Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

„O-ou“. Pamatujete ještě tohle ikonické oznámení? Tak ICQ po 28 letech služby oficiálně končí. Dále si ukážeme nadupanou novinku od Honoru, pestrobarevný Nothing a upozorníme na nový podvod. Vítejte u mNews.

mNews #240 – ICQ končí a Honor láká na plnou výbavu

Podcast v audio formě

Dnes už člověk ničemu nemůže rozumět. Nedávno jsme si tu ukazovali telefon Honor 200 Lite, který dnes výrobce doplnil o modely 200 a 200 Pro. Zapomeňte na nějakou střední třídu, právě se koukáte v podstatě na vlajkově vybavený telefon. Tím myslím velký OLED panel s jasem až 4 000 nitů, 16 GB RAM, 1TB úložiště a rovněž výkonný Snadragon 8s Gen 3. Jasně, ten je sice o píď slabší než Snapdragon 8 bez přídomku „s“, ale stejně se jedná o špičkové parametry. Mezi fotoaparáty nechybí velký hlavní snímač, ultraširokoúhlý objektiv ani teleobjektiv. Baterii s kapacitou 5 200 mAh nabijete po drátu rychlostí 100 W, ale rovněž také bezdrátově. A když k tomu zahrneme pěkný zaoblený design i elegantní úpravy zadní strany, je Honor 200 Pro téměř vlajkovou lodí. V Číně se prodává v přepočtu a po připočtení daně za necelých 17 tisíc korun. K představeni pro Evropu dojde již 12. června a já jsem hodně zvědavý zda a za kolik se podívá na český trh.

Pokud vám elegance zase tolik neříká a chcete být hlavně cool, mohla by vás zaujmout nová speciální edice Nothing Phonu (2a). A i já musím říci, že jak se mi telefon ve své fádní černé nebo bílé zase tolik nelíbil, tento pestrobarevný kousek bych si klidně nechal líbit. Rozhodně také potěší, že si telefon v nové edici můžete bez problému objednat i do Česka a cena se neliší od běžných variant.

Dnes na telefonu uděláte a zařídíte skutečně skoro všechno. Toho si jsou vědomi i podvodníci, kteří stále aktivněji cílí právě na mobilní telefony. S novým podvodem jsme se setkali přímo u nás v redakci. Nejprve obdržíte telefonát z českého čísla, kde vám automat oznámí informaci o dluhu vůči finančnímu úřadu. Poté dostanete SMS zprávu s odkazem, kde máte problém vyřešit. Na podobné odkazy byste neměli klikat. Ale když už to uděláte, všimnete si, jak dobře podvodné stránky imitují skutečné státní portály. To samé platí pro platební klienty českých bank. Nejjasnějším znamením, že jde o podvod, je způsob kontaktu, který finanční správa nikdy nevyužívá, ale také adresa webových stránek. Ta napodobuje oficiální podobu, ale je delší, komplikovanější a místo teček obsahuje pomlčky. Opět nezbývá než opakovat, že při podobných situacích musíte být více než opatrní a vše neustále kontrolovat.

A pojďme dnes zakončit jedním parte. Před 28 lety vznikl internetový kecálek ICQ, který 26. června oficiálně končí. Upřímně už neznám nikoho, kdo by ho ještě využíval. Ale když se vrátím někam do období své střední školy? To jsme ICQ s jeho typickým „o-ou“ měli všichni. Za konec aplikace nemůže jen masivní nástup Facebooku, WhatsAppu a dalších, ale bobtnající reklama, nefunkční klienti a změny majitele. Tím posledním byla ruská firma VK.

Tak schválně, vzpomenete si ještě na své staré ICQ číslo? Já se přiznám, že už ne. I když byla doba, kdy jsem si ho pamatoval jistěji než své telefonní číslo. Dejte nám vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.