S Pen) a každý ví, že je daleko schopnější než Ron (Galaxy S24+) i Hermiona (Galaxy S24). Povede se mu vás i tentokrát okouzlit vlajkovou výbavou, nebo přináší mezigeneračně pouze zanedbatelná kosmetická vylepšení?

Samsung Galaxy S24 Ultra je, pomineme-li samostatnou kategorii „foldables“, tím nejlepším smartphonem, který v současnosti jihokorejský výrobce nabízí. Jako takový nese zároveň poměrně velkou zodpovědnost, neboť se (stejně jako každý rok) očekává, že nabídne smysluplné inovace a zachová si to, co se uživatelům líbilo na předešlých generacích. Jak se mu to povedlo a má vlajková Ultra vůbec stále své kouzlo?

Technické parametry Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,3 × 79 × 8,6 mm , 232 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,8" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy , + ?×2,8 GHz, GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost leden 2024, 35 499 Kč

Obsah balení: minimalistické, jako vždy

Balení Galaxy S24 Ultra je striktně „environmentální“, což znamená, že v útlé krabičce kromě telefonu a legislativou vyžadovaných papírových příruček najdeme pouze USB-C/USB-C kabel. Chvalitebná je pak kompletní absence plastů v podobě obalových materiálů.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: titanová jízda právě odstartovala

Zřejmě každému bylo jasné, že s příchodem iPhonů 15 Pro bude jen otázkou času, než na titanovou vlnu naskočí další výrobci. Netvrdím přitom, že Samsung narychlo „splácal“ titanový rámeček Galaxy S24 Ultra během pár měsíců od uvedení zmíněných iPhonů, zřejmě nikoho však nepřekvapí, že ani ta nejlépe střežená tajemství v mobilním odvětví dlouhu „tajemná“ nezůstanou, nehledě na to, že Samsung měl s titanem jakožto materiálem již zkušenosti ze segmentu wearables. Výsledkem je titanový rám, který má Galaxy S24 Ultra zajistit vyšší odolnost, avšak co se hmotnosti týče, zůstalo vše při starém, neboť v tomto případě titanový rámeček není lehčí než dříve používaný hliník.

Z hlediska použitého materiálu rámečku je tedy nyní Galaxy S24 Ultra prémiovější (cena přitom kupodivu zůstala mezigeneračně v podstatě stejná, což je rozhodně pozitivní), zároveň je ale také o dost hranatější. Pochopitelně doporučuji načerpat dojmy naživo a jít si S24 Ultra osahat alespoň někam do obchodu, kde okamžitě pochopíte, jak hranatý tento smartphone vlastně je. Netvrdím přitom, že je na to na škodu a osobně se mi hranaté tvary líbí a telefon se mi i dobře drží a používá. Stejně tak se mi zamlouvá drobná designová změna v oblasti „mřížek“ reproduktorů, které již nejsou mřížkami, ale spíše otvory.

Telefon zkrátka vypadá dobře (nehledě na vybrané barevné provedení) a zachovává si i očekávanou vlajkovou odolnost dle IP68 či prémiovou haptickou odezvu. Stejně tak v jeho útrobách najdeme pochopitelně i pero S Pen (mezigeneračně zcela stejné) či slot pro dvě nanoSIM, které lze doplnit o eSIM.

Líbilo se nám povedený design s titanovým rámečkem

slot pro dvě nanoSIM + eSIM

zvýšená odolnost dle IP68

příjemně se drží, avšak „hranatost“ nemusí vyhovovat každému

Displej: geniální inovace z dílny Corningu

Velkou inovací prošel displej, respektive použité sklo. Nejprve však zmíním, že celá plocha je nyní rovná, což je dobře například i proto, že ochranná skla na Galaxy S24 Ultra budou lépe držet a v oblasti čtečky nenajdete žádnou ošklivou silikonovou plochu. Čtečka je mimochodem stále ultrazvuková a funguje bezvadně, bohužel však nedošlo k nasazení výrazně větší verze známé z Viva X80 Pro, což bych rozhodně ocenil.

Samotný zobrazovací panel typu AMOLED pochází z výroby Samsungu a spoléhá na technologii LTPO, což znamená, že umí měnit obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz, a šetřit tak energii. Pochopitelně zde máme čest s krásným displejem, který je na dnešní poměry zajímavý také tím (v rámci již zmíněné „hranatosti“), že nemá zaoblené okraje v rozích a dostupná plocha je tak ještě o něco větší. Regulace automatického jasu fungovala rovněž příkladně, avšak trochu překvapivě mírně jinak než u kompaktního Galaxy S24, který jsem s Galaxy S24 Ultra zároveň testoval. Ani jeden z telefonů nereguloval jas „dobře“ ani „špatně“, zkrátka jen trochu jinak (pochopitelně ve stejných světelných podmínkách, kdy byly smartphony vedle sebe).

Obrazovka Galaxy S24 Ultra vykazuje oproti Galaxy S24(+) podstatně méně odlesků.

V oblasti jasu pak rozhodně stojí za to vypíchnout, že se hodnota maximální svítivosti zvýšila na úroveň 2 600 nitů. To je samo o sobě praktické, neboť je čitelnost ještě lepší. Za hlavní výhodu (a jeden z největších důvodů, proč si S24 Ultra pořídit) však považuji nasazení nového typu ochranného skla Corning Gorilla Glass Armor, jež má být zhruba čtyřnásobně odolnější proti poškrábání a prasknutí, hlavně je však schopno pohltit až 75 % odlesků. Nejedná se navíc pouze o marketingový příslib, ale o skutečnost, kterou jsem si sám několikrát ověřil. Při srovnání odrazivosti displeje Galaxy S24 a Galaxy S24 Ultra ve stejných světelných podmínkách vykazuje obrazovka Galaxy S24 Ultra podstatně méně odlesků. V kombinaci s vysokým jasem je pak čitelnost skutečně špičková a považuji to za jednu z největších výhod a předností tohoto modelu.

V mrazivých teplotách jsem pak v rámci procházek se psem ocenil i integrované pero S Pen, které jako takové zase až tak často nepoužívám (nejsem umělecky nadaný a raději než ručně psané poznámky píšu skrze klávesnici), ale právě v chladném počasí to znamená, že si nemusíte sundávat rukavice a telefon můžete komfortně používat dál. Samozřejmě lze S Pen použít rovněž jako prezentér či vzdálenou spoušť fotoaparátu.

Líbilo se nám krásný AMOLED panel

displej prost odlesků díky Corning Gorilla Glass Armor

mezigeneračně vyšší jas

spolehlivá ultrazvuková čtečka otisků prstů

praktické pero S Pen

Nelíbilo se nám navzdory povedené čtečce bych rád viděl (větší) ultrazvukovou čtečku z Viva X80 Pro

Zvuk: příkladné stereo

Samsung Galaxy S24 Ultra je standardně osazen dvojicí hlasitých reproduktorů, u nichž jsme zvyklí na špičkovou kvalitu, což novinka rozhodně splňuje. Nadprůměrná je i úroveň basové složky, díky které není problém S24 Ultra použít také jako improvizovaný reproduktor pro běžný poslech. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou přenosu během telefonních hovorů.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: jediný zástupce se Snapdragonem

Pokud toužíte po vlajkovém telefonu řady Galaxy S24 s čipsetem Snapdragon, je vaší jedinou volbou (na rozdíl od loňské generace) Galaxy S24 Ultra. Ten totiž spoléhá na nový Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Přídomek „for Galaxy“ pak odkazuje na to, že byl i letos čipset mírně upraven (a zřejmě tak bude nejvýkonnější verzí Snapdragonu 8 Gen 3 vůbec) pro potřeby Galaxy S24 Ultra. S ohledem na mezigeneračně vylepšené chlazení a velkou plochu telefonu, která pomáhá teplo distribuovat, se pak s nadměrným zahříváním u tohoto modelu skutečně nesetkáte. Ostatně, i když se mu pokusíte dát zabrat při testování v rámci benchmarku 3DMark, tak se třeba i po 20 minutách vysoké zátěže teplota zvýší třeba i jen o jednotky stupňů Celsia, jak ukazují přiložené screenshoty.

Výrobce nezklamal ani z hlediska nabídky různých paměťových variant, kdy se lze vždy spolehnout na 12 GB RAM v kombinaci s 256GB, 512GB nebo 1TB úložištěm. Každý si tak přijde na své, je však potřeba zmínit, že mnohé konkurenční vlajkové lodě vám automaticky nabídnou (třeba i za nižší cenu) 512GB úložiště.

Líbilo se nám špičkový výkon

široký výběr z velikostí úložiště

Výdrž baterie: dlouhá výdrž a solidní rychlost nabíjení

Samsung Galaxy S24 Ultra přichází s identickou výbavou v oblasti nabíjení i výdrže, kterou jsme mohli vidět již loni, což znamená 5 000mAh baterii a podporu max. 45W nabíjení. Ačkoliv nabíjecí výkon neohromí, nejedná se rozhodně ani o žádnou katastrofu, neboť jsem v rámci opakovaného měření zaznamenal schopnost nabít zcela vybitý smartphone za hodinu, což není špatné. Stran výdrž se pak lze spolehnout na 1,5 až 2 dny používání, za což vděčíme i použitému energeticky efektivnímu čipsetu.

Ačkoliv je tak výdrž i rychlost nabíjení bez problémů, mám menší kritiku k absenci nového nabíjecího standardu Qi2. Ten sice nenavýší současný maximální nabíjecí výkon 15 W, kterým tento model disponuje, ale vychází z MagSafe, což znamená, že využívá magnetického kroužku. Pomocí něj je pak možné telefon „přicvaknout“ k nabíječce, držáku v autě nebo na něj naopak nasadit různé magnetické příslušenství. Vzhledem k předpokládané životnost takovéhoto smartphonu je tedy rozhodně škoda, že Qi2 nepodporuje. Co mu naopak neschází, je reverzní bezdrátové nabíjení o výkonu 4,5 W.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení

oproti minulosti této řady relativně svižné nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora standardu Qi2

Konektivita: premiéra ve Wi-Fi připojení

Samsung Galaxy S24 Ultra je prvním smartphonem výrobce (a jedním z mála na trhu), který podporuje nejnovější Wi-Fi 7, což se bude hodit zejména v budoucnu, jakmile bude docházet k obměně routerů apod. za novější modely s podporou právě Wi-Fi 7. Z další konektivity stojí za zmínku podpora 5G, technologie UWB, Bluetooth 5.3, NFC či navigační služby GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS, tedy zkrátka vše, na co jsme zvyklí.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: nový teleobjektiv se osvědčil

Fotovýbava Galaxy S24 Ultra je do velké míry identická s loňskou generací, přičemž největší novinkou je nepochybně pětinásobný teleobjektiv, jenž nahradil původní 10× zoomovací jednotku.

200Mpx snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 10Mpx teleobjektiv (3×) 50Mpx teleobjektiv (10×) 12Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/2.4 f/3.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1.3" 1/2.55" 1/3.52" 1/2,6" ?" Ohnisko 24mm 13mm 70mm 111mm 26mm Velikost pixelů 0,6 µm 1,4 µm 1,12 µm ? µm ? µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF PDAF Dual Pixel PDAF

Implementace právě tohoto snímače byla podle mě skvělým rozhodnutím, neboť je 5× optické přiblížení pro většinu uživatelů praktičtější než 10× optický zoom a tento snímač je zároveň o dost kvalitnější. Nejedná se pouze o 50Mpx rozlišení či mnohem lepší světelnost, ale také o fakt, že i samotný fotosenzor je fyzicky větší. Když si tak dáme všechny proměnné dohromady, vyjde nám, že je nový teleobjektiv mnohem lepší volbou z hlediska kvality snímků a jak mohu sám potvrdit má i lepší 10× zoom než předchůdce. Navíc lze pětinásobné přiblížení využít rovněž pro zachycení povedených portrétních snímků, což dříve zkrátka nešlo.

Samsung tak nyní pokrývá široké spektrum vysoce kvalitního/bezztrátového zoomu (1×, 2×, 3×, 5× a 10×), což vystačí k zachycení naprosté většiny možných situací. Nový teleobjektiv je navíc dostatečně kvalitní na to, aby zachytil i 8K video s 30 FPS, což doposud vždy zvládal pouze hlavní snímač. Ten nyní nově umí záznam ve 4K se 120 FPS, což se „naučil“ rovněž ultraširokoúhlý objektiv, avšak pouze v režimu Pro Video. Poslední novinkou je pak nasazení nové 12Mpx selfie kamerky, jež se údajně zároveň podepsala na zmenšení „průstřelu“ v displeji.

Režim Jídlo

Interiér

Noční snímky

Selfie a portrét

Denní snímky

Hodnotit fotografické schopnosti Galaxy S24 Ultra je trochu předčasné, neboť má brzy dorazit (dle výrobce) vcelku zásadní aktualizace softwaru, již nyní jsem však s výsledky spokojen. Kromě typicky saturovanějších barev jsem se během používání mohl spolehnout na správné nastavení expozice, dostatek detailů, povedený noční režim i schopnost rychle a správně zaostřit. Také zmíněný 10× zoom je výrazně lepší ve zhoršených světelných podmínkách než u předchozí generace.

Samsung Galaxy S24 Ultra 4K 60 FPS noc

Samsung Galaxy S24 Ultra 4K 30 FPS dvojité nahrávání

Samsung Galaxy S24 Ultra Full HD 30 FPS super stabilní režim zhoršené světelné podmínky

Samsung Galaxy S24 Ultra 4K 120 FPS

Samsung Galaxy S24 Ultra Full HD 30 FPS super stabilní režim

Líbilo se nám vysoká kvalita snímků obecně

nově schopnost záznamu ve 4K se 120 FPS

nasazení praktičtějšího 5× teleobjektivu

široké spektrum kvalitního/bezztrátového přiblížení

Software: špičková podpora

Samsung Galaxy S24 Ultra boduje kromě povedené nadstavby OneUI a nasazení moderního Androidu 14 také sedmiletou softwarovou podporou, což znamená, že obdrží minimálně Android 21 i 7 let bezpečnostních záplat. Ačkoliv jsem telefon testoval nějakou dobu před uvedením na trh, nesetkal jsem se nikdy s žádnými softwarovými nedostatky. Velkou novinkou je pak i Galaxy AI, jež však není exkluzivní čistě pro řadu Galaxy S24, neboť dorazí i na další telefon, a proto jsem jí věnoval samostatný obsáhlý článek, který rozhodně stojí za přečtení. Součástí schopností novinky je pochopitelně rovněž režim DeX, který může do jisté míry nahradit klasický desktop.

Líbilo se nám délka podpory

Galaxy AI + DeX

Zhodnocení

Samsung Galaxy S24 Ultra je na první pohled jen mírně vylepšeným předešlým modelem, podle mě je však implementace nového 5× teleobjektivu a neskutečně povedeného skla Corning Gorilla Glass Armor, jež zdatně eliminuje odrazy, vcelku výrazným posunem vpřed v oblasti fotoaparátů i obrazové kvality. Velkou pochvalu si rovněž výrobce zaslouží za garanci 7leté softwarové podpory či velmi výkonný a přitom úsporný čipset od Qualcommu, kterému navíc může dělat společnost až 1TB úložiště. Kritizovat tak můžu snad jen za to, co by mohlo být, čímž mám na mysli absenci podpory standardu Qi2 či nejlepší možné ultrazvukové čtečce otisků prstů, kterou jsme mohli vidět u Viva X80 Pro.

Konkurence

Pokud je pro vás důležité video a fotografie, rozhodně byste měli zvážit pořízení Google Pixelu 8 Pro, který rovněž garantuje 7letou softwarovou podporu a nabídne podobně dlouhou výdrž. Čtečku otisků prstů má však pouze optickou a nedisponuje ani vysoce praktickým sklem Gorilla Glass Armor či perem S Pen.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8 Pro 512 GB Rozměry 162,6 × 76,5 × 8,8 mm , 213 g Displej OLED, 6,7" (2 992 × 1 344 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 050 mAh

Nedávno testované Vivo X100 Pro může Galaxy S24 Ultra konkurovat fotovýbavou i výkonem, avšak zaostává v oblasti délky softwarové podpory. Výhodou tohoto modelu je nicméně přítomnost 512GB úložiště a 16 GB RAM, a to za nižší cenu než základní 256GB verze Galaxy S24 Ultra.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Vivo X100 Pro Rozměry 164,1 × 75,3 × 8,9 mm , 225 g Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 9300 , 1×3,25 GHz + 4×2,85 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 400 mAh

Příznivci Applu sáhnout po iPhonu 15 Pro Max, jenž se rovněž chlubí titanovým rámečkem či pětinásobným teleobjektivem. Oproti Galaxy S24 Ultra má navíc podporu Qi2 a disponuje programovatelným hardwarovým tlačítkem. Samsung však boduje přítomností pera S Pen či miniaturním průstřelem v obrazovce, která se mnohem méně leskne.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB Rozměry 159,9 × 76,7 × 8,3 mm , 221 g Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A17 Pro , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 441 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz