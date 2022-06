Nothing Phone bude dostupný jen přes pozvánky a prozatím mine USA

Pokud měl Carl Pei snahu svůj první telefon pod značkou Nothing co nejlépe utajit a představit ho na akci 12. července, pak se mu to nejspíše nepovedlo. Internet se začíná plnit videi, které dopodrobna rozebírají telefon a jeho vlastnosti, hlavně pak zadní kryt plný blikajících diod.

Společně s tím také unikají informace o dostupnosti telefonu. Ten bude nejprve dostupný jen skrze systém pozvánek a doporučení. Je to poněkud paradoxní vzhledem k tomu, že se sklady pomalu plní, ale zřejmě půjde součást marketingové kampaně, která se se snaží vytrvale vyvolat dojem, že půjde o nějak výjimečný přístroj.

Sounds like Nothing is skipping the US with respect to Phone (1) availability and network compatibility. Disappointing, but understandable. Hard for young brands to achieve carrier adoption here, and without those deals, not really worth negotiating retail channels at all...