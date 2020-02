Nenechte si ujít: Google požádal o výjimku umožňující spolupráci s Huawei

Podle informací německého serveru inside-digital.de Google oficiálně požádal americkou vládu o udělení výjimky umožňující spolupráci s čínským výrobcem Huawei, který byl v minulém roce zapsán na tak zvaný Seznam subjektů (Entity List).

Google se tak rozhodl postupovat obdobně jako Microsoft, který si o výjimku rovněž zažádal a nakonec mu byla udělena. Jak dlouho potrvá proces rozhodování v případě Googlu, a jestli bude internetovému gigantovi vyhověno, však zatím není jasné.

V současnosti víme, že Huawei usilovně pracuje na vlastní alternativě za Obchod Play i náhradě za Google služby. Možnost dodatečně nahrát do novějších modelů, jako je například špičkově vybavený Huawei Mate 30 Pro nebo Honor V30 Pro, Google služby, by se však nepochybně odrazila na prodejích. Udělení výjimky o spolupráci by pochopitelně bylo výhodné také pro Google, který by tak rozšířil působnost Obchodu Play i GMS.