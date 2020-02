V podrobné recenzi Honoru V30 Pro se zaměřím na to, jaké je vlastně používat telefon – v tomto případě navíc vlajkovou loď se skvělým fotoaparátem a supervýkonným čipsetem – bez podpory Google služeb. Lze se bez Google aplikací obejít… a má vůbec takový smartphone šanci uspět i na našem trhu?

U většiny současných Android smartphonů definuje jejich úspěch zejména hardwarová výbava: displej, výdrž baterie, fotoaparát nebo výkon. Se softwarem se již více či méně počítá a i přestože mají jednotliví výrobci různé nadstavby rozlišných kvalit, dovolím si tvrdit, že jsem se na našem trhu doposud nesetkal s takovým Android telefonem, jehož nadstavba by byla doslova nepoužitelná. Co se však ale stane, když se vám do ruky dostane nejnovější vlajková loď od Honoru, která se nemá po stránce výbavy za co stydět a v mnoha oblastech naopak exceluje, ale je bez podpory Google aplikací? Na to, i na otázku, jak se Honor V30 Pro povedl, zodpovím v této recenzi.

Honor V30 Pro – videorecenze

Technické parametry Honor V30 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 162,7 × 75,8 × 8,8 mm , 206 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,57" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 40 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Huawei Kirin 990 , CPU: 2×2,86 GHz + 2×2,36 GHz + 4×1,95 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 4 100 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , ?

Obsah balení: s redukcí, ale bez sluchátek

V balení najdeme kromě USB-C/USB-A kabelu také 40W napájecí adaptér, redukci z USB-C na 3,5mm jack a průhledné silikonové pouzdro, které telefon ochrání před pády i otisky. Osobně bych zde rád viděl ještě sluchátka, na ta se však již nedostalo.

Líbilo se nám výkonný napájecí adaptér

ochranné pouzdro

redukce z USB-C na 3,5mm jack

Nelíbilo se nám v balení by mohla být také sluchátka

Konstrukční zpracování: mnozí by se mohli inspirovat

Na Honoru V30 Pro vás na první pohled zaujmou záda v provedení z mléčného skla, která nejenže vypadají skvěle, ale díky matné povrchové úpravě na nich také ulpívá naprosté minium otisků. Při prvním kontaktu pak zjistíte, že telefon v ruce působí poměrně bytelně, přesto se drží velmi pohodlně a při používání zbytečně „neřeže“ do dlaně díky zaobleným bokům.

Umístění čtečky otisků prstů je fenomenální.

Umístění vypínacího tlačítka, která zároveň funguje jako čtečka otisků, je jedním slovem fenomenální – tedy minimálně pro praváky, ale ani leváci by neměli mít s používáním větší problém. Praktické umístění na boku jsem chválil i u předchozích Honorů, ale třeba také u kompaktního Samsungu Galaxy S10e. Pokud se výrobce rozhodne neintegrovat čtečku otisků prstů přímo do displeje, pak by se podle mě měla nacházet právě zde.

Na spodní straně pak čeká USB-C, vedle něhož sídlí slot pro dvojici nanoSIM karet. Zaujme až na zádech mírně vystupující modul fotoaparátů obdélníkového tvaru. Pokud položíte telefon na rovný povrch, nevyhnete se houpání, které se však dá odbourat nasazením dodávaného ochranného pouzdra.

Celkově se design výrobci povedl a jediné, co mu lze vytknout, je snad pouze právě vystouplý modul fotoaparátu a absence oficiální certifikace zvýšené odolnosti.

Líbilo se nám praktický povrch z mléčného skla

líbivý design

kvalitní zpracování

dobře padne do ruky