Galaxy S25 Edge naživo: tak (ultra)tenký a tajemný, až z toho přechází zrak

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Dost možná nejočekávanějším modelem v rámci události Galaxy Unpacked byl ultratenký zástupce řady Galaxy S. Samsung jej odhalil v samotném závěru prezentace a dle očekávání byl velmi stručný. V krátkém videu jsme jednoduše mohli zahlédnout tenký smartphone, o kterém nyní víme, že se nebude jmenovat Slim, jak se předpokládalo, nýbrž Edge. Pojmenování Edge je přitom minimálně z marketingového hlediska pravděpodobně lepší variantou, angličtináře možná okamžitě napadne rčení „to be on the edge“, nabízí se však také „cutting edge“, zřejmě se tedy můžeme těšit na bohaté reklamní slogany.

Nečekaný debut?

Ačkoliv jsme ani nedoufali, že se Galaxy S25 Edge v rámci demo zóny vůbec objeví, přeci jen jej zde Samsung vystavil a nutno dodat, že zájem o něj byl enormní a protlačit se k telefonu se rovnalo téměř zápasu v ragby. V každém případě jsme si mohli Edge prohlédnout na vlastní oči. Podle všeho by se mohlo jednat pouze o maketu s displejem, na tom však ve výsledku ani nezáleží, neboť by měl takto vypadat i finální Galaxy S25 Edge.

Z toho, co lze vyčíst z vystaveného modelu, lze pochopitelně potvrdit, že bude Edge skutečně velmi tenký, zároveň bude disponovat hliníkovými rámečky, což můžeme vyčíst z přítomnosti anténních předělů (americká verze má pak také anténu pro mmWave, viz i další snímky Galaxy S25, které u nás najdete, neboť se jedná o americké modely). Standardní je rovněž umístění vypínacích prvků na pravém boku, kde je kolébka hlasitosti a pod ní vypínací tlačítko. Výrobce také vcelku chytře maskuje USB-C konektor, podle kterého by se dalo lépe odhadnout tloušťka telefonu.

Na zadní straně pak najdeme dva fotoaparáty, jak se předpokládalo, kdy by se mělo jednat o primární snímač a také ultraširokoúhlý objektiv. Čelní stranu pak vyplňuje obrazovka s příkladně tenkými rámečky i malým průstřelem pro selfie kamerku.

První velmi letmé dojmy jsou tedy rozhodně pozitivní a již nyní se těšíme na to, až Edge dorazí na trh. Zároveň jsme pochopitelně zvědaví na to, jak na tom bude Edge s výdrží. Rozhodně by bylo vítané, kdyby Samsung alespoň u tohoto modelu nasadil již nový typ křemíkových baterií s vyšší energetickou hustotou, jež by vzhledem k malé tloušťce telefonu rozhodně slušely. Neméně zajímavé bude sledovat, jak Galaxy S25 Edge výrobce nacení, neboť bude výbavou (již jen kvůli fotoaparátům) horší než základní Galaxy S25. Otázkou také zůstává (ne)přítomnost bezdrátového nabíjení, použitý čipset a s tím se pojící schopnost se efektivně ochladit při náročnějších úkonech.