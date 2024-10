Nothing Phone (2a) má k dispozici betu systému Nothing OS 3.0. Co přináší?

Fotografie: Nothing

Nothing oznámil, že vydal beta update na systém Nothing OS 3.0, jenž stojí na Androidu 15, pro Nothing Phone (2a).

Phone (2a) users can join our Open Beta program for early access. pic.twitter.com/FjinuYcdra — Nothing (@nothing) October 8, 2024

Výše přitom můžete v příspěvku ze sociální sítě X vidět, jaké novinky přináší. Patří mezi ně každopádně například četná vylepšení na straně fotoaparátu, více možností práce s notifikacemi či další možnosti přizpůsobení zamykací obrazovky.

Jak získat Nothing OS 3.0?

Ujistěte se, že jste nainstalovali Nothing OS verze 2.6, číslo sestavení by mělo být Pacman-U2.6-240828_1906

Stáhněte si následující soubor APK a nainstalujte jej ze stažených souborů

Přejděte do Nastavení > Systém > Aktualizovat na beta verzi

Klepněte na „Vyhledat novou verzi“ a pokračuje podle pokynů na obrazovce telefonu

Pokud vás Nothing OS 3.0 zajímá, najdete k němu více na komunitním fóru značky Nothing. Na něm se navíc mladý výrobce podělil také o harmonogram updatů pro další telefony, jak můžete vidět níže.

Harmonogram beta aktualizací na Nothing OS 3.0

