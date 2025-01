Ceny novinek Galaxy S25 přehledně. Jsou mezigeneračně dražší, nebo levnější?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung před malou chvílí oficiálně představil novou řadu Galaxy S25 a ta samozřejmě míří i na český trh. Co to znamená? Že už známe české ceny všech možných variant a že jich je požehnaně. Základní Galaxy S25 a vrcholný Galaxy S25 Ultra totiž můžete mít ve třech různých paměťových verzích, prostřední Galaxy S25+ pak ve dvou různých variantách lišících se velikostí úložiště.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra

Před dnešní premiérou se objevovaly různé spekulace děsící případné zájemce tím, že Samsung chystá poměrně citlivé zdražení v řádu několika tisíců. Minimálně v případě českého trhu však už můžeme s jistotou říci, že se tak nestalo. Vesměs lze říci, že Samsung zdražil spíše jen kosmeticky o 500 nebo 1 000 Kč. Podstatné je, že základní verze Samsungu Galaxy S25 startuje na 21 999 Kč, a to je zcela stejná částka, za kterou loni začínal model Galaxy S24. V tomto případě se tedy nezdražovalo vůbec.

Níže si porovnáme ceny jednotlivých novinek s předchůdci v posledních letech. Názorně si tak ukážeme, jak Samsung na českém trhu (ne)zdražuje své vlajkové modely.

Galaxy S25 vs. předchůdci

128 GB 256 GB 512 GB Galaxy S25 21 999 Kč 23 999 Kč 26 999 Kč Galaxy S24 21 999 Kč 23 499 Kč nebyl v nabídce Galaxy S23 23 499 Kč 24 999 Kč nebyl v nabídce Galaxy S22 21 999 Kč 22 999 Kč nebyl v nabídce Galaxy S21 22 499 Kč 23 999 Kč nebyl v nabídce

U základní verze vlajkové řady je jasně patrné, že Samsung v posledních zhruba 5 letech prakticky nezdražuje, ceny jsou vesměs stejné. Platí to pro 128GB i 256GB verzi. Letos však vůbec prvně můžete i v případě nejmenšího zástupce série sáhnout i po jistě vítaném 512GB provedení.

Galaxy S25+ vs. předchůdci

256 GB 512 GB Galaxy S25+ 28 999 Kč 31 999 Kč Galaxy S24+ 27 999 Kč 30 999 Kč Galaxy S23+ 29 999 Kč 32 999 Kč Galaxy S22+ 27 999 Kč 27 999 Kč Galaxy S21+ 29 499 Kč nebyl v nabídce

Ceny prostřední verze s přídomkem Plus se meziročně zvýšili u stejných paměťových verzích o tisíc korun, což nepovažujeme za nějak drastické zdražení. Při pohledu hlouběji do historie vidíme, že se ceny těchto modelů výrazněji lišily. Současně se hodí připomenout, že v dobách řad S21 a S22 existovala verze Plus v základu jen se 128 GB.

Galaxy S25 Ultra vs. předchůdci

256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S25 Ultra 35 999 Kč 39 499 Kč 45 499 Kč Galaxy S24 Ultra 35 499 Kč 38 499 Kč 44 499 Kč Galaxy S23 Ultra 34 999 Kč 39 499 Kč 44 999 Kč Galaxy S22 Ultra 34 499 Kč 34 499 Kč nebyl v nabídce Galaxy S21 Ultra 34 999 Kč 34 999 Kč nebyl v nabídce

Nejlépe vybavený Samsung Galaxy S25 Ultra zdražil v základní 256GB verzi o 500 Kč, což je symbolická změna. Současně se zdá, že ji Samsung hodlá praktikovat každoročně, neboť tak to v posledních třech letech bylo. Větší paměťové verze pak meziročně poskočily s cenou nahoru o rovných tisíc korun.