Sotva se tam vešel USB-C konektor. Oppo Find N5 nebude mít v pase ani 4 milimetry

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Už v příštím měsíci by mělo Oppo oficiálně představit klíčový skládací model Find N5, a již nyní víme, co bude zřejmě hlavním tahákem. Produktový manažer totiž sdílel oficiální obrázky modelu Find N5, a to rovnou vedle iPhonu 16 Pro Max. První, čeho si všimnete, je tloušťka. Oppo Find N5 bude neuvěřitelně tenké. Po rozložení by v pase mělo mít pouhých 3,7 milimetru.

Mimochodem by mělo jít teprve o druhý mobil, jehož tloušťka klesla pod hranici 4 milimetrů. Tím prvním je Huawei Mate XT, který je tak tenký, když jej kompletně rozložíte. Současně si povšimněte, že se dostáváme k absolutní hranici minimální tloušťky, což demonstruje konektor USB-C, který se do těla telefonu sotva vešel.

Dále jsme se skrze výpis z benchmarku Geekbench dozvěděli, že v tenkém těle bude výkonný procesor Snapdragon 8 Elite. Ovšem pozor, půjde o novější verzi, která nemá 8 jader, nýbrž pouze 7 jader. Zdá se tak, že tento krok Qualcommu najde své zájemce mezi výrobci mobilů.

Poslední únik pochází ze sociální sítě Weibo a měli bychom na něm vidět chystaný model Find N5 vedle staršího Find N3. Zdá se, že připravovaná novinka by měla mít trojitý zadní fotoaparát. Během února bychom se kromě představení mohli také dozvědět, zda se s modelem Find N5 bude počítat globálně.