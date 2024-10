Lékař na zápěstí: jak snadno si změříte (nejen) tlak za pomocí Huawei Watch D2?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Vždy jsem rád, když u nějakého výrobce vidím motivaci vylepšovat produkty, které používáme na denní bázi. Mohlo by se říci, že u mobilních telefonů se změny často týkají jen lepších fotoaparátů a výkonnějších procesorů, ale přesto existují značky, které dokážou překvapit. Podobně je tomu i u výrobců chytrých hodinek, které jsou pro mnohé „pravou rukou“ chytrého telefonu. Například značka Huawei se svými hodinkami klade důraz na sportovní funkce, ale i na oblast zdraví. Kromě čtečky EKG tak nabízí i chytré hodinky s poměrně nečekanou funkcí – měření krevního tlaku.

Ano, tlakoměr zná téměř každý, jde o poměrně neestetické zařízení, které většinou schováváme v komodě, když jej musíme používat i mimo ordinaci. Huawei se rozhodl jít proti tomu a nabídnout chytré hodinky Watch D, které se pyšní tlakoměrem ukrytým přímo v řemínku. První generace si získala oblibu u mnoha uživatelů, ale někteří kritizovali, že ačkoli jsou hodinky kvalitně zpracované, nepatří zrovna mezi nejkrásnější. Huawei si očividně bere názory svých zákazníků k srdci, a tak v uplynulých týdnech představil druhou generaci s označením Watch D2. Ta zachovává možnost domácího měření tlaku, avšak výrazně zapracovala na designu, jak jste se koneckonců sami přesvědčili v našem podrobném preview.

Huawei Watch D2 s tlakoměrem jsou nyní k dispozici ve dvou variantách – v černé (Black) s páskem z fluoroelastomeru a zlaté (Gold) s bílým koženým kompozitním páskem. Huawei nenechal nic náhodě a šel na to doslova „od podlahy“. Zmenšil pouzdro hodinek, které je stále z hliníku, zvětšil úhlopříčku displeje a přepracoval pásek, ve kterém se nachází airbag pro měření tlaku. Pásek je nyní užší (26,5 mm), na pokožce velmi příjemný, protože zajišťuje odvod potu a lze jej sejmout a vyměnit prakticky okamžitě díky rychloupínacímu mechanismu.

Řemínek s airbagem prošel výrazným vylepšením

Pokud si navíc hodinky koupíte přímo u Huawei, máte v ceně i výměnu pásku po dobu jednoho roku. V balení naleznete kratší a delší verzi pásku i šikovný metr, kterým změříte své zápěstí – menší pro obvod 13–16 cm a větší pro obvod 16,1–21 cm.

Watch D2 dokáží zaznamenat neuvěřitelné množství údajů o vašem zdraví a aktivitě

Ještě než se dostaneme k samotnému měření krevního tlaku, připomeňme, že Watch D2 toho dokážou monitorovat mnohem více – konkrétně mají čtečku EKG, dokáží detekovat ztuhlost tepen, zvládnou sledovat okysličení krve, srdeční tep, hladinu stresu, počet kroků, kvalitu spánku, ale i teplotu pokožky. Na základě všech těchto měření vám následně Watch D2 předkládají detailní statistiky v aplikaci Huawei Zdraví o tom, v jakém stavu je vaše tělo. Pokud se děsíte toho, že budete muset každé testování provést s jinou aplikací, i na to Huawei myslel - během 90 vteřin vám umožní vyhodnotit většinu hodnot, konkrétně to zvládá aplikace Zdravotní přehled. Ta provede měření EKG, měření tepové frekvence a měření tlaku a následně vyhodnotí případné abnormality ze všech 7 testů – tep, tlak, SpO2, stres, teplota pokožky, EKG a detekci ztuhlosti tepen.

Aplikace Huawei Zdraví

Pokud by vás zajímalo, jak je na tom Huawei s důležitými certifikacemi, máme dobrou zprávu – EKG i měření krevního tlaku jsou certifikovány jako zdravotnické prostředky, takže výsledky můžete brát vážně, i když je vždy nutné konzultovat je s odborníkem.

Měříme krevní tlak: nově ještě přesněji

Huawei se certifikace nebojí, což je dobře. Původní generace Watch D byla rovněž certifikovaná jako zdravotnický prostředek, avšak Watch D2 přidávají bonus navíc – podporují totiž ambulantní monitorování krevního tlaku. Co to znamená? Ambulantní monitorování krevního tlaku funguje tak, že měří váš krevní tlak v nastavených intervalech (stanovených lékařem) po dobu 24 hodin a vypočítává vaše průměrné hodnoty za celý den, denní dobu a noční dobu, a analyzuje rytmus krevního tlaku. Měření je vhodné pro uživatele, jejichž systolický tlak je v průměru 120 mmHg nebo vyšší, nebo jejichž diastolický tlak je v průměru 80 mmHg nebo vyšší. Frekvenci měření lze v případě potřeby zvýšit. Během 24hodinového období budou často prováděna měření, během kterých musíte zůstat v klidu. Huawei proto doporučuje zvolit méně rušný den pro co nejlepší výsledky.

Při prvním měření je dobré připomenout si pár základních zásad:

měření krevního tlaku s hodinkami Huawei Watch D2 není certifikované pro novorozence a těhotné ženy

měření by mělo probíhat v klidu , což znamená, že minimálně 5 minut před měřením byste neměli vykonávat žádnou namáhavou aktivitu; stejně tak by neměl měření EKG předcházet sportovní výkon, zde se doporučuje delší odstup, klidně i několik hodin

, což znamená, že minimálně 5 minut před měřením byste neměli vykonávat žádnou namáhavou aktivitu; stejně tak by neměl měření EKG předcházet sportovní výkon, zde se doporučuje delší odstup, klidně i několik hodin měření se doporučuje provádět v klidném prostředí bez okolních ruchů

během měření musíte sedět, mít nohy v kontaktu se zemí a zápěstí s hodinkami zvednout do úrovně středu hrudníku, přičemž na hrudník nesmíte tlačit

během měření je klíčové správně dýchat, není cílem zadržovat dech nebo záměrně dýchat zrychleně; stejně tak se nedoporučuje mluvit

Abyste mohli přikročit k měření krevního tlaku pomocí hodinek Huawei, je nejprve nutné propojit hodinky s aplikací Huawei Zdraví, kde se budou následně ukládat statistiky měření.

Na displeji hodinek se zobrazí instrukce, jak měření správně provést, tedy jak správně sedět a do jaké úrovně zvednout zápěstí s hodinkami. Hodinky také například upozorní na nutnost zůstat v klidu a mít dostatečně utažený pásek. Samotné měření trvá asi 40 vteřin, během kterých byste se neměli hýbat ani mluvit a měli byste klidně dýchat. Pokud pokyny nedodržíte, měření neproběhne a budete muset začít znovu. Během měření ucítíte, jak se airbag v řemínku postupně nafukuje a pevně obepíná zápěstí. Měření však není nijak nepříjemné – i když je pozoruhodné, jak velkou sílu airbag dokáže vyvinout. I proto se nedoporučuje měřit tlak příliš často, aby nedošlo k únavě zápěstí.

Na konci měření vás hodinky informují o naměřeném tlaku a tepové frekvenci. Výsledky se automaticky spárují s aplikací Huawei Zdraví ve vašem smartphonu, ať už používáte Android, nebo iOS.

Aplikace Huawei Zdraví generuje opravdu detailní statistiky

Informovali jsme vás, že Watch D2 dokážou také ambulantní monitorování krevního tlaku, k tomu mají hodinky separátní aplikaci. Pokud s ambulantním monitorováním krevního tlaku souhlasíte, vyberete si časový plán. Aby bylo možné výsledky vyhodnotit, je třeba během 24 hodin podstoupit alespoň 20 měření během dne a 7 během noci, přičemž je nutné dosáhnout úspěšnosti alespoň 70 % všech měření. Noční měření probíhá automaticky. Jakmile obdržíte upozornění, máte 8 vteřin na to, abyste měření podstoupili; případně můžete upomínku odložit a provést měření později, avšak s co nejmenším časovým odstupem. Pokud o tento režim pravidelného měření nemáte zájem, můžete jej samozřejmě vypnout. Všechna nashromážděná data lze z aplikace Huawei Zdraví snadno exportovat ve formátu .pdf.

Záznamy na očích

Záznamy lze sledovat v aplikaci Huawei Zdraví, ale nejen tam – pro Watch D2 připravil Huawei speciální ciferník, který vám (kromě času a data) zobrazuje poslední výsledek měření krevního tlaku a graf vývoje tepové frekvence.