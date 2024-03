Nothing zklidňuje situaci s nahráváním hovorů a policie varuje před novým podvodem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Novinky z MWC jsme snad již zvládli vstřebat, takže si ukážeme, co si nyní přichystal Honor, Nothing nebo Samsung. A řekneme si o novém podvodu, který útočí na Česko. Vítejte u mNews.

mNews #233 – Nahrává Nothing Phone hovory?

Podcast v audio formě

Magic6 Ultimate s 1" snímačem

Recenzi nového Honoru Magic6 Pro již na našem webu najdete. Světu, nebo alespoň Číně, se však začíná ukazovat také vybavenější model Honor Magic6 Ultimate. Ten zaujme na první pohled díky netradičnímu modulu s fotoaparáty. Designu zad nahrává i nasazení veganské kůže, která také imituje prošívání. Výrobce rovněž prozradil, že telefon osadí hlavním snímačem typu 1" od OmniVision, který má rozlišení 50 Mpx a proměnlivou clonu f/1,4 až f/2,0. Dále víme, že telefon bude nabízen až s 1TB úložištěm a jeho představení přijde již za týden. Zda se ho dočkáme i na našem trhu, to však není vůbec jisté.

Nahrává Nothing Phone hovory?

Internetem hýbe kauza, zda umí Nothing Phone nahrávat telefonní hovory bez upozornění protistrany, či nikoliv. My jsme situaci ověřili na novince 2a, kterou právě testujeme. A rovnou říkáme, že situace se rychle mění. Ještě před dvěma dny šlo přímo během hovoru spustit nahrávání, ale obě strany hovoru slyšely upozornění na to, že je hovor nahráván. Včera tato možnost již dostupná nebyla. Ještě včera večer bylo možné hovory stále nahrávat pomocí aplikace Záznamník, kde ovšem pravděpodobně dochází k nahrávání odposlechu z reproduktoru. Kvalita je však stále velmi dobrá. Zda i tato možnost zůstane v provozu, to je samozřejmě otázkou. Nakonec by bylo dobré zmínit, že sami uživatelé upozornili na to, že Nothing není jediný, kdo nahrávání hovorů umožnil.

Galaxy A55 a A35 představeny

V pondělí Samsung představil dvojici svých nejzásadnějších telefonů. Modely A jsou totiž nejprodávanější. A55 ani A35 nenabízí zásadní změny, ale lehce vylepšují osvědčený koncept univerzálního telefonu střední třídy. Přesto se novinky najdou. Model A35 má průstřel v displeji, skleněná záda a jasnější Super AMOLED displej. A55 zmenšil rámečky, nasadil 4nm čipset, prodloužil tak výdrž baterie, a chlubí se také rámečkem z broušeného hliníku. Oba modely podporují eSIM, mají voděodolnost IP67 a zásadní je také dlouhý softwarové podpora v podobě 4 velkých aktualizací systému a 5 let bezpečnostních záplat. Stojí navíc stejně jako loni.

Nový podvod útočí na Česko

Policie upozorňuje na nový sofistikovaný podvod, který se šíří Českem. Pachatelé se vydávají za zaměstnance Ministerstva financí, případně Finanční správy a skrze hlasový automat vás informují o přeplatku na dani. Následně vám na telefon dorazí SMS s odkazem na podvodné stránky. Cílem útočníků je samozřejmě zisk vašich citlivých údajů a přístup do bankovnictví. Zmíněné úřady ke komunikaci však nikdy nevyužívají hlasový automat a nevkládají odkazy do zpráv SMS.

Vadí vám představa, že by váš hovor mohl někdo bez upozornění nahrávat, nebo s tím raději pro všechny případy stejně počítáte? Dejte vědět do komentářů a nezapomeňte sledovat mobilenet.cz.