MagSafe si pamatují uživatelé MacBooků. Premiéru si odbyl v roce 2006 a odstraněn byl teprve až s nástupem MacBooků s USB-C. Do MacBooků se MagSafe (alespoň prozatím) nevrátil, ovšem na iPhonu si můžete dopřát jeho alternativu. Jde o bezdrátovou nabíječku, která díky magnetům pevně drží na svém místě. Jaké má však využití?

Sám vzpomínám na éru MagSafe u MacBooků velice rád. Šlo o jednoduchý a bezpečný způsob nabíjení, spojení bylo pevné, přesto nehrozilo, že byste kabelem omylem shodili celý notebook. Praktické, efektivní, to se mi na celém řešení líbilo. MagSafe v MacBoocích se rozloučil s nástupem USB-C a až na pár snah výrobců „přidat“ MagSafe pomocí doplňkového příslušenství se po něm u Applu slehla zem. Tedy až do roku 2020, kdy Apple představil novou nabíječku MagSafe pro iPhony.

Ta nenabíjí pomocí konektorů, ale prostřednictvím bezdrátové cívky, uchycení potom zajišťují magnety, kterými jsou modely z řady 12 osazeny. Zda tento hybrid dává smysl i v reálném životě poodkryje dnešní recenze.

Za zapůjčení nabíječky Apple MagSafe děkujeme společnosti Mobil Pohotovst, provozující internetový obchod MP.cz, kde si nabíječku můžete rovnou zakoupit.

Obsah balení: nabíječka s kabelem

Už velikost samotné krabičky, která je jen o málo větší než samotná nabíječka, je jasné, že uvnitř toho moc není. A je tomu tak. Kromě nabíječky MagSafe s napevno spojeným kabelem, který je zakončen USB-C, se uvnitř nachází jen krátké poučení v několika jazycích. Dodáme, že kabel je dlouhý 1 metr a žádná alternativa bohužel neexistuje.

Konstrukční zpracování: hliník především

Design nabíječky Apple MagSafe je předností. Jde o malý puk s průměrem zhruba 8 cm a tloušťkou cca 1,8 cm. Tento puk je téměř kompletně hliníkový, tedy až na střed přední strany, která je bílá a pogumovaná (polyuretanová). Tudy proudí energie do zařízení. Bohužel ale tato část nevystupuje nad okolní povrch, takže pokud používáte iPhone bez obalu, dosedá hliníková část přímo na skleněný povrch nových iPhonů, což nejenom že slyšíte, ale časem si takto můžete telefon i poškrábat, pokud by se mezi nabíječku a iPhone dostala nějaká větší nečistota.

My jsme MagSafe používali s originálními pouzdry, s koženým i silikonovým. Apple upozorňuje, že časem se může na povrchu pouzder objevit vytlačený kruh, zvláště pak na kožené variantě. Je to logické, magnety jsou opravdu velice pevné a pravidelný tlak na tenkou kůži, která je nasazena na plastovém vnitřku, může udělat po nějaké době poměrně nevzhledný „otisk“. Jak ale asi sami chápete, důvod k uznání reklamace to nebude.

Spojení nabíječky a iPhonu nepřeslechnete.

Nabíječka je vcelku malá, dokonce ještě menší, než jsme si na produktových snímcích představovali. Zároveň je poměrně lehká, líbí se nám hliníkové zpracování a opravdu velmi silné magnety, které bez problému udrží iPhone, i pokud jej nabíječkou zvednete do vzduchu. Méně už se nám líbí napevno spojený kabel, který navíc není ani příliš dlouhý. Ne všem bude zhruba 1 metr dostačovat. Nelíbí se nám také to, že gumová část nevyčnívá nad okolní povrch ani o kousek, kvůli čemuž je spojení nabíječky a iPhonu bez pouzdra poměrně hlasité.

Apple vám rád ukáže, jak bude otisk na koženém pouzdře vypadat

Jen malá odbočka do historie. Apple pochopitelně není první, kdo přišel s konceptem magnetické nabíječky, kterou lze využít s telefonem. Pamatujete například na Palm Pre a nabíjecí systém Touchstone?

Líbilo se nám malé rozměry, nízká hmotnost

hliník na valné části těla

silné magnety

Nelíbilo se nám gumová část nevystupuje nad okolní povrch

kabel není dlouhý a je pevně spojený s nabíječkou

Rychlost nabíjení: nic moc

Nabíječka dokáže nabíjet výkonem až 15 W. Bohužel se to ale netýká iPhonu 12 mini, který umožňuje nabíjení výkonem 12 W. Pokud budete nabíjet jiné zařízení, což také funguje, maximem bude 7,5 W, některé testy dokonce ukázaly, že maximem je 5 W. A to je v dnešní době hodnota, která je spíše pro smích. Zpět ale k maximálnímu výkonu, tedy 15 W. My jsme MagSafe používali s iPhonem 12 Pro Max, který má kapacitu baterie 3 678 mAh.

Plně vybitý iPhone jsme připojili k MagSafe a trvalo zhruba 5 minut, než se iPhone probudil (zapnul). Po 30 minutách jsme měli nabito na 29 % a na kompletní dobití jsme si museli počkat 3 hodiny a 7 minut. Pro srovnání, 20W originálním adaptérem získáte za 30 minut 55 % kapacity baterie, plně máte nabito za 1 hodinu a 27 minut. Z toho vyplývá, že nabíjení nabíječkou MagSafe je o necelou polovinu pomalejší než klasicky drátově.

Nabíjení je zhruba o polovinu pomalejší než drátově.

Překvapilo nás také to, že se nabíječka poměrně citelně zahřívá a velký vliv na to má i okolní teplota. Někdy bylo téměř nereálné, abychom iPhone s MagSafe udrželi v ruce, okolní teplota v tu dobu činila zhruba 24 °C. I při nižších teplotách se však nabíječka poměrně citelně zahřívala.

Dodáme, že Apple připravil pro nabíjení pomocí MagSafe i speciální animaci, která se ukáže v momentě, kdy nabíječku přiložíte. Na displeji se zobrazí velký podbarvený kruh (zelená, červená) a aktuální kapacita baterie. Vše doprovází i speciální zvuk, aby byl efekt dokonalý.

Závěr: pro koho vlastně je?

Důležitá otázka na závěr, pro koho je nabíječka MagSafe vhodná? Začneme tím, že nemá smysl pořizovat nabíječku v případě, že nemáte iPhone z modelové řady 12, protože byste mohli využívat jen maximální možnou rychlost 7,5 W. S iPhonem 12 mini to také velký smysl nemá, protože výkon klesne na zhruba 12 W. A co se týká plného výkonu, je i tak smysl spekulativní. Díky magnetům je nabíječka podobně mobilní jako drátové nabíjení, které je však dvakrát rychlejší, pokud tedy máte originální 20W adaptér.

Můžeme se také pobavit o výhodách oproti klasické nabíjecí kolébce od různých výrobců. Zde se iPhone nabíjí bezdrátově vcelku pomalu, zhruba 7,5 W, takže ještě pomaleji. Ovšem na kolébku stačí telefon jen položit a například nabíjení přes noc nic nebrání. MagSafe samozřejmě můžete mít také vedle postele jako „noční nabíječku“, kde rychlost nehraje roli, ovšem zde může být problém poměrně krátký nabíjecí kabel, pokud nemáte zásuvku hned vedle sebe. Nutno také myslet na to, že k samotné nabíječce budete potřebovat vhodný adaptér s USB-C, ideálně ten od Applu v hodnotě 590 Kč.

Nemáte nejnovější iPhone? Nekupujte.

Nabíječka MagSafe se hodí pro nejnovější iPhony, ne však tolik pro iPhone 12 mini. Omezujícím faktorem je krátký kabel a nevýhodou je i to, že se poměrně dost zahřívá. Když k tomu připočteme fakt, že stojí zhruba 1 200 Kč, je cílový zákazník spíše takový, kterého celý koncept baví, peníze neřeší a chce mít zajímavou nabíječku. To totiž MagSafe bezesporu je.

Za zapůjčení nabíječky Apple MagSafe děkujeme společnosti Mobil Pohotovst, provozující internetový obchod MP.cz, kde si nabíječku můžete rovnou zakoupit.

Doporučení na závěr? Nakupujte, pokud chcete „něco jiného“ a nevadí vám, že nabíjení není nejrychlejší. Pokud však chcete nabíjet co nejrychleji a chcete ušetřit, 20W adaptér od Applu je lepší variantou. K němu si totiž můžete dokoupit i delší kabel, což mnozí ocení více.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz