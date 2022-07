Fotovýbava s logem Zeiss, výkonný čipset od Qualcommu či 80W nabíjení? Na to vše láká nové Vivo X80 Pro, kromě toho má však v rukávu také několik skrytých es. Která to jsou a jak se novinka povedla? To prozradím na řádcích níže.

Klady kvalitní fotovýbava

rychlé nabíjení

špičkový výkon a účinné chlazení

fantastická čtečka otisků prstů

krásný LTPO AMOLED displej

zajímavý design

certifikace IP68 Zápory diskutabilní Zeiss režim

menší rozsah záběru ultraširokoúhlého objektivu