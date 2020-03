Huawei chce vývojářům nabídnout až 100% podíl z prodeje aplikací

Po uvalení amerických sankcí na Huawei se ocitl čínský výrobce v nezáviděníhodné situaci, kdy u svých nově představených smartphonů nemůže využívat Google služby a pochopitelně ani Obchod Play. Jelikož je budoucí vývoj nejistý a prozatím se nezdá, že by měla americká vláda v úmyslu na svém rozhodnutí cokoliv měnit, začal Huawei pracovat na svém vlastním obchodu s aplikacemi s názvem AppGallery.

Ten vznikl již před několika lety dávno předtím, než došlo k problémů s USA. V současnosti však postrádá některé důležité aplikace. Huawei se tak snaží co nejvíce motivovat vývojáře, kteří by měli v ideálním případě využít HMS a aplikace nabízet i v AppGallery. Pro tyto účely přichystal čínský výrobce zajímavou nabídku, kdy vývojářům nabídne 100 % tržeb, které aplikace vydělá. Nabídka je platná dva roky a vývojáři se musí zapojit nejpozději do června letošního roku.

Jde-li o neherní aplikace, mohou vývojáři v prvním roce inkasovat až 100 % veškerých tržeb. U her jde o 85 %. I v druhém roce si Huawei „ukousne“ z tržeb nanejvýš 15 % a 85 % zůstane vývojářům.

Zaměření aplikace Prvních 12 měsíců Druhých 12 měsíců Standardní dělení tržeb Vzdělávání 0 % : 100 % 10 % : 90 % 20 % : 80 % Hry 15 % : 85 % 15 % : 85 % 30 % : 70 % Media a zábava, komunikace, knihy, fotografie, jídlo a pití, cestování a navigace, ubytování, nakupování, děti, finance, sport a zdraví, lifestyle, auta 0 % : 100 % 15 % : 85 % 30 % : 70 %

Jak na tuto pobídku zareagují vývojáři se teprve ukáže. Ve srovnání s Applem nebo Googlem, kteří si z tržeb nechávají 30 %, se pochopitelně jedná o značně lákavější nabídku.Více informací lze najít přímo na stránkách výrobce.