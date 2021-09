Na český trh vstoupil na první pohled skvěle vybavený telefon Realme GT Master Edition, kterému nechybí 120Hz Super AMOLED displej, výkonný procesor Snapdragon 778G ani extrémně rychlé nabíjení SuperDart. Jak si v našem redakčním testu vedl tento zajímavě vybavený smartphone s cenou okolo 10 tisíc korun?

Tak trochu chaotické označení telefonů výrobce Realme mi občas dává zabrat, ale jakmile spatříte Realme GT Master Edition, bude těžké na něj zapomenout. Jak se nejen stylový, ale také zajímavě vybavený smartphone osvědčil v našem redakčním testu?

Realme GT Master Edition – videorecenze

Technické parametry Realme GT Master Edition 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 159,2 × 73,5 × 8 mm , 178 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , CPU: 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 642 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 / 11,5 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2021, 10 499 Kč

Obsah balení: ukázkový

V krabičce najdeme kromě telefonu rovněž ochranné silikonové pouzdro, napájecí adaptér a kabel typu USB-A/USB-C. Běžnému uživateli tak absolutně nic neschází.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: Číňan s japonskou příchutí

Ať si každý říká, co chce, na vzhledu záleží a platí to i u elektroniky. V tomto případě na náš trh totiž dorazil smartphone, který sází na opravdu netradiční zpracování zadní strany, jež má na svědomí japonský průmyslový designér Naoto Fukusawa.

Záda jsou z veganské kůže a mají hodně výrazné vroubkování, které připomíná skořepinové cestovní kufry. Díky použitému materiálu se zařízení skvěle drží, v ruce se neklouže a už na první pohled (a dotyk) jej velmi snadno odlišíte od ostatních telefonů na trhu. Koženka také zdatně odolává vlhkosti, avšak samozřejmě zůstává otázkou, jak budou záda takovéhoto telefonu vypadat po delším používání.

Vyšší odolnost bohužel chybí.

Pokud byste měli opravdu hodně velký strach, můžete na mobil jednoduše nasadit silikonové pouzdro, které najdete v balení. To kopíruje strukturu zad, dokonce na něm figuruje další podpis autora tohoto designu. Vyšší odolnost bohužel chybí, přitom takové Sony nabízí u Xperie 10 III při podobné ceně hned dvě certifikace zvýšené odolnosti. Nakonec zmíním pro Realme typické rozmístění fyzických ovládacích prvků, kdy na pravém boku najdeme vypínací tlačítko a na opačné straně pak dvojici tlačítek pro ovládání hlasitosti. Na obou stranách jsou tlačítka umístěna v ideální výšce, takže nemusíte po telefonu „ručkovat“.

Líbilo se nám originální design

telefon se příjemně drží

není problém s otisky

Nelíbilo se nám otázka vzhledu zad po dlouhodobém používání

bez zvýšené odolnosti (vzhledem k zádům částečně pochopitelné)

Displej: prostě paráda

Vpředu na uživatele čeká opravdu velmi pěkný Super AMOLED panel s uhlopříčkou 6,43" a rozlišením Full HD+, který je plochý. Během používání jsem ocenil vysoký maximální jas, takže jsem neměl problém s čitelností na přímém slunci, stejně tak ale přijde vhod i 120Hz obnovovací frekvence pro plynulejší prohlížení obsahu. Jako tradičně Realme nabízí i velké možnosti nastavení, ať už jde o barevnou teplotu, barevný režim, skrytí selfie kamerky nebo vylepšení HDR u videí.

Velmi detailně propracovaný je rovněž režim Always-On, který může být zapnutý neustále, nebo jen ve vybrané časové úseky a můžete si na něj umístit vlastní zprávu. No a konečně i optická čtečka otisku prstů s bílým podsvícením funguje na jedničku – rychle a spolehlivě. Fajn vychytávkou je možnost ihned po odemknutí telefonu spustit vámi oblíbenou aplikaci posunutím prstu ze čtečky, jen samotná poloha čtečky by mohla být zhruba o palec výš. O ochraně skla se výrobce nezmiňuje, ale během testování mobil neutrpěl žádné škrábance.

Líbilo se nám krásný 120Hz Super AMOLED displej

pohotová čtečka otisku prstů s praktickým gestem

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být výš

Zvuk: spíše průměrný

Pokud na telefonu rádi sledujete videa, potažmo hrajete hry, určitě vás bude zajímat, jak je na tom Realme GT Master Edition v oblasti zvuku. A tady mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávou. Sice na těle najdeme 3,5mm jack, za což si výrobce zaslouží pochvalu, ale také jen jeden hlasitý reproduktor, který hraje spíše průměrně.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám jen jeden hlasitý reproduktor

Výkon hardwaru: na nedostatek si stěžovat nebudete

Dobrou a špatnou zprávu mám i k úložišti, které u testovaného modelu nabídne štědrých 256 GB (20 GB si tradičně ukousne systém), ovšem bez podpory paměťových karet. Použitý Snapdragon 778G je více než dostatečně výkonný na běžné používání, ale i pro hraní her. Navíc jsem si nevšiml, že by se mobil nějak moc zahříval, a to ani při hraní her typu Call of Duty na nejvyšší detaily, což nelze tvrdit u většiny telefonů s vlajkovým Snapdragonem 888. 8 GB RAM je v porovnání s konkurencí ve stejné cenové hladině stále mírný nadprůměr, navíc nechybí možnost jejího rozšíření o 2 až 5 GB, které si telefon (softwarově) vypůjčí z úložiště, nebo herní režim.

Líbilo se nám výkonný hardware

nezahřívá se ani při náročnějších činnostech

Nelíbilo se nám někomu mohou chybět paměťové karty

Výdrž baterie: držák s extra rychlým nabíjením

Baterie o kapacitě 4 300 mAh má spíše průměrnou velikost, ale ve spolupráci s Androidem 11 a nejnovějším Realme UI jsem se s Realme GT Master Edition klidně dostal i na jeden a půl až dva dny používání na jedno nabití s 6 až 7 hodinami zapnutého displeje, což je skvělá hodnota. To platí dvojnásob, když vezmeme v potaz přítomnost 65W nabíjení, které z 0 na 100 % doplní energii za pouhých 32 minut. Klidně si tak můžete smatphone nabít ráno během snídaně dodávaným adaptérem, který rozměrově nepatří k nejmenším.

Líbilo se nám velmi rychlé nabíjení

dlouhá výdrž

Konektivita: 5G i Wi-Fi 6

V oblasti konektivity neschází podpora Wi-Fi 6, 5G sítí (které jsem v Praze u operátora Vodafone bez problémů využíval), Bluetooth 5.2, NFC nebo navigačních služeb GPS, GLONASS, BDS, QZSS a Galileo.

Líbilo se nám kompletní výbava

Fotoaparát: standard

Fotovýbavě dominuje 64Mpx hlavní snímač o světelnosti f/1.8 a mírně delší ohniskové vzdálenosti 25 milimetrů, což znamená, že se do záběru oproti většině konkurentů vměstná o trochu méně. Pořízené snímky mají dostatek detailů i po přiblížení na monitoru, obvykle nemají problém se špatně nastavenou expozicí a mají pro Realme typické sytější barvy, které nemusí vyhovovat každému. U HDR je potřeba počítat s tím, že se občas objeví kolem focených objektů svatozář.

Telefon pochopitelně disponuje také nočním režimem, který dokáže focené snímky vcelku solidně projasnit, specialitou je pak hvězdný režim, kdy se závěrka prodlouží na několik minut a telefon musíte umístit na stativ nebo o něco opřít.

Hvězdný režim prodlouží závěrku na několik minut.

Hlavní snímač doprovází 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2.2 a rozsahem 119 stupňů. Žádné automatické ostření se však nekoná a snímky z něj vypadají spíše průměrně. Detailů je na fotce pochopitelně méně, ale barevné podání zůstává vcelku věrné hlavnímu snímači. A nakonec je zde 2Mpx makro kamerka, která poslouží snad jen pro nouzové případy a spíše ani to ne... 32Mpx selfie kamerka dokáže odvést dobrou práci a poradí si i s přímým protisvětlem za vámi. Video lze natáčet maximálně ve 4K, avšak jen ve 30 snímcích za sekundu a při sledování záznamu je patrná absence optické stabilizace.

Realme GT Master Edition 4K 30 FPS

Líbilo se nám solidně fotící hlavní a ultraširokoúhlý senzor

noční režim

32Mpx selfie kamerka

Nelíbilo se nám zbytečná makro kamerka

škoda absence OIS

Software: svižné Realme UI

Realme UI 2.0 s Androidem 11 nabídne široké možnosti úprav (například již zmíněného režimu Always-On, ale také stylu ikonek), podporu plovoucích oken, tmavého režimu nebo postranní lišty s často používanými aplikacemi. Pěkně zpracovaný je také herní režim či animace, která proběhne při aktivaci módu GT s vyšším výkonem. Z dalších funkcí neschází PC Connect pro synchronizaci oznámení a souborů mezi telefonem a počítačem či Realme Share pro rychlé sdílení souborů s telefony v okolí. Během používání (přelom srpna a září) byly v telefonu srpnové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám široké možnosti nastavení

svižnost prostředí

Zhodnocení

Realme GT Master Edition lze v nižší konfiguraci s 6 GB RAM a 128GB úložištěm zakoupit již od 9 tisíc korun (v akci ještě o tisíc korun levněji), což není vzhledem k výbavě vůbec špatná nabídka. Potenciální zákazníci se mohou těšit na naprosto dostačující výkon, skvělý displej, dlouhou výdrž i extrémně rychlé nabíjení. Pokud si neděláte hlavu s absencí zvýšené odolnosti a dokážete telefonu odpustit jen jeden hlasitý reproduktor či spíše průměrné fotoaparáty, s nákupem chybu rozhodně neuděláte.

Konkurence

Velmi nebezpečnou konkurencí pro Realme GT Master Edition se může stát nová Motorola Edge 20, která se chlubí identickým procesorem, nabídne však 6,7" 144Hz OLED panel s ochranou Gorilla Glass 3 i lepší fotovýbavu s trojnásobným teleobjektivem a hlavním 108Mpx snímačem.

Přejít do katalogu Motorola Edge 20 Rozměry 163 × 76 × 7 mm , 163 g Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh

Uživatele, kterým jde o co nejdelší výdrž na jedno nabití a displej bez výřezů, může zaujmout již zmíněná Sony Xperia 10 III, která navíc podporuje paměťové karty a chlubí se hned dvěma certifikacemi zvýšené odolnosti.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Sony Xperia 10 III Rozměry 154 × 68 × 8,3 mm , 169 g Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 690 , 2×2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz