OnePlus představil Nord 2, Facebook budoucnost emoji – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Horkou novinkou dnešního dne je představení telefonu Nord 2 5G od OnePlus, ale podíváme se i na stylovky od Realme a jednu ulítlost v Messengeru. Vítejte u mNews.

OnePlus představil Nord 2 5G

OnePlus právě teď představil očekávanou novinku Nord 2 5G, se kterou nemá nízké cíle. Telefon má zaujmout ty, kteří by chtěli vlajkovou loď, jen za ni nechtějí zaplatit celé jmění. Začněme u displeje, který je technologie AMOLED a nabídne 90Hz obnovovací frekvenci. Potěší duální reproduktory a baterie o kapacitě 4 500 mAh. Tu doplníte vážně rychlým 65W nabíjením. O výkon se stará MediaTek Dimensity 1200 spolu s 6GB RAM, ale na výběr bude až 12GB verze. Na zadní straně jsou 3 snímače, ale nejvíce potěší hlavní 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací obrazu. Telefon by měl vyjít na nějakých 400 € a my ho již máme v redakci, takže u nás najdete první dojmy z používání. Pro českou cenu a další informace sledujte mobilenet.cz.

Realme GT Master Edition cílí na design

Master Edition a Master Edition Explorer, to jsou nové telefon vycházející z Realme GT. Tentokrát je však na prvním místě design, který má na starosti japonský designér Naoto Fukusawa. Jeden z modelů se třeba inspiroval v designu cestovních kufrů a nevypadá vůbec špatně. Samozřejmostí je pak vysoký výkon a špičkový OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Kousky zatím míří na čínský trh a širší dostupnost není vůbec jistá. Měli byste o něco takového vůbec zájem?

Facebook nasadí soundmoji

Emotikony jsou evidentně už out, protože Facebook zkouší jejich novou podobu. V aplikaci Messenger půjde posílat takzvané soundmoji, které dělají přesně to, co byste čekali. Emotikon je doprovázen zvukem. Facebook slibuje kvalitní zvukové záznamy a postupné rozšiřování nabídky. Je rovněž pravděpodobné, že se nová funkce bude uživatelům objevovat postupně.

Realme kopíruje MagSafe

A Realme ještě jednou. Tentokrát se zastavme u ochranné známky na MagDart, která odkazuje na magnetické příslušenství sloužící k nabíjení telefonů. Ano, něco jako MagSafe od Applu. Na internetu se rovněž ukázaly fotografie údajných zařízení. V jednom případě jde o drobnou a velmi tenkou bezdrátovou nabíječku, v tom druhém o mnohem větší, která má rovnou aktivní chlazení. Podle ochranné známky bychom se však měli dočkat i dalšího příslušenství v podobě powerbanky nebo pouzdra.

Přijde vám podobné kopírování či inspirace v pořádku, protože z ní nakonec těží uživatelé? Dejte nám vědět do komentářů