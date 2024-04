Samsung si v posledních letech zvykl, že se mu daří takřka vše, na co sáhne, a to včetně mobilů střední třídy, kde často kralují zástupci řady Galaxy A5x. Nejnovější přírůstek v podobě Galaxy A55 láká prémiovou konstrukcí, skvělou výdrží či kvalitními fotoaparáty. Současně ale není vůbec levný a je otázkou, zda spíše menší inovace dokáží dostatečně zaujmout.

Samsung je jako přední výrobce mobilních telefonů zvyklý kralovat téměř ve všech kategoriích a ve střední třídě se mu to s řadou Galaxy A velmi dobře daří. Pomyslným hlavním modelem je aktuálně Galaxy A55, který se bude snažit opět obstát v nelehké střední třídě. Výrobce zachoval všechny přednosti, ale v podstatě nic viditelného nepřidal. Obdobné „novinky“ meziročně panují u ceny, která se nemění. Je právě toto ta správná cesta, jak opět uspět?

Technické parametry Samsung Galaxy A55 256 + 8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 161,1 × 77,4 × 8,2 mm , 213 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 1480 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 1:37 hodin Dostupnost březen 2024, 12 999 Kč

Obsah balení: skoro nic

Jak je u Samsungu v posledních letech zvykem, prodejní balení je maximálně skromné a ekologicky šetrné. Nově je tak telefon v recyklovaném obalu, nikoliv v klasickém plastovém jako třeba ještě loni. Kromě něj se v malé krabičce nachází už pouze manuály, klíček na otevření slotu pro SIM kartu a nakonec datový/nabíjecí kabel zakončený na obou stranách USB-C. Nic navíc Samsung k telefonu nedává.

Líbilo se nám recyklovaný obal

Nelíbilo se nám chybí adaptér nabíječky

Konstrukční zpracování: posun k lepšímu

Vzhled budí dojem, že se Samsung tak trochu zasekl v čase a odmítá telefony více inovovat. Na první pohled totiž skoro nepoznáte rozdíly oproti loňským modelům. Do očí navíc ihned bijí poměrně velké rámečky kolem displeje, čímž novinka zaostává za veškerou konkurencí. Na druhou stranu se Samsung snažil a konstrukce tentokrát není plastová. Máme zde skleněná záda a kovový rám.

Na rámu je navíc méně nápadné, ovšem klíčové rozpoznávací znamení v podobě vyvýšeného prostoru s ovládacími tlačítky na pravém boku. Díky tomu ihned poznáte, že se jedná o Samsung Galaxy A55, nikoliv o model jiného výrobce. Z velké části vám to pomůže poznat i konkrétní model Samsungu, avšak stejný designový prvek má i levnější Galaxy A35. Samotné klávesy se tisknou dobře, celková ergonomie je ale nanejvýš průměrná, neboť mobil povyrostl a je až zbytečně velký. Ale to se zase obloukem vracíme k velkým rámečkům.

Samsung sice vše zdánlivě omlouvá odolností IP67, takže telefonu nevadí voda ani prach, nicméně konkurence to umí také, avšak s menšími rámečky. Doufáme, že se Samsung konečně chytí za nos a v příštím roce střední třídu zásadně přepracuje.

Líbilo se nám kovové boky a skleněná záda

zvýšená odolnost IP67

líbivý vzhled

Nelíbilo se nám zbytečně velké rámečky

Displej: osvědčená kvalita

Na co se naopak můžete spolehnout, to je kvalitní, letos 6,6" AMOLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Displej se chlubí sytými barvami i skvělou čitelností. Chráněn je dokonce moderním sklíčkem Gorilla Glass Victus+. Spolehnout se můžete na praktickou funkci Always-On, kdy můžete mít neustále na očích nejen čas, ale i případné zmeškané notifikace. Přímo v displeji je také čtečka otisků prstů, funguje průměrně a spolehlivost rozpoznání by mohla být rozhodně lepší.

Líbilo se nám 120Hz Super AMOLED

dobrá čitelnost

Nelíbilo se nám horší čtečka otisků prstů

Zvuk: stereo zalahodí

Komplexní audiovizuální zážitek pak podpoří kvalitní stereo reproduktory, které hrají hlasitě i příjemně dobře. Na sledování videí či hry tedy naprosto ideální. Zmiňovat absenci 3,5mm jacku asi již netřeba, na hudbu z mobilu je prostě lepší jít bezdrátově.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: schopný Exynos

Samsung nasadil nový procesor Exynos 1480, který je moderní, úsporný a dostatečně výkonný. Rekordy sice netrhá, ale brzdit vás rozhodně nebude. Dobře k němu pasuje 8GB operační paměť a 256GB úložiště, které jde ještě stále rozšířit paměťovou kartou. Slot na paměťovky je důležitý, protože na českém trhu narazíte i na variantu s poloviční, tedy 128GB interní pamětí, ta již může být pro některé poměrně svazující.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatek výkonu

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: slibný nadprůměr

Silnou stránkou novinky je jednoznačně výdrž baterie s kapacitou 5 000 mAh. I při poměrně náročném používání telefon bez obtíží atakuje dva dny bez nabíječky, což je jednoznačně lepší průměr. Bohužel je nabíjení vcelku dlouhavé a Samsung tvrdohlavě pokračuje v nasazování pouze 25W drátového nabíjení, a to ještě za předpokladu, že si nabíječku koupíte, protože v prodejním balení ji nenajdete. Nabití zabere 1 hodinu a 37 minut, jak lze vidět v přiložené tabulce.

Kapacita baterie Doba nabíjení 10 % 7 minut 20 % 13 minut 30 % 20 minut 40 % 27 minut 50 % 35 minut 60 % 46 minut 70 % 56 minut 80 % 64 minut 90 % 73 minut 100 % 97 minut

Líbilo se nám solidní výdrž

Nelíbilo se nám delší doba nabíjení

nepodporuje bezdrátové nabíjení

chybí nabíječka v balení

Konektivita: na vše připraven

Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.3 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je také 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM, avšak jde o hybridní slot. V praxi tak při použití dvou SIM karet už do telefonu nedáte paměťovou kartu. Vyzdvihněme však, že můžete používat také eSIM, čímž si necháte volný slot pro paměťovou kartu.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: trojice schopných

Stejně jako u designu, ani u fotoaparátů se Samsung nepouští do experimentů a nasazuje známou trojici objektivů. Hlavní snímač má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Výsledné snímky jsou ostré po celé ploše, barevně lehce sytější, ale nijak výrazně vzdálené od reality.

Schopný je též ultraširokoúhlý objektiv s 13 megapixely a záběrem 123°. Vede si dobře v interiéru i exteriéru. Výčet hlavních snímačů zakončuje 5megapixelový makro snímač, který je poměrně dobře použitelný.

Ukázkové fotografie z makro fotoaparátu

Záznam videa je bohužel umožněn stále jen ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu, na dvojnásobný počet snímků se lze dostat až při snížení na Full HD rozlišení. Výsledné záběry však nevypadají vůbec špatně, nepůsobí totiž nijak roztřeseně.

Samsung Galaxy A55 5G (testovací video) – 4K, 30 FPS

Samsung Galaxy A55 5G (testovací video) – 4K, 30 FPS

Dobře je telefon připraven na selfíčka, čelní kamerka je 32megapixelová, reaguje rychle, má slušně široký záběr a kvalita je plně dostačující.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS

povedený ultraširokoúhlý snímač

5Mpx makro kamerka

Software: ostatním příkladem

Prostředí má pod palcem nejnovější Android 14 a nadstavba One UI 6.1. Získáte tak spolehlivého parťáka do každého dne, neboť vše funguje rychle a tak, jak očekáváte. Optimalizace se povedla na jedničku s hvězdičkou. Preciznost Samsungu pak podtrhuje i dlouhá softwarová podpora, kdy jsou potvrzeny 4 aktualizace Androidu a 5 let bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám perfektní optimalizace

příslib dlouhé podpory

Zhodnocení

Samsung Galaxy A55 je vlastně dobrý mobil, který má spoustu funkcí, kvalitní displej i fotoaparáty, dokonce je odolný a pyšní se i nadprůměrnou výdrží na nabití. Jenže v podstatě totéž jsme říkali loni, předloni a tak dále... Jak vidno, Samsung do velkých změn nejde a roky vytýkaná negativa neřeší. A tak zde máme dále nevzhledně velké rámečky, pomalé nabíjení a neměnný design. Vše pak podtrhuje ambiciózní cena, nad kterou by šlo přimhouřit oči v případě, že se výrobce snaží být inovativní. Takový ale Samsung rozhodně není. A tak zde máme mobil za minimálně 12 tisíc korun, který se musí prát s mnohou konkurencí.

Konkurence

V prvé řadě musíme zmínit Samsung Galaxy S23 FE. Ano, stájového konkurenta. Představuje totiž obrovský problém pro Galaxy A55. Je sice o dva tisíce korun dražší, jenže má teleobjektiv, bezdrátové nabíjení, menší rámečky a podporuje třeba i režim DeX. Netřeba dodávat, že se vyplatí výrazně více.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 FE 256+8 GB Rozměry 158 × 76,5 × 8,1 mm , 209 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , + ?×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin

Neméně vážným konkurentem je Xiaomi 13T, které stojí stejně, ale láká výkonnějším procesorem, rychlejším nabíjením či teleobjektivem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 13T Rozměry 162,2 × 75,7 × 8,5 mm , 197 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 8200 , 1×3,1 GHz + 3×3 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

