Samsung Galaxy S25+ přichází jako zlatá střední cesta nové vlajkové řady, když kombinuje výkonný hardware, špičkový displej a slušnou výdrž. Oproti základnímu modelu nabízí větší obrazovku, vyšší kapacitu baterie a několik vylepšení, která ocení náročnější. Přináší očekávané inovace, ale zároveň se drží osvědčeného designu.

Vlajková řada Samsungu už několik let obsahuje tři modely a platí to i letos. Jelikož S24 Ultra a S24 jsme už testovali, dnes přišla řada na prostřední kousek s přídomkem „+“. Vychází z klasické Galaxy S25, ale navrch přidává větší displej a v základu štědřejší paměť.

Technické parametry Samsung Galaxy S25+ 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 158,4 × 75,8 × 7,3 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Snapdragon 8 Elite , CPU: 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz , GPU: Adreno 830 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 4 900 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2025, 28 999 Kč

Samsung Galaxy S25+: Síla a výdrž v rovnováze (RECENZE)

Obsah balení: tradičně téměř nic

V malé a úzké černé krabičce se kromě telefonu nachází jen USB-C kabel, návody a klíček pro otevření šuplíčku pro SIM karty. Nečekejte tedy pouzdro ani nabíjecí adaptér, v tomto ohledu je Samsung konzistentní již několik let.

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: matný a komfortní

Skrze fotografie se vlastně jen těžko dokazuje, že máme skutečně Galaxy S25+. Důvod je prostý, design se nijak neliší od Galaxy S25. Opět zde tak máme hliníkovou konstrukci se spíše matným sklem na zadní straně. Námi testovaná varianta Pink Gold působí možná spíše oranžově. Nemusíte se proto obávat, že by byl mobil přehnaně růžový.

Do ruky novinka padne velice dobře, boky nejsou tak zaoblené a telefon rozhodně neklouže, netřeba mít strach. Telefon je rozumně tenký a líbí se nám velmi nízká hmotnost s ohledem na velikost zařízení, 190 gramů je skutečně dobře rozprostřených a mobil působí nebývale lehce.

Zpracování je naprosto příkladné, nechybí ani tradiční odolnost IP68, takže nevadí prach ani voda, což se hodí. Skvěle se tisknou boční klávesy a celkově se smartphone velice pohodlně ovládá. Všechny podstatné prvky jsou pak na spodní hraně, jde o USB-C a šuplíček na nanoSIM.

Líbilo se nám příjemná hmotnost

povedený design

vysoká odolnost IP68

Displej: vše při starém

Čelní straně dominuje plochý AMOLED displej s 6,7", což je jeden z hlavních rozdílů oproti S25. Kromě větší úhlopříčky zde máme rovněž vyšší rozlišení, avšak to primárně kompenzuje větší plochu. Barevně je displej krásný, dobře čitelný, a to i venku. Samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence s rozsahem už od 1 do 120 Hz či sklíčko Gorilla Glass Victus 2. Zaujmou také malé rámečky, které se o nějakou tu desetinu milimetru meziročně zmenšily.

Dříve otravnou věc, kdy displej rychle pohasl při slabé baterii, lze nyní vypnout. Stačí zavítat do nastavení. Počítat můžete i s nastavitelným režimem Always-On, kdy máte vše podstatné stále na očích. Ten nově umí více svítit jako třeba iPhone. Naštěstí si ale lze nastavit ztmavnutí s pouze světlejším zobrazeným textem. Přímo do displeje je pak integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů, která funguje přesně a velmi rychle. Prst stačí přiložit opravdu jen na zlomek vteřiny.

Líbilo se nám až 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá ultrazvuková čtečka otisků prstů s praktickým umístěním

Nelíbilo se nám chybějící sklo Gorilla Glass Armor

Zvuk: nezklame

Ani tentokrát nechybí kvalitní zvukový výstup z dvojice hlasitých reproduktorů s výraznými basy. Kromě podpory Dolby Atmos je k dispozici ekvalizér s přednastavenými režimy i možností ručního doladění. Nechybí ani funkce Clear Voice, která zlepšuje srozumitelnost dialogů, a Adapt Sound, jenž přizpůsobuje zvukový profil podle věku uživatele.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: uspokojení i pro nejnáročnější

Snad ještě více než s displejem a ozvučením budete spokojeni s hardwarovou výbavou, která stojí nejen na procesoru Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 12GB RAM, avšak v případě modelu Plus už v základu i na 256GB interní paměti typu UFS 4.0. Ihned tak máte dostatek místa pro vaše data, navíc lze koupit variantu s dvojnásobným úložištěm. Ani při náročnějším používání se telefon nijak zásadněji nepřehřívá, výjimkou jsou benchmarky, které záda mobilu dokáží pěkně rozpálit. Ty však běžně dělat nebudete, tudíž vás nějaké zahřívání trápit nemusí.

Benchmark testy

Líbilo se nám špičkový výkon

velká RAM

až 512GB úložiště

nijak zásadně se nepřehřívá

Výdrž baterie: minimum změn

Vyhlížené vylepšení u baterie se nekoná, Samsung nejenže nenasadil moderní křemíko-uhlíkový typ, ale neráčil se ani navýšit kapacitu. Počítejte tak jen se 4 900 mAh, což není žádný zázrak. Máme zde sice modernější procesor a údajně i prostředí má být efektivnější, co se spotřeby týče, avšak nic převratného se nekoná. Při středně náročném používání, kdy zbytečně nevypínáte praktické funkce, budete nabíjet každý večer, kdy po přibližně 12 hodinách bude zbývat 35 % kapacity baterie.

Opětovné nabití též neoslní, Samsung totiž ne a ne překročit 45 W výkonu po drátu. Nabití tak zabere zhruba hodinu a čtvrt. Nijak lepší to není ani s podporovaným bezdrátovým nabíjením, které je limitováno 15 W. Letos jsme se sice dočkali nového standardu Qi 2, avšak na magnetické nabíjení se už nedostalo. Pro něj je nezbytné dokoupit speciální kryt. Velká škoda.

Líbilo se nám slušná výdrž

podpora bezdrátového (reverzního) nabíjení, včetně Qi 2.1

Nelíbilo se nám magnety nejsou pod zády telefonu, je nutné dokoupit pouzdro

kapacita baterie neoslní, stejně jako výkon

nedostalo se na Si/C baterii

Konektivita: vše, nač si vzpomenete

Novinka podporuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, eSIM i veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, GALILEO a QZSS. Samozřejmě pracuje i s klasickými fyzickými nanoSIM kartami, které se umisťují do šuplíčku na spodní hraně mobilu Šuplíček pojme dvě, ale aktivní mohou být maximálně dvě SIM karty, nelze tak využívat například kombinaci 2× nanoSIM a 1× eSIM. Dostalo se též na funkci UWB, což jeden ze zásadních rozdílů oproti menšímu Samsungu Galaxy S25.

Líbilo se nám úplná konektivita

Fotoaparát: již známá klasika

U fotoaparátů Samsung opět usoudil, že jsou dobré až dost a netřeba nic měnit. Sestava je tak stále stejná jako loni. Na co se tak můžete těšit? Na 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací, což je osvědčený objektiv, který podává velmi dobré výkony za všech světelných podmínek.

Dále je připraven 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který rovněž fotí opravdu velmi dobře, jenže už nemá automatické ostření, tudíž nezvládá makro. Tyto snímky jsou tak Samsungu vlastně zapovězeny. Nakonec výčet fotoaparátů na zadní straně uzavírá teleobjektiv s 10 megapixely, optickou stabilizací a trojnásobným bezztrátovým přiblížením. Tomu svědčí spíše scény s dostatkem světla, v noci už se o slovo hlásí šum. Samsung vylepšil aplikaci fotoaparátu, která je přehlednější a prvky jsou lépe po ruce.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 13 mm (120 stupňů) 67 mm 26 mm Velikost senzoru 1/1,56" 1/2,55" 1/3,94" 1/3,2" Velikost pixelu 1 µm 1,4 µm 1 µm 1,12 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevné ostření PDAF Dual Pixel PDAF

Fotoaparát se samozřejmě nachází ještě na čelní straně v průstřelu displeje. Jde o 12megapixelovou seflie kamerku s automatickým ostřením, která rozhodně patří k těm nejlépe fotícím v mobilních telefonech.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Spokojeni budete i se záznamem videa, které je příjemně stabilní, ostré a může mít dokonce až 8K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Upgrade prostředí se dotkl i záznamu videa, kdy můžete prostým tahem prstu plynule zoomovat.

Samsung Galaxy S25+ (testovací video) – 4K, 60 FPS

Líbilo se nám kvalitní primární senzor a teleobjektiv

Nelíbilo se nám nezvládá fotit makro

žádná zásadní vylepšení

Software: inovace a všude AI

Samsung Galaxy S25+ patří mezi trojlístek modelů jihokorejského výrobce, který na českém trhu již nabízí Android 15 a nadstavbu One UI 7.0. Prostředí je výrazně graficky přepracované a animace jsou ještě plynulejší. Jako celek pak působí velmi dobře a některé drobnosti výrobce ještě pozměnil. Třeba v hlavním menu je lišta s vyhledáváním mezi aplikacemi dole, tedy na výrazně praktičtějším místě. V nastavení lze najít podrobnější informace o baterii a nabíjecích cyklech či vypnout otravné ztlumování jasu displeje při nízkém stavu baterie.

Těsně před vydáním recenze se na Samsung Galaxy S25+ dostala první aktualizace, která přinesla kýžené nejnovější bezpečnostní záplaty platné k únoru 2025.

Nedílnou součástí prostředí je samozřejmě i umělá inteligence Galaxy AI, kterou Samsung opět o kousíček vylepšil. Například mazání objektů z fotografií nyní funguje neuvěřitelně, kdy označená věc zmizí a AI doplní to, co by tam mělo být, a to včetně vašeho obličeje. Zajímavá je funkce Now Brief, která vám v průběhu různých části dne dokáže sesumarizovat dění kolem vás. Nová je i funkce Now Bar, což jsou živé dlaždice různých aplikací. Dokáží se zobrazit třeba i na odemykací obrazovce a následně se přepsat do notifikační lišty.

Integrována je i Gemini, v telefonu nechybí Bixby a jak vidíte, ani Copilot. Skrze Gemini, která je v nové verzi, pak můžete například zadat pokyn, aby telefon vyhledal kavárny s hodnocením alespoň 4 hvězdičky v Google Mapách či udělal seznam a poslal jej vybranému kontaktu. Možností, jak si takto usnadnit život, je skutečně hodně, samozřejmě může pouhým hlasovým pokynem Gemini také měnit hlasitost, dostat se například do menu, odkud lze telefon vypnout/restartovat a zvládá mnoho dalšího.

Galaxy AI

Prostředí se tak Samsungu povedlo na jedničku a vše podtrhává 7letá podpora, která zaručuje až Android 22.

Líbilo se nám perfektně přepracované prostředí

dlouhá softwarová podpora

funkce AI

Zhodnocení

Prostřední model bývá vcelku opomíjený. Není totiž kompaktní ani špičkově vybavený. Současně mu reputaci kazí také zbytečně vysoká cena. Ta činí 29 tisíc korun za základní verzi s 256GB úložištěm, což je mimochodem o celých 5 tisíc korun více, než stojí menší Galaxy S25 se stejně velkou pamětí. Příplatek je to jednoznačně neadekvátní, neboť výbava se téměř neliší. Pokud tedy vyloženě nelpíte na větším displeji, je vhodnější sáhnout po Galaxy S25. Jinak je ale Galaxy S25+ skvěle vybaveným telefonem, který nabízí výkonný procesor, špičkový displej, kvalitní fotoaparáty, propracovanou AI a perfektně odladěné prostředí.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz