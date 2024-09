První pohled na Huawei Watch GT 5 Pro Titanium: prémiové funkce i provedení

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

To nejlepší z nejlepších, to jsou nové chytré hodinky Huawei Watch GT 5 Pro Titanium, které spadají do nově představené řady Watch GT 5, kterou nám Huawei před malou chvílí oficiálně představil. Watch GT 5 Pro Titanium jsou určené pro náročné zákazníky, a to jak na nabídku funkcí, tak také design a konstrukční zpracování. S novými hodinkami jsme se mohli seznámit už nějakou dobu před oficiálním uvedením na trh, nyní vám tak můžeme přinést naše dojmy z používání.

Huawei Watch GT 5 Pro jsou titanové hodinky s dlouhou výdrží

Vše je o titanu

Huawei Watch GT 5 Pro Titanium odkazují na titanovou edici hodinek Huawei Watch. My jsme měli možnost porovnat hodinky se speciální limitovanou edicí hodinek Watch 4 Pro Space Edition, které byly rovněž vyvedeny z titanu. Jak je vidno, Huawei si titan u svých prémiových chytrých hodinek oblíbil a my máme samozřejmě radost – oproti ocelovým hodinkám působí titan ještě hodnotnějším dojmem, navíc většina ocení ještě vyšší odolnost. A hodinky jsou opravdu velice odolné, lze se s nimi potápět do hloubky až 40 metrů

Už na první pohled je jasné, že Huawei nenechal kámen na kameni – samotná luneta byla přepracována a na pohled tak Huawei Watch GT 5 Pro Titanium působí ještě mužnějším a hrubším dojmem, což je jednoznačně plus – na pánském zápěstí se vyjímají dokonale. Hodinky působí díky nasazení titanu v jeho přírodní barvě velice hodnotným dojmem, ideálně se tak hodí do společnosti, například k obleku. Pokud se rozhodnete s hodinkami sportovat, nic vám tomu nebrání, díky univerzálnímu spojení můžete využít jakýkoliv 22mm pásek, který se vám líbí, například tedy kožený, na sport pak ideálně gumový. Zadní strana hodinek, místo, kde se nachází senzory je vyrobena z keramiky, díky tomu je z podstaty hypoalergenní.

Pokud se zastavíme u titanového pásku, oceňujeme snadnou možnost zkrácení pásku, většina z článků má na zadní straně speciální posuvník, kterým článek odjistíte a snadno tak pásek zkrátíte k obrazu svému. Huawei zapracoval i na uchycení pásku k tělu hodinkám, jde o rychloupínací mechanismus, který ještě více zjednodušuje výměnu (originálních) řemínků. V tomto ohledu Huawei vše dotáhl do detailu.

Do detailu je promyšlená i barevná kombinace hodinek – luneta je orámována napůl modrou a červenou linií, stejně jako otočná korunka s haptickou odezvou pro snadné ovládání prostředí hodinek. Samozřejmostí je i gesto rychlého zhasnutí přikrytím obrazovky dlaní či velmi pohotové rozsvícení po zvednutí zápěstí a příkladná automatická regulace jasu, se kterou mají některé hodinky stále problémy. Rozměry pouzdra činí 46,3 × 46,3 × 10,9 mm, hmotnost (bez řemínku) 53 gramů.

Displej dle našeho gusta

Hodinky Huawei Watch GT 5 Pro Titanium nabídnou displej s úhlopříčkou zhruba 1,43 palců (46 mm), což je už takový standard pro pánské chytré hodinky. Rozlišení je také poměrně typické, stále však špičkově jemné, konkrétně 466 × 466 pixelů a panel je technologie AMOLED a je krytý safírovým sklíčkem, podobně jako displeje u vrcholných modelů řady Watch a Watch Ultimate. Čitelnost displeje je špičková i na přímém slunci, v tomto ohledu Huawei nedělá žádné kompromisy. Barvy jsou syté, černá je opravdu černá, radost pohledět. Prostředí je plně optimalizované pro kulatý displej, pohyb v něm usnadňuje již zmíněná korunka. Displej je ale samozřejmě dotykový, pokud tedy preferujete ovládání skrze displej, nic vám nebrání.

Pro sportovce jako dělané

S řadou Watch GT 5 se Huawei rozhodl zapracovat na sportovních funkcích, nejlépe se novinky prezentují právě na Watch GT 5 Pro Titanium. Začít můžeme například vylepšenou přesností GPS modulu, kterou oceníte při mnoha sportovních aktivitách, například při běhu, kde se Huawei chybí (dle svých statistik) přesností mezigeneračně lepší až o 40 % v případě měření trasy a až o 30 % lepší v případě měření vzdálenosti. Reálně to znamená, že výsledky budou mnohem přesnější, na základě interního měření společnosti Huawei se odchylka od skutečnosti bude pohybovat maximálně okolo hranice 2 %, co se měření vzdálenosti týká.

Huawei Watch GT 5 Pro Titanium

Ze zdravotních funkcí můžeme zmínit podporu měření tepové frekvence, EKG, ale také ztuhlost tepen. Hodiny přichází s podporou off-line map, což je funkce, která doposud byla doménou hlavně řady Watch. Aby se Huawei zavděčil náruživým golfistům, nabízí i mapu golfových hřišť, tato dovednost by měla být k dispozici v momentě, kdy hodinky oficiálně vstoupí na tuzemský trh, a to formou aktualizace. Huawei přidal i další sportovní funkce, například trailový běh a inovovaný golfový tracker, který se ke golfovým mapám skvěle hodí.

Huawei nevylepšil pouze přesnost GPS, ale také senzorů, které monitorují vaše zdraví, ještě více než kdy dříve Huawei využívá symbiózu softwaru a hardwaru. Zadní strana nově zlepšuje průchodnost o více než 20 %, senzory jsou navíc rozloženy tak, aby pokryly větší prostor a data tak nebyla zkreslena, například nevhodně utaženým páskem.

Včetně klávesnice!

Ano, hodinky Huawei Watch GT 5 nově nabídnou i malou klávesnici s prediktivním zadáváním textu, klávesnici můžete využít pro odpovědi na notifikace. Je to tak vůbec poprvé v řadě Watch GT. Klávesnice v takovém případě zabere valnou část displeje, což je však pochopitelné, je však dostatečně velká na to, abyste byli schopni zadat alespoň krátkou větu. I tato dovednost by měla být aktivní v momentě, kdy hodinky oficiálně vstoupí na tuzemský trh a klávesnici půjde využít v reakcích na SMS zprávy, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram a Signal, avšak pouze pokud jsou hodinky spárované se zařízením se systémem Android, iOS podporován není.

Prostředí hodinek je postavené na systému HarmonyOS 5, které vylepšuje některé další interakce a přidává velké množství nových ciferníků. Některé z nich jsou zdarma, jiné placené, ale částky se pohybují maximálně v řádů pár desetikorun. Osobně oceňuji, že Huawei použil tučnější a tedy lépe čitelný font, zároveň je většina ikon větších a využívá tedy potenciál velikosti displeje.

Co se týká výdrže, Huawei slibuje až 14 dnů standardního používání, baterie navíc podporuje rychlonabíjení, kompletně nabito budete mít za zhruba 60 minut.

Na celou obrazovku Na výběr máte mezi variantou s titanovým a umělým řemínkem, pouzdro je titanové v obou případech

Dostupnost a cena

Huawei Watch GT 5 Pro Titanium budou dostupné i u nás, a to již v těchto dnech. Cena je nastavena na 12 499 Kč (499 euro), zájemci získají i sluchátka FreeBuds 5i. Pokud titanový pásek nepotřebujete, nabízí se i „základní“ varianta modelu Watch GT 5 Pro, která vyjde na 9 499 Kč, nabídkou funkcí jsou pak zcela shodné a i k nim získáte sluchátka zdarma. Tato varianta má titanové tělo, ale pásek je umělý.