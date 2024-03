Málokterá značka si drží tolik pozornosti jako Nothing. Výrobce se tentokrát zaměřil na zákazníky s menším rozpočtem, kterým naservíroval ikonický design, speciálně upravený čipset a mnoho dalšího. Bude to ale stačit na to, aby Nothing Phone (2a) uspěl?

Společnost Nothing se rozhodla vyzkoušet své štěstí v řadách cenově dostupných smartphonů do 10 tisíc korun. Navzdory obrovské konkurenci představila Nothing Phone (2a), jehož jedinou předností nemá být pouze netradiční design, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale také pro Nothing speciálně upravený čipset, velký AMOLED displej či dlouhá softwarová podpora i víceméně čistý Android.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (2a) Rozměry 161,7 × 76,3 × 8,6 mm , 190 g Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro , 2×2,8 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Obsah balení: unboxing s trvalými následky

Balení Nothing Phonu (2a) se skládá, stejně jako u předchůdců, v podstatě ze dvou „vrstev“, z barevného papírového přebalu a pod ním ukryté bílé krabičky. Nevýhodou řešení je nenávratné poškození první vrstvy, která má papírovou pojistku („zip“), jejímž odtržením tento přebal znehodnotíte. V případě smartphonů Apple k ničemu podobnému nedojde, přestože mají rovněž papírovou pojistku, balení tak vypadá i nadále v podstatě jako nové. U Nothing Phonů vám však v podstatě zůstane pouze vnitřní bílá krabička. Co se obsahu týče, můžete se těšit na stylový nástroj pro vysunutí SIM slotu i USB-C/USB-C kabel. Chvalitebná je rovněž absence plastů.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: kontroverzní

Nothing Phone (2a) zůstává věrný designovému jazyku společnosti, který spočívá ve využití transparentních materiálů, černém a bílém barevném provedení + systému „Glyph“. Soubor diod na zádech Phonu (2a) se nicméně od předešlých dvou modelů liší, neboť výrobce použil pouze tři relativně krátké LED pásky, které se nachází výhradně v horní části v blízkosti dvojice objektivů. Také ty jsou poměrně netradiční. Dle výrobce mohou připomínat oči, o čemž osobně nejsem tak docela přesvědčen. Jejich umístění je však minimálně praktické v tom ohledu, že téměř neexistuje šance, abyste (i při využití ultraširokoúhlého objektivu) do záběru omylem strčili prst. Oblast s objektivy je rovněž mírně vystouplá, přičemž výrobce neuvádí, jaké sklíčko chrání samotné objektivy, zato materiálem zad je plast.

Plast se poškrábe relativně snadno ve srovnání se sklem, což může být u transparentních zad, která lákají k tomu, abyste je pozorně zkoumali, problém. Výhodou plastu naopak může být vyšší odolnost vůči prasknutí (i když samozřejmě i ten může prasknout), avšak stejně bych byl raději za nasazení skleněných zad. Přestože jsem Nothing Phone (2a) používal velmi opatrně a šetrným způsobem, všiml jsem si na zádech zhruba po dvou týdnech používání viditelnější oděrky v blízkosti fotoaparátů a samozřejmě i dalších menších oděrek.

Samotný Glyph pak oproti předchůdcům nepřináší nic nového. Jedná se o designovou záležitost a notifikační systém, který vás může upozornit různým blikáním na to, že vám volají konkrétní kontakty. Stejně tak dokáže skrze LED pásek upozornit na odpočítávání časoměru, případně na nadcházející událost v kalendáři, dáte-li telefonu potřebné povolení. V nastavení lze pak udělit (kromě kalendáře) povolení vizuálního odpočtu skrze LED pásek také pro aplikaci Zomato a Uber, další však prozatím nejsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že jsou telefony Nothing již nějakou dobu na trhu, by se v tomto ohledu mohl výrobce trochu více činit a přinést podporu i u dalších aplikací.

Svým způsobem je dobře, že na zádech Phonu (2a) není více LED pásků.

Otázkou rovněž zůstává, zda u diod nedojde postupem času ke změně barvy či nějakým jiným problémům. Již nyní lze totiž pozorovat zelený nádech právě při odpočítávání, kdy se jednotlivé diody postupně vypínají. Třebaže je to přirozený jev, může to v některých uživatelích vyvolat rozpaky. Za zbytečnou funkci pak považuji blikání do rytmu hudby, což působí trochu zvláštně (či rovnou dětinsky), stejně tak zvláštní je, že se tato funkce automaticky nedeaktivuje v případě, kdy zrovna používáte Android Auto. Zejména v noci během řízení je blikání diod na telefonu při přehrávání hudby skrze Tidal, Spotify apod. skutečně rušivé. Obecně hodnotím Glyph jako zajímavost, kterou však podle mě velké množství uživatelů prakticky nevyužije, respektive pouze vyzkouší a poté nechá vypnutou. Svým způsobem je tak dobře, že zde není LED pásků více, což by jen zbytečně zvedlo cenu telefonu.

Z pohledu konstrukčního zpracování lze kromě plastových zad Nothing Phonu (2a) vytknout ještě jednu věc – odolnost pouze dle IP54. Jelikož je zvýšená odolnost vyššího standardu k vidění již u více telefonů v této třídě, domnívám se, že mohla být i zde o něco vyšší. Konkurence od Samsungu, Motoroly či Sony nabídne za podobné peníze i (takřka) vlajkovou odolnost IP67 či rovnou IP68. Použití plastového rámečku naopak respektuji a chválím i praktické matné provedení. Rozmístění tlačítek je nepochybně otázkou preferencí, osobně s tím však nemám problém a tlačítka lze relativně snadno nahmatat. Pochvalu si výrobce zaslouží za nasazení kvalitnější haptické odezvy, která v těchto cenových vodách často pokulhává, na eSIM či paměťové karty si však musíte nechat zajít chuť, k dispozici je pouze slot pro dvojici nanoSIM.

Líbilo se nám odvážný design

slot pro dvě nanoSIM

kvalitní haptická odezva

Glyph jako notifikační systém

Nelíbilo se nám plastová záda se snadno poškrábou

diskutabilní možnosti využití rozhraní Glyph a malá podpora aplikací třetích stran

pouze IP54

bez podpory paměťových karet či eSIM

Displej: konkurence by se mohla inspirovat

Zatímco po designové stránce může Nothing Phone (2a) na někoho působit mírně kontroverzně, v oblasti displeje si podle mne nemůže nikdo stěžovat. Výrobce se rozhodl konkrétně pro 6,7" AMOLED panel s podporou HDR10+, 120Hz obnovovací frekvencí i maximálního jasu až 1 300 nitů. Na první pohled tak použitému zobrazovacímu panelu nic neschází a ani během používání jsem nenarazil na oblast, kde bych měl pocit, že výrobce něco opomněl nebo mohl udělat lépe.

Právě naopak, řekl bych, že by se touto obrazovkou mohla klidně inspirovat konkurence. I rámečky jsou relativně tenké a dojem ze zařízení vám rozhodně nezkazí. Na rozdíl od zadní strany pak nepřekvapí, že zde již výrobce vsadil na ochranné sklo Corning Gorilla Glass 5, které se navíc může těšit sekundární ochraně v podobě předinstalované fólie. Na rozdíl od některých cenově dostupných smartphonů vás nebude výrobce nijak uměle limitovat ani v oblasti režimu Always-On, který se mi osobně velmi líbí svým jednoduchým vzhledem a je spuštěný skutečně vždy, nikoliv třeba jen 10 sekund po zamknutí telefonu.

Další důležitou oblastí je pak biometrické zabezpečení. V tomto případě jej tvoří 2D rozpoznání obličeje selfie kamerkou ukrývající se v relativně malém průstřelu, případně optickou čtečku otisků prstů, která je bezpečnější i spolehlivější. S jejím fungováním jsem byl obecně vzato spokojen. Na začátku testování se mi sice párkrát stalo, že nezareagovala, jak bych si ideálně představoval, ale postupem času jsem si zvykl na její umístění a byl jsem s ní spokojen. Výhrady nemám ani k maximálnímu jasu, který je dostačující i pro používání venku na ostrém slunci, má spolehlivou automatickou regulaci a nezklame vás ani v případě, že přijde na minimální jas. Ten je pro změnu dostatečně nízký na to, aby vás displej svým vysokým minimálním jasem neiritoval před spaním, po probuzení apod.

Líbilo se nám kvalitní a velký 6,7" AMOLED panel

dostačující max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: není si nač stěžovat

Nothing Phone (2a) je osazen dvojicí reproduktorů, které dokáží vykouzlit dostatečně hlasitý a po stránce kvality velmi slušný zvuk, jenž vás rozhodně nezklame, ať už budete na telefonu sledovat videa, hrát hry nebo jej v nouzových případech použijete i jako náhradu za menší přenosný reproduktor. Spokojen jsem byl i s kvalitou telefonních hovorů či záznamem audia během natáčení videí.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: 4nm čipset od MediaTeku

Nothing Phone (2a) využívá speciálně upravený čipset s označením MediaTek Dimensity 7200 Pro, jehož výrobu má na starost tchajwanské TSMC. Volba tohoto procesoru přitom byla rozhodně dobrým tahem, neboť je vyroben moderním 4nm procesem, má dostatek výkonu a hlavně se nezahřívá ani při náročnějších úkonech. Čipsety moderních smartphonů (zejména těch vlajkových) jsou ve své podstatě naddimenzované a troufám si tvrdit, že majorita uživatelů ani nevyužije jejich plný potenciál. V případě MediaTeku Dimensity 7200 Pro je pochopitelně výkon úměrný nižší ceně, avšak rozhodně jsem nijak nestrádal a čipset mě zaujal především tím, že ani po spuštění delších benchmarkových testů se telefon sebevíc nezahřál.

V kombinaci s 8 GB RAM vše fungovalo naprosto svižně, což je jistě zásluhou i v podstatě čistého Androidu. Základní 128GB úložiště se neřadí k největším na trhu (256 GB již najdeme i u levnějších modelů), avšak je poměrné ceně a náročnější uživatelé si mohou připlatit tisíc korun a získat 256GB úložiště a rovnou 12 GB RAM. Operační paměť lze pak v případě potřeby dokonce softwarově rozšířit, a to klasickým způsobem, kdy si telefon vypůjčí paměť z úložiště. Dle mých zkušeností to však není vůbec potřeba. Slot pro paměťové karty u telefonů Nothing tradičně schází.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (1)

Líbilo se nám dostačující výkon a neexistující zahřívání

k dispozici je až 12 GB RAM

Výdrž baterie: parádní výkon

Nothing Phone (2a) se může pochlubit 5 000mAh baterií, což je nejvíce v historii této značky a na výdrži je to v kombinaci s úsporným čipsetem rozhodně znát. Dva dny budete zvládat i při náročnějším používání levou zadní a dovolím si tvrdit, že při troše snahy se můžete dostat i na dva a půl dne bez nabíjení. Za jedinou nevýhodu oproti předešlým modelům lze považovat absenci bezdrátového nabíjení, avšak to stále není v dané cenové třídě standardem, i když se již tu a tam objeví i u levnějších telefonů než Nothing Phone (2a). Ani maximální výkon drátového nabíjení není nijak šokující, jedná se „pouze“ o 45 W. Nutno však zdůraznit, že stejný nabíjecí výkon nabízí i vlajkové telefony Samsung a iPhony jej vůbec nedosahují. Samotná rychlost nabíjení je přitom velmi slušná. Osobně jsem naměřil schopnost během 30 minut doplnit energii z 0 na 65 % kapacity baterie. Na 91 % jsem se dostal celkem za 45 minut a do plné nabití trvalo 55 minut. Schopnost telefonu v této cenové kategorii nabít (s patřičně výkonným adaptérem) 5 000mAh baterii za méně než hodinu je podle mě více než solidní. V nastavení lze pak v rámci šetření baterie aktivovat také chytrý režim nabíjení, avšak limitovat úroveň nabití například na 80 či 90 % možné není.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

solidně rychlé 45W nabíjení

Nelíbilo se nám hrstka konkurenčních smartphonů nabídne i bezdrátové nabíjení

Konektivita: se vším všudy

Nothing Phone (2a) podporuje Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 6, NFC i navigační služby GPS, GLONASS, BDS a Galileo, nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: slušná výbava pro všechny případy

Nothing Phone (2a) v oblasti fotovýbavy nijak neexperimentuje a v podstatě přináší to, na co jsme byli zvyklí u předešlých modelů, tj. kombinaci hlavního a ultraširokoúhlého objektivu bez zbytečných 2Mpx senzorů určených pro „vylepšení“ bokehu či zachycení makro záběrů. Výrobce lze pochválit rovněž za to, že použil snímače renomovaných značek s celkem slušnými parametry, kterým lze máloco vytknout s ohledem na cenu.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Clona f/1.9 f/2.2 f/2.2 Označení snímače Samsung ISOCELL GN9 Samsung ISOCELL JN1 Sony IMX615 Velikost snímače 1/1,56" 1/2,76" 1/2,74" Velikost pixelů 1,0µm 0,64µm 0,8µm Ohnisková vzdálenost (rozsah) ? mm 114° ? mm Typ ostření PDAF fixní fixní Optická stabilizace ano ne ne

Kvalita snímků je v dané třídě nadprůměrná, ačkoliv těm z cenově rovněž dostupného Pixelu 7a konkurovat nemůže. Přesto jsem si během prohlížení snímků pochvaloval velmi solidní úroveň detailů (na hlavní i ultraširokoúhlý objektiv), pěkné barevné podání, které inklinuje k realitě, avšak není ani úplně nudné, či bezproblémově fungující nastavení expozice i ostření. Nothing Phone (2a) si umí poradit i s náročnějšími HDR scénami, ale stydět se nemusí ani za noční režim. Snímky jsou pochopitelně již o něco měkčí, avšak jsou bez šumu a stále se slušnou úrovní detailů. S přihlédnutím k ceně telefonu se tak podle mě novinka rozhodně řadí k malé hrstce lépe fotících telefonů.

Denní snímky

Noční snímky + umělé osvětlení v interiéru

Video je podporováno až ve 4K s 30 FPS (max. Full HD na selfie kamerku), u něhož oceníte rychlé automatické přeostřování i slušně fungující stabilizaci. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou selfie snímků, které, ačkoliv mě na selfies příliš neužije, lze považovat rovněž za nadstandardní, a to třeba už jen proto, že nemají problém s nastavením expozice. V neposlední řadě chválím i povedenou a svižnou fotoaplikaci.

Nothing Phone 2a 4K 30 FPS den

Nothing Phone 2a 4K 30 FPS

Nothing Phone 2a Full HD 30 FPS

Líbilo se nám velmi solidní kvalita snímků i videa

přehledná fotoaplikace, která je jednoduchá na používání

Software: solidní podpora

Nespornou výhodou Nothing Phonu (2a) v daném cenovém segmentu je víceméně čistý Android, který je doplněn o vkusnou nadstavbu výrobce. Oproti mnoha čínským značkám (s výjimkou Motoroly spadající pod Lenovo), které působí v této oblasti, se jedná o příjemnou změnu, kdy se nebudete muset protloukat nekonečnými možnostmi nastavení, ani hned po prvním zapnutí mazat vyšší jednotky (či možná i desítky) aplikací a odkazů na aplikace, které do telefonů nepatří. Nothing OS je zároveň velmi svižný a navrch přidává několik vychytávek. Pomineme-li ty, které jsou spíše vizuálního rázu, je zde například kontroverzní aplikace pro záznam zvuku, s pomocí níž lze v tuto chvíli stále zaznamenávat telefonní hovory bez vědomí protistrany, viz podrobný článek na toto téma. Výrobce slibuje příchod minimálně tří dalších verzí OS (tedy až na Android 17) a 4 let bezpečnostních záplat, což je solidní nabídka.

Líbilo se nám solidní délka podpory

víceméně čistý Android s povedenou nadstavbou

Zhodnocení

Nothing Phone (2a) si rozhodně zaslouží vaši pozornost, přestože se nejedná o jednoznačně nejlepší mobil v daném cenovém segmentu. Nemá nejvýkonnější nabíjení, nejlepší fotoaparáty či čipset či nejdelší softwarovou podporu. Předností Nothing Phonu (2a) je kromě netradičního designu zejména povedený displej, nadprůměrná fotovýbava a špičková výdrž na nabití (které je navíc relativně svižné), slušná délka softwarové podpory i dostatečně výkonný, přesto energeticky úsporný čipset. Jedná se tak o povedený smartphone, který je velmi schopný hned v několika klíčových aspektech, v podstatě mu tak nelze nic vytknout. Ano, odolnost by mohla být o něco vyšší, stejně tak by někomu mohlo scházet bezdrátové nabíjení, Nothing se však nesnaží za každou cenu podbízet výbavou/cenou (třeba na úkor softwaru), což je mi osobně sympatické. Bonusem budiž povedená nadstavba Nothing OS, která působí sympaticky již na první pohled a rychle se s ní sžijete.

Konkurence

Za konkurenci lze považovat nedávno představený Samsung Galaxy A35, který nabídne delší softwarovou podporu i vyšší odolnost dle IP67 či třeba makro objektiv. V ostatních směrech je však podle mého názoru Nothing Phone (2a) lepší volbou, která boduje zajímavějším designem, tenčími rámečky kolem displeje či podporou 45W nabíjení.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A35 256 + 8 GB Rozměry 161,7 × 78 × 8,2 mm , 209 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Alternativou může být i již zmíněný Pixel 7a, který Nothing Phone (2a) porazí v kvalitě výsledných snímků/videa, avšak má horší displej, menší baterii i pomalejší nabíjení. Výhodou může být naopak vlajkový čipset vyvinutý přímo pro smartphony Pixel.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7a Rozměry 152 × 72,9 × 9 mm , 193 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 385 mAh , doba nabíjení: 1:45 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz