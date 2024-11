Huawei je bezesporu důležitým hráčem v segmentu wearables. Kromě dlouhé výdrže Huawei Watch GT 5 Pro slibují také celou řadu dalších předností jako pokročilý monitoring zdraví a sportovních aktivit nebo prémiové zpracování. Dokáže novinka skutečně zaujmout tak, jak by se na první pohled mohlo zdát?

Oblíbenou řadu chytrých hodinek Huawei Watch GT nově rozšířila série s číslovkou 5, která se i tentokrát dělí na „základní“ model a verzi Pro. V mém případě jsem si mohl vyzkoušet to nejzajímavější provedení (tedy alespoň pro pány) z titanu.

Obsah balení: na Huawei je spolehnutí

Huawei Watch GT 5 Pro dorazí v krabičce, která připomíná balení klasických hodinek a obsahuje vše důležité, což jsou samotné hodinky s řemínkem a nabíjecí kolébka. Vzhledem k ústupu USB-A mírně zamrzí, že je zakončena právě tímto starším typu konektoru. Naopak potěší přítomnost několika kovových článků řemínku navíc.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Konstrukční zpracování: vypadají skvěle a zvládnou i drsnější zacházení

Jakkoliv je titan v poslední době populární a vídáme jej třeba už i u zubních kartáčků, Huawei s ním má zkušenosti již několik let a ve světě výrobců chytré elektroniky byl zřejmě vůbec první (alespoň mezi renomovanými značkami), kdo titan použil u chytrých hodinek. Titanové provedení u Huawei Watch GT 5 Pro tak není žádným překvapením a rozhodně ani kopií hodinek jiných značek, jak by se někdo mohl domnívat. Nutno podotknout, že to titanovým Huawei Watch GT 5 Pro nejen velmi sluší, ale také je použití tohoto kovu velmi praktické z hlediska každodenního používání.

Ačkoliv se snažím používat zapůjčené produkty maximálně šetrně, s Huawei Watch GT 5 Pro jsem se minimálně dvakrát dostal do situace, kdy by mohli majitelé „obyčejných“ hodinek zaplakat. Šlo o otření hodinek (pouzdra) o kovová „futra“ dveří a hrubé otření o zeď. I zhruba po měsíci ale Huawei Watch GT 5 Pro vypadají jako nové a týká se to i safírového displeje.

Rovněž samotné nošení hodinek je velmi komfortní a testovaná verze přináší hned několik výhod, jako je design a univerzálnost. V praxi to tak znamená, že oproti koženému pásku nemusíte řešit přehození za silikonový, když si jdete zacvičit. Potěší také možnost si upravit délku řemínku přesně podle potřeby. Jak jsem již zmiňoval, v balení se nachází několik dílků navíc, tudíž můžete nejen ubírat, ale také je přidat, a zvětšit tak obvod. Já jsem si takto velmi snadno našel naprosto ideální velikost, která je mi pohodlná během dne i v noci na spaní, tedy není příliš těsná, ale ani příliš volná.

Články lze pak velmi snadno přidat/oddělat pomocí posuvných „paciček“ na zadní straně, kdy je potřeba mít alespoň trochu delší nehty či použít nějaký nástroj. Odepnutí pouzdra hodinek od řemínku je pak ještě jednodušší, neboť jej obstarávají dvě tlačítka. Stačí tedy zmáčknout a řemínek se odepne od pouzdra. V uvozovkách nejméně zajímavá může být zvýšená odolnost, přestože i ta je špičková a překonává konkurenci. Konkrétně se můžete těšit na ochranu IP69K a také možnost se s hodinkami ponořit až do hloubky 40 metrů.

Neschází standardní tlačítko a také korunka, která funguje jako tlačítko a otočný ovládací prvek. V tomto ohledu bych měl menší výtku k haptické odezvě, která je sice bezproblémová a neurazí, ale do kvalit Apple Watch má stále dost daleko.

Líbilo se nám líbivý a odolný titan

praktická otočná korunka

příjemně se nosí

velmi snadné odepnutí řemínku

špičková odolnost

Nelíbilo se nám haptická odezva se stále nevyrovná Applu

Displej: spokojenost, jako vždy

Huawei neponechal nic náhodě ani v oblasti displeje, kde najdeme 1,43" AMOLED s rozlišením 466 × 466 pixelů, safírovým sklem a velmi dobře fungující automatickou regulací jasu. Spokojen jsem byl rovněž s jasem, který je naprosto dostačující i pro používání venku na ostrém slunci, ale stejně tak se dokáže snížit na nízkou hodnotu v zatemněném pokoji před spaním nebo po probuzení.

Hodinky si lze „vyšperkovat“ také bohatým množstvím ciferníků, jak bezplatných, tak placených. Osobně jsem si bohatě vystačil s nabídkou bezplatných ciferníků. Samozřejmostí je také podpora gest, například zhasnutí obrazovky zakrytím dlaní či pohotové rozsvícení po zvednutí zápěstí. Stejně tak ale hodinky zvládají i pěkně zpracovaný Always-On.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej s podporou Always-On

safírové sklo

Systém a výkon: HarmonyOS na palubě

V hodinkách se na začátku listopadu nacházel operační systém HarmonOS v nejnovější verzi 5.0.0.101, který oproti předešlým chytrým hodinkám Huawei přináší několik možností navíc. Jedná se například o možnost odepisovat na klávesnici na displeji hodinek. Tento způsob reagování na zprávy jsem občas využíval a je skvělé, že jej Huawei nově podporuje také, i když třeba budete dávat většinu času přednost přednastaveným odpovědím. Podobně jako u ostatních funkcí (jako je přístup k integrovanému úložišti v hodinkách) však mají smůlu uživatelé iPhonů, neboť Apple v tomto ohledu údajně funkce nedovoluje využívat. Pokud však budete hodinky používat v propojení s Androidem (a samozřejmě také s telefony Huawei), nebudete ničím omezeni.

Samotná mobilní aplikace je však paradoxně pro iOS dostupná v rámci AppStore, zatímco v případě Androidu je nutné ji stáhnout jako APK. Huawei mírně pozměnil způsob, jakým to probíhá a nově vás navede ke stažení AppGallery, nikoliv již samotné APK aplikace Huawei Zdraví. Po stažení virtuálního obchodu a instalace Huawei Zdraví vám však nic nebrání v tom AppGallery zase odinstalovat, pouze je nutné počítat s tím, že se tím pádem nebude aktualizovat ani Huawei Zdraví. Majitelé telefonů Samsung mají v tomto ohledu výhodu, neboť je Huawei Zdraví dostupné v Galaxy Store. Aplikace je pěkně zpracovaná, nabízí různé přehledy a nově obsahuje také tříměsíční bezplatnou verzi fitness coachingového programu od Huawei.

Rozhraní samotných hodinek pro vás nebude ničím novým, pokud jste v minulosti používali hodinky s HarmonyOS. Těšit se můžete na pěkný vizuál, svižný chod i podporu několika aplikací navíc, které je nutné stáhnout skrze mobilní aplikaci. Ano, majitelé iPhonů mají smůlu, ale vlastně je to příliš mrzet nemusí. Huawei totiž nabízí stále extrémně omezené množství aplikací, z nichž navíc většina není ani příliš zajímavých. Nechybí zde sice české Fitify a Petal mapy či vylepšený ovladač pro Spotify, ale právě aplikace, jako jsou Spotify (nikoliv jen ovladač pro přehrávání z telefonu), YouTube Music, Tidal, Nuki (které paradoxně zvládá vlajková „číselná“ řada) a mnohé další, zde chybí. Vzhledem k integraci NFC do hodinek by pochopitelně bylo na místě, aby šlo s Huawei Watch skrze Curve bezkontaktně platit, ale tak tomu zatím není a v kuloárech se stále jen šeptá o tom, jak se to hodinky již brzy naučí...

Líbilo se nám kompatibilní s Androidem i iOS

pěkně zpracovaná mobilní aplikace

svižný chod a líbivý vizuál rozhraní

Nelíbilo se nám bez možnosti bezkontaktního placení

omezená nabídka aplikací

pro některé uživatele krkolomnější instalace Huawei Zdraví

Výdrž a nabíjení: skryté eso v rukávu?

Zpočátku jsem hodinky používal s aktivovaným Always-On a výdrž se pohybovala okolo 8 až 9 dní, později jsem si Always-On deaktivoval a výdrž protáhla téměř na dva týdny. Každý den jsem přitom monitoroval spánek a také několik sportovních aktivit, typicky několikakilometrovou procházku se psem se záznamem trasy plus celodenní monitoring všeho, co bylo jen možné. V tomto ohledu tedy hodinky excelují, stejně tak ale zaujmou podporou bezdrátového nabíjení. Jakmile odepnete řemínek, stačí hodinky položit na obyčejnou bezdrátovou nabíjecí podložku standardu Qi a začnou se nabíjet, což v tomto segmentu rozhodně není standard. Klasické nabíjení pak trvá zhruba jen hodinu, což je také slušné.

Líbilo se nám špičková výdrž na nabití

velmi rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: váš trenér na zápěstí

Huawei Watch GT 5 Pro podporují veškerý monitoring, na který jsme u moderních hodinek/náramků zvyklí. Jedná se konkrétně o pokročilé měření tepu, SpO2, stresu, EKG nebo například kvality spánku. Huawei u tohoto modelu rovněž přepracoval senzory, zároveň vylepšil GPS, jež má být o 30 % přesnější. Nutno dodat, že v rámci kontroly zaznamenané trasy výsledek skutečně odpovídal tomu, kudy jsem šel.

Naměřené sportovní aktivity si lze přehledně prohlédnout v mobilní aplikaci i hodinkách. Kromě klasických sportovních režimů pak existuje i celá řada dalších kurzů, v rámci nichž vás bude doprovázet animovaná postavička, jež vám ukáže, jak protažení/cvik správně provést. Pro sportovce amatéry se může jednat o pěknou přidanou hodnotu.

Huawei Watch GT 5 Pro podporují rovněž monitoring kalorií, kdy si lze nastavit, kolik kalorií chcete denně přijmout a poté množství přijatých kalorií zadávat do aplikace. Hodinky vás tak mohou průběžně informovat o tom, jak se vám daří a pomoci vám dosáhnout cílů. Pozitivní je, že Huawei pracuje na databází lokálních (českých) potravin, aplikace tak například bude vědět, kolik kalorií mají potraviny českých výrobců.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná aplikace

kalorický trenér

moderní senzory pro monitoring sportu/spánku

Zhodnocení

Huawei Watch GT 5 Pro jsou skvělou alternativou pro všechny, kteří nepotřebují nejchytřejší operační systém pod sluncem, ale zároveň se nedokáží smířit s nutností téměř každodenního nabíjení, jak tomu u většiny moderních chytrých hodinek bývá. Velmi dlouhou výdrž na nabití pak dokáže novinka okořenit prémiovým designem se špičkovou odolností i krásným displejem. Kde by Huawei naopak potřeboval zabrat, to je rozhodně oblast bezkontaktního placení. Negativem je také nepochopitelně malý výběr aplikací, které si lze do hodinek doinstalovat.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz