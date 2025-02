Proč dát šanci Redmi Note 14? Zaměřeno na TOP 5 vlastností

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V posledních týdnech jsme se často zaměřovali na Redmi Note 14 Pro+, které nabídne po vzoru modelů Xiaomi 14T a 14T Pro plnotučnou AI v češtině, a to jak AI zaměřenou na překlad, tak AI zaměřenou na úpravu fotografií.

Řada Redmi Note 14 má však více modelů, základ tvoří model Redmi Note 14. Ten existuje hned ve dvou variantách – s podporou sítí 5. generace a s podporou LTE. A právě na tento základní model se v dnešním článku zaměříme detailněji.

Design, který si oblíbíte

Redmi Note 14 pořídíte hned ve třech barevných variantách – v černé „Midnight“, v modré „Ocean“ a konečně také ve fialové s gradienty „Mist“. Právě tato varianta se dostala i k nám do redakce, zaujme opravdu zajímavým provedením zadní strany. Na té najdeme jak světlé, tak tmavší odstíny fialové, které v gradientu přecházejí do stříbrné, až bílé. Zadní strana vypadá pokaždé jinak, při umělém osvětlení je tmavší, na slunci zase světlejší a nabízí zajímavé odlesky, což se bude líbit především něžnému pohlaví.

Redmi Note 14 rozhodně vypadá velmi současně – rámečky displeje jsou výraznější, ale rozhodně ne tlusté, selfie kamera se nachází v malém průstřelu, žádný nevzhledný výřez se nekoná. I přesto, že Redmi Note 14 nabídne velký panel, hmotnost se podařilo udržet pod hranicí 200 gramů, v ruce však působí mnohem lehčím dojmem, a to díky dobře rozvržené hmotnosti. Potěší i rozumná tloušťka 8,2 milimetru. Redmi Note 14 má plastový rámeček, neznamená to však, že by bylo nekvalitně zpracované, i menší pád by dle nás zvládlo s přehledem. Proč? Vnitřní kostra zařízení je tvořena hliníkovou slitinou, uvnitř se dále nachází pěnový materiál, který pohlcuje nárazy.

Redmi Note 14 potěší i zvýšenou odolností, konkrétně dle certifikace IP54. S Redmi Note 14 tak není připravené na bazén či moře, ovšem zahradní párty, kterou naruší déšť, novinku určitě nerozhází. A pokud se rádi procházíte za deště, nemusíte důležitý telefonát odkládat až na doma.

Displej, který zaujme

Celá řada Redmi Note 14 se chlubí kvalitními zobrazovači se zvýšenou citlivostí, a když říkáme celá, myslíme tím i základní Redmi Note 14. Těšit se tak můžete na 6,67" AMOLED panel s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů a se 120Hz obnovovací frekvencí, který nabídne maximální jas až 1 800 nitů. Je krytý odolným sklem Corning Gorilla Glass 5, nechybí ani speciální čtecí režim a certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (hardwarové řešení) a certifikace TÜV Rheinland Flicker Free. To ale není vše, zabezpečení je zde řešeno čtečkou otisků prstů, která je optická a nachází se přímo v displeji, ne na boku, jako je tomu v této cenové relaci běžné.

Displej jako takový je s přihlédnutím k ceně zařízení naprosto špičkový – AMOLED zajišťuje příkladné barevné podání, včetně černé, 120Hz obnovovací frekvenci nenabídnou ani některá násobně dražší zařízení, příkladem budiž třeba iPhony. Čtečka otisků prstů funguje dobře, rozpoznání je otázkou vteřiny, senzor je umístěný ideálně.

Čtečka se nachází v displeji

Pomyslnou třešničkou na dortu je poté zvýšená citlivost displeje na mokré či mastné prsty – displeje standardně mastné či mokré prsty nemusí, Redmi s tím však problém nemá, dotyky jsou stále dobře rozpoznané a ovládání funguje prakticky bez omezení.

Překvapivé výsledky fotoaparátu

Redmi Note 14 zaujme sestavou tří fotoaparátů na zadní straně, nejčastěji budete využívat hlavní snímač s rozlišením 108 Mpx, který produkuje velmi slušné snímky. Snímky jsou barevně věrné a nabídnou velké množství detailů, díky vysokému rozlišení si můžete dopřát i dvojnásobné přiblížení se stále slušnou mírou detailů. Překvapeni jsme byli večerními snímky, které nepostrádají detaily, snímky jsou pěkně ostré a prosté digitálního šumu – o aktivaci nočního režimu se samozřejmě stará automatika, která se stará o délku expozice.

Slušná baterie, svižné nabíjení

Redmi Note 14 je osazen akumulátorem s kapacitou 5 500 mAh, který zajistí až dvoudenní výdrž. Doplnění energie je vcelku rychlé, a to díky podpoře 33W drátového nabíjení – opět by se dalo říci, že i dražší zařízení takové rychlosti ne vždy dosahují, často vidíme i rychlost na hranici 25 W. Díky rychlejšímu nabíjení je doplnění energie otázkou asi hodiny a 20 minut, na 50 % zařízení dobijete během 35 minut, což jsou velmi slušné výsledky, které ani v roce 2025 neurazí. Redmi navíc dodává, že baterie je velmi odolná, kapacita baterie zůstane nad 80 % i po 1 600 nabíjecích cyklech (nebo 4 letech).

Vychytávky navíc...

Že Redmi Note 14 podporuje NFC, asi netřeba zmiňovat, ale pokud by vás tato informace zajímala, alespoň ji tímto máte „pojištěnou“. Osobně však oceňuji i další vychytávky, které byste u zařízení za 4 tisíce asi nečekali – v nabídce dovedností totiž narazíte i na 3,5milimetrový jack a dokonce i na infraport, kterým můžete ovládat elektroniku. Dalším benefitem je přítomnost stereo reproduktorů s certifikací Dolby Atmos, což ocení nejen náruživí hráči, ale také milovníci filmů.

Je libo infračervený port a 3,5milimetrový jack?

I přesto, že plnotučná AI je dostupná jen u Redmi Note 14 Pro+, i Redmi Note 14 se AI úplně nevyhlo – využijete ji při úpravě fotografií, protože můžete odstranit různé objekty na snímku. Stejně tak nechybí kompletní integrace Google Gemini, se kterým můžete interagovat jak textově, tak také hlasově, stejně tak nechybí možnost generování obrázků.

Redmi Note 14 můžete pořídit ve variantě 6 + 128 GB už za cenu 3 909 Kč, pokud v oficiální aplikaci Mi Store aktivujete kupón se slevou 15 % pro nové zákazníky. Benefitem navíc je možnost získat adaptér Xiaomi 67 W za pouhých 99 Kč, celkově tak zaplatíte pouze 4 008 Kč.