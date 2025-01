Tento dron je zároveň mobilní BTS. Jako první v EU ho má český T-Mobile

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Začněme trochu zeširoka. Co to je BTS, asi jako čtenáři tohoto webu víte. Základnová stanice se pomocí radiových vln propojí s vaším telefonem, takže můžete volat a datovat téměř kdekoli. Pokud žijete ve městě, pak jsou to charakteristické antény na střechách, obyvatelé venkova využívají spíše služeb vysokých kovových stožárů.

V ideálním světě by tato kombinace stačila na na pokrytí většiny území a hlavně obyvatel. Jenže skutečný život je složitější. Někdy se spousta lidí nahrne na špatně pokryté místo, například kvůli hudebnímu festivalu. A někdy mobilní pokrytí chybí úplně, ať už kvůli ochraně přírody, nebo živelním katastrofám. Pro první případ má T-Mobile mobilní BTS například v této zajímavé retro podobě telefonní budky. A pro druhý případ představil něco úplně nového. Mobilní BTS v podobě dronu, který ze vzduchu zvládne pokrýt mobilním signálem prostor pod sebou.

Na celou obrazovku T-Mobile prezentuje dron ve své typické barvě a s logem. Nicméně v rámci společenské zodpovědnosti je připraven šířit signál všech tří operátorů, pokud to bude třeba, například při přírodních katastrofách.

Bezpilotní dron Primoco One 150 je navržený a vyráběný v České republice. Vestavěný mobilní vysílač může být připojen do dedikovaného lokálního jádra sítě a vytvořit například i samostatnou kampusovou síť, třeba pro záchranné složky. Přímo do jádra živé sítě ale může být připojen i přes satelit. Dron obsluhuje specialista z řídicího centra, z důvodu pohybu v terénu nejčastěji z vozidla. Bezpilotní letouny Primoco One 150 nesou vybavení dodané T-Mobilem o hmotnosti 8 kg, unesou ale až 30 kg a pohybují se v operačním nasazení ve výšce 1-2 km nad zemí.

Dron používaný T-Mobilem ve spolupráci s Primoco UAV SE má dobu letu až 15 hodin, letovou výšku do 3 300 m a při cestovní rychlostí 120 km/h je jeho dolet až 1 800 km. V řádu hodin tak dokáže pokrýt jakoukoli oblast v EU. Pro přenos signálu se využívá kanál o šířce 10 MHz, přenosová rychlost dosahuje až 90 Mbps. Dosah signálu závisí na výšce letu a použitých frekvencích. Běžně jde o pokrytí plochy zhruba 9 kilometrů čtverečních, přičemž limit se blíží 20 kilometrů čtverečních. Jeden dron v rámci distribuce mobilního signálu dokáže obsloužit až tisíc aktivních uživatelů. Z pohledu uživatele se přitom kromě pokrytí nic nemění, stačí mít mobilní telefon podporující 4G nebo 5G a aktivní SIM kartu od T-Mobilu. Pro maximální využití potenciálu sítě je nejlepší využít telefon s podporou 5G.

Na celou obrazovku Dronem vytvořenou síť jsme samozřejmě otestovali. Šlo o tzv. kampusovou síť, takže běžela jen na vybraných telefonech. S nimi jsme naměřili slušné hodnoty rychlosti, pro běžné použití zcela postačující. Dron vysílající signál je fotografiích vidět v pozadí, vedle dodávky.

Jako první chce T-Mobile s tímto dronem pokrýt letošní závod Jizerská 50 na místech, kde kvůli ochraně přírody nemůže stavět konvenční BTS. Podle zástupců firmy je technologicky vše připraveno, čeká se jen na příslušná povolení.