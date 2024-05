Bliká a hraje všemi barvami. Zkuste speciální edici Nothing Phonu (2a)

Fotografie: Nothing

Společnost Nothing oficiálně představila speciální edici svého nejnovějšího chytrého telefonu. Jde samozřejmě o cenově dostupnějšího zástupce v podobě Nothing Phonu (2a). Ona speciálnost spočívá v tom, že se na těle telefonu nachází nejvyšší počet barev, které společnost doposud na jakémkoliv zařízení nabídla.

Na zádech mobilu, která jsou samozřejmě z části transparentní, se nachází červená, modrá a žlutá. Výrobce k tomu dodává, že speciální edice má oslavovat barvy spjaté se značkou Nothing. Samostatně byly tyto barvy již na různých produktech Nothing použity, avšak až nyní je můžeme vidět pospolu. Adam Bates, ředitel designu společnosti Nothing, mimo jiné řekl, že speciální edice modelu Phone (2a) povýšila funkční zařízení na umělecké dílo.

Novou edici Nothing Phonu (2a), která láká barevnější podobou, si můžete už nyní objednat, a to klidně i v rámci České republiky. Cena je stanovena na 8 999 Kč, což znamená, že se nijak neliší od dvou klasických variant, které se již nějaký čas nabízejí. Pakliže hledáte chytrý telefon, který jen tak nezapadne v zástupu dalších mobilů, může být právě tento tou pravou volbou.