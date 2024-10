„Natočte“ si EKG z pohodlí domova. Díky hodinkám Watch GT 5 Pro je to hračka

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

O měření EKG ve spojení s chytrými hodinkami slýcháme již od roku 2018, ovšem v posledních letech získává stále větší popularitu. Je to logické. Čtečka elektrokardiogramů může v některých případech odhalit problémy, které bude nutné po konzultaci s odborníkem řešit. To sice nikdo z nás nechce, ale vždy je lepší odhalit případný problém dříve než pozdě, protože předstih výrazně zvyšuje šanci na to, že bude léčba efektivnější. Jen pozor, všechny výsledky je vždy potřeba brát v klidu, s rezervou a primárně jako informativní, na což koneckonců upozorňují i výrobci.

Čtečku EKG nabízí i chytré hodinky od Huawei, včetně aktuální novinky v podobě řady Watch GT 5 Pro, a to jak v pánské variantě, tak i v dámské. Pánskou verzi chytrých hodinek Watch GT 5 Pro Titanium jsme si v redakci již detailně prohlédli, takže jsme se rozhodli vyzkoušet měření EKG s dámskou variantou, která se nově objevila i v naší redakci. Tento luxusní kousek zaujme především dámy díky unikátnímu zpracování. Tělo je vyrobeno v kombinaci keramiky a titanové lunety, nechybí odolné safírové sklíčko, přesná GPS a samozřejmě i vylepšené senzory.

Měřte v klidu!

Pokud jste již někdy záznam EKG absolvovali, víte, že vám zdravotnický personál nasadí několik elektrod a následně musíte vydržet v naprostém klidu. Domácí měření je přece jen o něco pohodlnější, stále však platí, že měření by mělo probíhat v absolutním klidu. Stále přemýšlíte nad tím, jaký je rozdíl mezi ordinačním měřením a měřením pomocí chytrých hodinek? EKG přístroj v ordinaci lékaře funguje na principu snímání elektrické aktivity srdce pomocí více elektrod umístěných na hrudníku, pažích a nohách. Tyto elektrody zachycují elektrické signály generované srdečním svalem při jeho stahování a uvolňování. EKG poskytuje různé pohledy na srdeční aktivitu, což umožňuje detailní analýzu srdeční činnosti a detekci různých abnormalit.

Chytré hodinky měří EKG pomocí dvou elektrod – jedné umístěné v korunce nebo ovládacím tlačítku a druhé na spodní straně hodinek, zatímco zařízení je v kontaktu se zápěstím. Elektrický obvod se uzavře mezi dvěma body na těle, což umožňuje snímat elektrickou aktivitu srdce v jednom směru. Záznam je méně podrobný než u ordinančního přístroje, ale postačuje k detekci některých základních problémů, jako je nepravidelný srdeční rytmus. To platí i pro hodinky Huawei Watch GT 5 Pro, u nichž Huawei navíc vylepšil citlivost díky modernější elektrodové technologii.

Pokud se chystáte na své první měření, určitě je dobré připomenout si pár základních pouček:

Měření by mělo probíhat v klidu , což znamená, že minimálně 10 minut před měřením byste neměli vykonávat žádnou namáhavou aktivitu, stejně tak by měření EKG neměl předcházet sportovní výkon; zde se doporučuje ještě delší odstup, klidně i pár hodin.

, což znamená, že minimálně 10 minut před měřením byste neměli vykonávat žádnou namáhavou aktivitu, stejně tak by měření EKG neměl předcházet sportovní výkon; zde se doporučuje ještě delší odstup, klidně i pár hodin. Měření by nemělo probíhat po konzumaci alkoholu , který může zapříčinit určité nepravidelnosti srdečního rytmu, výsledky může zkreslit i kouření těsně před měřením.

, který může zapříčinit určité nepravidelnosti srdečního rytmu, těsně před měřením. V průběhu měření byste se neměli pohybovat ani mluvit .

. V průběhu měření je klíčové správně dýchat , není cílem zadržovat dech ani záměrně dýchat zrychleně.

, není cílem zadržovat dech ani záměrně dýchat zrychleně. Měření pomocí chytrých hodinek by mělo probíhat v sedě, pásek hodinek by měl být utažený tak, aby se hodinky nepohybovaly po zápěstí, ruka by měla být volně položena v klíně nebo na stole.

Měříme EKG s hodinkami Huawei

Abyste mohli přikročit k měření EKG pomocí hodinek Huawei, je dobré se nejdříve přihlásit do aplikace Huawei Zdraví, kde odsouhlasíte podmínky používání. Huawei v těchto podmínkách informuje o tom, že výsledky je nutné brát pouze jako informativní a jakékoliv obavy je nutné konzultovat s lékařem. Navíc, chytré hodinky nikdy nedokáží detekovat infarkt, bez ohledu na výrobce. Jakmile podmínky odsouhlasíte, můžete přikročit k samotnému měření, aplikace vám následně bude ukládat veškeré výsledky.

Na displeji hodinek se zobrazí instrukce, jak měření správně provést. Hodinky například informují, že je nutné zůstat v klidu a mít dostatečně utažený pásek. Jakmile jste připraveni, dotknete se ukazovákem druhé ruky spodního tlačítka hodinek, čímž uzavřete elektrický obvod. V ten moment se měření spustí a trvá 30 sekund, během kterých je nutné dodržovat výše uvedené pokyny. Ideálně se vůbec nehýbat a nemluvit. Pokud pokyny nedodržíte, měření neproběhne a budete muset začít znovu.

Na konci měření vás hodinky informují, zda odhalily nějakou abnormalitu. Pokud ano, upozorní vás na to ihned. Společně s touto informací se záznam EKG uloží do aplikace Huawei Zdraví, kde si můžete zpětně prohlédnout celý záznam ve vlnách. Libovolný záznam (nebo záznamy) lze z aplikace Huawei Zdraví následně vygenerovat do formátu .pdf pro snazší sdílení s ošetřujícím lékařem.