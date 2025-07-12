Nothing Phone (3a) Lite je prvním „odlehčeným“ modelem z nabídky společnosti Nothing. Přestože je verze Lite značně levnější než (3a), v mnoha ohledech není výrazně horší. Jak se novinka povedla a v čem jsou rozdíly oproti velmi podobně vybavenému CMF Phonu 2 Pro?
|Konstrukce
|164 × 78 × 8,3 mm, 199 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7300 Pro, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|listopad 2025,
Obsah balení: „nicotné“
Nothing si zakládá nejen na stylových produktech, ale také na líbivém balení, což platí i zde. Krabička vypadá hezky, neobsahuje žádný přebal, po jehož rozdělání by byl navždy poškozen, a je kompletně papírová. Kromě telefonu v ní najdeme rovněž stylový nástroj na vytažení slotu na SIM, průhledné pouzdro a kabel typu USB-C/USB-C.
- pouzdro i USB-C/USB-C kabel
Konstrukční zpracování: stále stylovka, ale s méně blikátky
Design se u telefonů Nothing točí kolem zad, především prvku jménem Glyph. Standardně se jedná o soubor diod (LED pásků), avšak v případě novinky se přeci jen někde muselo šetřit. Proto na průhledných zádech tohoto kousku žádné svítící či blikající pásky nenajdete a celý Glyph se „smrskl“ do LEDky v pravém spodním rohu. Ta svítí bílou barvou a umí různě blikat, avšak žádný výrazný efekt se logicky nekoná.
Také mě trochu zaskočilo, že se výrobce nerozhodl používat v rámci Glyphu také klasickou přisvětlovací LED nahoře. Zbytek zad je pak v duchu dalších smartphonů Nothing a nechybí ani mírně asymetricky rozmístěné objektivy, které mírně vystupují nad okolní povrch. Bílá varianta je obzvlášť praktická ve smyslu ulpívajících otisků, které na zádech prakticky nezpozorujete. Plocha je navíc skleněná, tedy i odolná vůči poškrábání, oproti plastu však křehčí. Kompletně plastový je naopak rámeček, který je plochý a vyvedený v matu. Černá tlačítka lze snadno nahmatat a nechybí ani Essential Key pro rychlé ukládání poznámek, screenshotů či záznamu zvuku v rámci tzv. Essential Space.
Zbytek telefonu již ničím nepřekvapí. Novinka může potěšit slotem pro dvojici nanoSIM, případně kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty. Nabídne spíše průměrnou odolnost IP54, do těsné blízkosti bazénu je tedy lepší s sebou telefon nebrat. Kde si vede mobil naopak velmi slušně, to je haptická odezva, která je v rámci cenového segmentu nadprůměrná.
- slušná haptická odezva
- výrazný design
- Glyph značně „ořezaný“
- pouze průměrná odolnost IP54
Displej: za jedna
Nothing použil zobrazovací panel, který jsme již mohli vidět u CMF Phonu 2 Pro. Konkrétně se jedná o 6,77" AMOLED s Full HD+ rozlišením, který nabídne naprosto vše, co byste od zařízení v této cenové relaci mohli očekávat, ať už se jedná o tenké/symetrické rámečky či vysoký jas. Jeho hodnota činí 3 000 nitů, díky čemuž se můžete spolehnout na bezproblémovou čitelnost i v náročnějších světelných podmínkách. Maximální obnovovací frekvence pak činí 120 Hz a umí se měnit dynamicky v rozsahu 30, 60, 90 a 120 Hz dle potřeby, případně si můžete vše manuálně nastavit. Oproti telefonům některých čínských značek také potěší, že nechybí Always-On, který je skutečně vždy zapnutý, tj. neustále svítí. Není problém si jej ale ani naprogramovat na konkrétní čas nebo jej aktivovat poklepáním na displej.
Biometrické rozpoznávání uživatele zajišťuje 2D sken obličeje, případně optická čtečka otisků prstů. Mohla by být o něco výš, avšak k samotné funkčnosti nemám co vytknout, neboť pracuje rychle a spolehlivě. Nechybí podpora HDR10+, nikoliv však již Dolby Vision, což lze vzhledem k ceně odpustit. O ochranu před poškrábáním se pak stará předinstalovaná fólie a také sklo Panda Glass.
- až 120Hz obnovovací frekvence
- spolehlivá čtečka otisků prstů
- vysoký maximální jas
- tenké rámečky
Zvuk: má co zlepšovat
Nothing Phone (3a) Lite je osazen pouze jedním reproduktorem, což je v kontextu toho, co nabízí daný segment, docela škoda. Reproduktor umístěný na spodní straně vedle USB-C naštěstí hraje docela solidně, avšak žádné výraznější basy ani prokreslený zvuk nečekejte.
- pouze jediný reproduktor
Výkon hardwaru: na MediaTek je spoleh
V útrobách zařízení najdeme u Nothingu velmi oblíbený MediaTek Dimensity 7300 Pro, který je skvělou volbou z hlediska zcela výkonu i energetické efektivity. V praxi 4nm čipset vyrobený TSMC zajišťuje dostatek výkonu pro multitasking i hraní středně náročných her, a to i díky 8 GB RAM. Z pohledu úložiště lze vybírat mezi 128 a 256 GB, ale také využít zmiňovanou paměťovou kartu (max. 2 TB). Během používání jsem nepozoroval ani žádné problémy v oblasti zahřívání, které zde víceméně neexistuje.
- dostatečný výkon
Výdrž baterie: osvědčená klasika
5 000mAh baterie je u smartphonů Nothing víceméně zárukou dlouhé výdrže na nabití a novinka v tomto ohledu není výjimkou. Spolehnout se můžete na 1,5denní až 2denní výdrž, ale také relativně rychlé nabíjení. Z 1 na 65 % se dostanete za 33 minut, na 85 % pak za 43 minut. Výrobce udává maximální nabíjecí výkon 33 W, avšak v průběhu mého měření jsem byl schopen zaznamenat cca jen 29 W. V nastavení si pak lze rovněž přečíst, kdy byla konkrétní baterie vyrobena, případně limitovat max. nabití na 70, 80 nebo 90 %. Bezdrátové nabíjení vzhledem k ceně nepřekvapivě chybí.
- dlouhá výdrž
- rychlé nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 6 k vašim službám
Novinka podporuje NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 i veškeré navigační služby jako GPS, Glonass, BDS, Galileo a QZSS. Někoho by mohla zamrzet absence eSIM, kterou přitom zvládají i cca dvakrát levnější telefony.
- slušná konektivita
- bez podpory eSIM
Fotoaparát: nenáročným postačí
Nothing Phone (3a) Lite má na zádech hlavní fotoaparát, ultraširokoúhlý objektiv a také makrosnímač. Oproti zmíněnému CMF Phonu 2 Pro zde však již paradoxně nenajdeme (v dané cenové třídě velmi zajímavý) dvojnásobný teleobjektiv, což je vzhledem k využitelnosti použitého makro snímače poměrně zvláštní.
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Makro snímač
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|8 Mpx
|2 Mpx
|16 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.88
|f/2.2
|f/2.4
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru
|24 mm
|15 mm (119,5 stupňů)
|? mm
|22 mm
|Velikost senzoru
|1/1,57"
|1/4,0"
|?"
|1/3"
|Velikost pixelu
|1 µm
|1,12 µm
|? µm
|? µm
|Typ stabilizace
|elektronická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|PDAF
|pevné ostření
|pevné ostření
|pevné ostření
Zaujme, že například v případě ultraširokoúhlého objektivu výrobce zřejmě použil stejný senzor, který najdeme také u řady Nothing Phone (3a). Méně však potěší absence optické stabilizace, kterou v tomto případě zastupuje stabilizace elektronická. Pochválit lze alespoň přehlednou a svižnou fotoaplikaci, která obsahuje vše důležité a nastavení není nutné nikde zdlouhavě dohledávat.
Obecně vzato nelze novince nic moc vytknout, v dané cenové kategorii ostatně ani není na místě mít kdovíjaká očekávání. Fotografie jsou barevně líbivé a pochválit lze i to, jak funguje HDR. Nesetkáte se tak s přepálenými oblohami a podobně, avšak úroveň detailů může být limitující. Typicky dochází k slévání (např. listů na pořízených fotografiích) a při zoomování okamžitě odhalíte, že fotky vypadají hezky spíše jen na první pohled bez výraznějšího zkoumání. Absence dvojnásobného teleobjektivu, který paradoxně najdeme u levnější podznačky CMF, však zkrátka působí zvláštně. Že je 2Mpx makro víceméně k ničemu, zřejmě ani není potřeba zmiňovat. Video ve 4K má průměrnou kvalitu a samozřejmě je i patrná absence OIS, na druhou stranu potěší rychlé přeostřování. Noční snímky jsou ucházející, na danou třídu snad i mírně nadprůměrné – nejsou příliš „vysvícené“, zkrátka tak akorát.
Nothing Phone 3a Lite 4K 30 FPS
- barevně líbivé fotografie
- rychlé přeostřování u videa
- bez optické stabilizace
- zbytečný makro senzor
- oproti CMF Phonu 2 Pro bez teleobjektivu
Software: příkladná?
Výrobce garantuje tři velké aktualizace systému a šest let bezpečnostních záplat, což je vzhledem k ceně nadprůměrné. V systému rovněž neschází integrace AI (Gemini či ChatGPS), případně oblíbená funkce Circle to Search. Velkou výhodou je také samotná nadstavba Nothing OS 3.5, zatím na starším Androidu 15, která je velmi svižná, krásně přehledná a přitom ne sterilní, jak by mohl být vyloženě „čistý“ Android, ze kterého vychází. U tohoto modelu je navíc možné kompletně (uživatelsky) odinstalovat veškeré aplikace od Mety apod., což by někdo mohl považovat za velkou výhodu. Mírně kontroverzní aplikaci určenou k zobrazování tapet s reklamním sdělením lze naštěstí vypnout.
- dlouhá softwarová podpora
- čistý a svižný systém
Zhodnocení
Nothing Phone (3a) Lite je ve výsledku povedeným smartphonem, který si zachovává originální design, i když se značně „osekaným“ Glyphem. Celkově ale nabídne zajímavý poměr cena/výkon. Oblastí, kde novinka boduje, je displej, pak výdrž, výkon, ale i systém. Kde naopak již situace není tak skvělá, je fotovýbava. V tomto případě je škoda, že sestava není stejná jako u CMF Phonu 2 Pro a najdeme zde místo teleobjektivu zcela zbytečný 2Mpx makro snímač. Neadekvátní je také přítomnost jediného reproduktoru a pro někoho může být limitující i absence eSIM. Konkurence v daném segmentu je každopádně bohatá, viz možnosti níže.
Konkurence
Redmi Note 14 Pro nabídne 200Mpx primární snímač s optickou stabilizací, eSIM, odolnost IP68 i mírně větší baterii s podporou 45W nabíjení. Oproti Nothing Phonu má však také méně výrazný design a ne každému též musí vyhovovat nadstavba HyperOS či zaoblený displej.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
|Rozměry
|162,3 × 74,4 × 8,4 mm, 190 g
|Displej
|OLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 110 mAh
Motorola Moto G86 Power ohromí obří baterií s kapacitou 6 720 mAh i ochranou IP69. Oproti Nothing Phonu zvládá rovněž eSIM, avšak nadstavba nepůsobí tak minimalisticky, jako u (3a) Lite.
Motorola Moto G86 Power
|Rozměry
|161,2 × 74,7 × 8,7 mm, 198 g
|Displej
|POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|6 720 mAh, doba nabíjení: 1:25 hodin
Lepší volbou se zdá být také CMF Phone 2 Pro, neboť disponuje dvojnásobným teleobjektivem a v ostatních ohledech identickou výbavou (bohužel včetně jednoho hlasitého reproduktoru či absence eSIM). Designově CMF Phone 2 Pro zaujme modulárním řešením včetně velké nabídky různého příslušenství vytvořeného početnou komunitou.
CMF Phone 2 Pro
|Rozměry
|164 × 78 × 7,8 mm, 185 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300 Pro,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, microSDHC
|Akumulátor
|5 000 mAh
Zajímavou volbou může být také Vivo V50 Lite s 6 500mAh baterií a podporou velmi výkonného 90W nabíjení. Telefon rovněž nabídne ochranu IP65 i 6,77" AMOLED. Nevýhodou může být starší čipset Snapdragon 685 s absencí 5G sítí.
Vivo V50 Lite
|Rozměry
|163,8 × 76,3 × 7,8 mm, ? g
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Procesor
|MediaTek Dimensity 6300,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh, doba nabíjení: 0:53 hodin
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
