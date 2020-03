Google Pixel 4 (XL) opět vylepší rozpoznávání obličeje

S příchodem současné vlajkové lodi Pixel 4 (XL) od Googlu byl často zmiňován hardware ukrývající se v čele zařízení. Kromě 8Mpx selfie kamerky se zde nachází speciální senzor vycházející z projektu Soli se schopností snímat gesta uživatele či infračervená kamerka, pomocí níž zařízení dokáže identifikovat svého majitele i v naprosté tmě. Netřeba asi dodávat, že tento způsob ověření obličeje uživatele je mnohonásobně bezpečnější než pouhý 2D sken (v podstatě obyčejná fotografie), který se dá velmi snadno oklamat.

Mnoho uživatelů však právem poukazovalo na to, že zatímco iPhony s technologií Face ID uživateli nabídnou možnost aktivovat odemknutí telefonu se zavřenýma očima (což je poměrně běžné i u dalších výrobců), Pixel 4 rozpozná uživatele nehledě na to, jestli má oči otevřené, nebo zavřené. Telefon tak není problém odemknout třeba ve chvíli, kdy majitel smartphonu spí.

