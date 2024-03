Skutečně dokáže Nothing Phone (2a) nahrávat rozhovory bez vědomí protistrany?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Kontroverzní téma nahrávání telefonních hovorů znovu oživil zakladatel značky Nothing, Carl Pei, když na sociální síti X prozradil, že nově umí telefony Nothing zaznamenat hovory. Jelikož panuje kolem této schopnosti a její (ne)legitimnosti velká diskuze, rozhodli jsme se ověřit funkcionalitu na vlastní kůži a zjistit, zda je skutečně tak jednoduché nahrávat hovory s nic netušící protistranou. Jaká je skutečnost?

Nahrávání hovorů nejen pro Nothing Phone (2a)

V prvé řadě je nutné zmínit, že tato funkce se netýká výlučně Nothing Phonu (2a), který v současnosti testujeme, ale dle Carla Peie by měla být dostupná ve všech smartphonech Nothing. Funkci jsme se rozhodli otestovat právě u modelu (2a) s nejnovějším systémem Nothing OS ve verzi 2.5.3. Zkouška nahrávání hovorů proběhla 12. března 2024, což je důležité zmínit pro lepší uvedení do kontextu. Dodejme rovněž, že Nothing není jediným moderním smartphonem, který nahrávat hovory umožňuje, i když se může z komentářů na internetu jevit, že tomu tak je. Konkrétně ASUS tuto schopnost rovněž podporuje, a to i u novodobých modelů, jako je ZenFone 8, ZenFone 9 či ZenFone 10 a brzy zjistíme, zda ji bude podporovat rovněž nástupce, který má být brzy oznámen.

Many have asked for discreet call recording on Nothing phones. This is now possible through our new recorder widget. 🎙️ — Carl Pei (@getpeid) March 9, 2024

V našem případě jsme vytočili kontakt a v rozhraní aplikace vybrali možnost „Nahrávat“. Následně se na displeji objevilo okno s informací, že oba účastníci hovoru budou předem upozorněni, že se hovor nahrává a zodpovědnost za dodržení právních předpisů ohledně nahrávání konverzací je na uživateli. Poté již započalo nahrávání, avšak ještě předtím se ze „sluchátek“ obou telefonů ozvala hlasitá informace o tom, že je hovor nahráván. Protistrana si tak byla plně vědoma toho, že je hovor zaznamenáván.

Z možnosti zasílání iMessage zpráv se vyklubalo velké bezpečnostní fiasko, bude se situace opakovat?

Polemiku nad tím, zda je to morálně a legislativně v pořádku, když protistrana ví o záznamu hovoru (tedy stejný postup, který slýcháme ze strany operátora, když voláme na infolinku apod.), ponecháme na expertech na ochranu dat, v každém případě však během našeho „testu“ vyšlo najevo, že obě dvě strany si budou vědomi toho, že je hovor nahráván. Zároveň však nepopíráme, že o něco dříve tato hláška při nahrávání hovoru zaznít nemusela. Proč?

Ukázka možností nahrávání hovorů z 12. a 13. března 2024

Společnost Nothing je totiž schopná poměrně rychlých změn. O tom, že od 12. března proběhly změny, nás utvrdila možnost „Nahrávky hovorů“ v nastavení telefonu, kde se 13. března objevila zpráva „Nahrávání hovorů není ve vaší lokalitě k dispozici“, přestože ještě den předtím jsme jej normálně spustili. Je tedy evidentní, že tak rychle, jak se funkce v telefonech objevila, byla také stažena, resp. alespoň deaktivována na evropském trhu (funkci jsme zkoušeli v ČR a ve Španělsku). V tuto chvíli tedy již nelze hovory zaznamenávat vůbec.

Situaci budeme pochopitelně monitorovat a informovat vás o tom, jak Nothing bude v tomto ohledu postupovat. Dodejme však, že relativně nedávno Nothing s velkou fanfárou spustil možnost zasílání iMessage, z čehož se ale vyklubalo poměrně velké bezpečnostní fiasko a funkce byla rovněž chvíli na to deaktivována.