Minulý týden nás novinkami zásoboval Apple, dneska se zase bude činit Huawei. Nejprve si ukážeme jeho hodně unikátní telefon, pak nás čekají hodinky. Dále si ukážeme, jak na vás chce YouTube ještě víc vydělat a řekneme si, zda se zatím novým iPhonům daří. Tak vítejte u mNews.

mNews #255 – Skládačka za 75 tisíc a slabé prodeje iPhone 16

Podcast v audio formě

Huawei Mate XT je skládačka, která má dva ohyby. Po rozložení tak nabídne velký 10,2“ displej, přitom v zavřeném stavu se jedná o vcelku běžně velký telefon s úhlopříčkou 6,4“. Zajímavé je, že nemusíte vždy displej rozkládat úplně celý. Pokud chcete, můžete využívat jen dva díly a mít tak plochu o rozměru 7,9“. Ve složeném stavu je tloušťka skládačky 12,8 mm, při plném rozložení pouze 3,6 mm. A i přes tuto tloušťku uvnitř najdeme baterii se solidní kapacitou 5 600 mAh a schopností bezdrátového nabíjení. Ani ostatní parametry, včetně foťáků, nejsou vůbec špatné. Telefon zatím míří na čínský trh v přepočtu a s daní za nějakých 75 tisíc korun. Existuje však drobná naděje na evropské vydání, protože na globální Huawei účtu objevilo propagační video.

YouTube chystá nová formát reklam. Objeví se ve chvíli, kdy pozastavíte video. Tuto formu již několik měsíců na vybraných trzích Google testoval a s výsledky jsou prý spokojeni. Tento typ reklamy označují za „neinvazivní“. Pro někoho to však možná bude další důvod, proč si pořídit YouTube Premium, se kterým je sledování obsahu výrazně pohodlnější.

Huawei také představil řadu nových hodinek. Jsou to předně Watch GT 5 a Watch GT 5 Pro, na které najdete u nás již patřičné představení. Hodinky se chlubí dlouhou výdrží, sportovními i zdravotními funkcemi a luxusním provedením. Zvolit můžete keramiku i titan. Z nových funkcí musím zmínit možnost odpovídat na zprávy přímo na malé klávesnici na displeji hodinek. Zaujmout vás také mohou hodinky Watch D2, které mají řemínek s tlakoměrem a jsou jasnou volbou pro lidi, kteří potřebují pravidelně měřit tlak. Tentokrát jsou navíc i s hezčím designem.

Souhrn představených novinek pro iPhone 16 jsem vám přinesl minulý týden. A i z vašich komentářů bylo jasné, že tentokrát se Apple moc nepředvedl a novinek bylo vážně minimálně. To je znát i na předobjednávkách. Dle analytiků jde o pokles o 13 % napříč celou řadou, největší propad oproti loňské generaci zaznamenal model 16 Pro. Na vině samozřejmě mohou být slabé inovace, ale také zpoždění Apple Inteligence, které přijde až s iOS 18.1. A to navíc neplatí pro Evropu. To tedy znamená, že hlavní taháky nových telefonů si po začátku prodeje nebudete moci užít.

A co vy? Máte předobjednáno, nebo se do nových iPhonů také nehrnete?

Nezapomeňte si pustit ani naše další videa. Třeba unboxing růžové bizarnosti Barbie Phone, nebo některé z nových hodinek od Huawei.